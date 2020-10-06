1. При выезде из Крыма оккупанты более 4 часов удерживали на КПП “Армянск” 22-летнего крымского татарина Ахмеда Велиева

2. У Александра Талипова — активного пособника российских оккупантов — трясутся поджилки: “Если сейчас россия не поможет Армении, следующим местом военного конфликта станет Крым”. Фу, вонь аж через экран пошла. Бздит предатель, ведь у подобных Талипову нет пути назад, все мосты с цивилизованным миром сожжены

3. Военные преступления в Крыму продолжаются: в Севастополе этой осенью оккупанты планируют призвать в свою армию 500 человек. Первая отправка призывников запланирована на 14 октября

4. Высвободители снова отличились. Трех ихтамнетов отправят в тюрьму за похищение человека с целью выкупа

5. Из-за нарушения порядка въезда/выезда из/в оккупированный Крым сообщено о подозрении гражданину Украины, помощнику капитана буровой установки. “В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта обнаружены доказательства, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого на оккупированной территории”, — говорится в сообщении прокураторы АРК и города Севастополя. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет

6. “Лохотроны, знакомые нам по жизни в Украине, вроде разводок телефонных мошенников, кажутся нынче детскими дурашками. В россии эти лохотроны поставлены едва ли не на промышленный поток”. По ссылке прочтите о лохотронах, лавинообразным образом свалившихся на голову крымчан в оккупации

7. Гоблин радостно сообщил, что за минувшие выходные Симферопольское водохранилище благодаря дождям наполнилось аж на 150 тысяч кубометров воды. Это всего лишь полуторадневный расход воды Симферополя с учетом текущих графиков, но об этом Гоблин скромно умолчал

8. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 105 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 1 смерть). В Севастополе — 28. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 6198 человек, в том числе 1135 в Севастополе. Умерло 115 человек, в том числе 29 — в Севастополе

9. Отфестивалили: “В Крыму идет настоящий апокалипсис!!! Масса пневмоний, больницы переполнены!! Людей оставляют умирать дома. Что творится!?? Ради чего нужен был курорт???? Чтобы боссы парламентского масштаба сдавали номера в своих гостиницах и приносили им прибыль???? За это сейчас гибнут и задыхаются люди!!???”

10. Медучреждения Крыма захлебываются от роста числа заболевших COVID-19 и отказывают людям в госпитализации. Но назначенных Кремлем крымских чиновников это не касается — их вывозят на лечение за пределы гетто, чем навлекают на себя гнев простых смертных, которые кричат о геноциде: “А обычные крымчане с высокой температурой могут рассчитывать только на таблеточку антибиотика, без госпитализации”, “Эти действия бегущих чиновников говорят о многом”, “Как была в СССР медицина для компартийной верхушки с ее обкомовскими клиниками, так и осталась сегодня для чиновничества и начальников с отдельными палатами и высококачественным лечением. И другая медицина — для остального народа, с палатами по 10 человек и высокоэффективными лекарствами за свой счет”, “Если начальник не лечится там, где работает, то грош цена всей системе здравоохранения. Вот так нас лечат. Ждут, когда все вымрут”, “Всё больше и больше знакомых заболели COVID-19. Один умер. Страшно всё это. На самом деле, никто о вас не позаботится. Если будете в тяжелом состоянии, в Москву вас, как крымских начальников, не отправят. Начинаем пожинать плоды "замечательного сезона" и фестивалей”, “У нас не корона свирепствует, не пневмонии, а гавань”, “Крах медицины. Уже не скрыть масштаб происходящего. Только слепые не видят, что их обманывают. Вы бросили народ умирать по домам, при этом, даже не снабдив аптеки лекарствами”, “Спасение утопающих — дело рук самих утопающих! Снова скорая помощь в ожидании 4-х часов и снова отказ в госпитализации. Завтра делаем КТ, и все, конечно, частным образом. От чего нас сейчас спасет масочный режим, если семьи повально слегли, и у каждого пятого дома — свой собственный госпиталь? Где брать средства на лечение в частных клиниках и обследование пенсионерам и малоимущим? Кто-то озабочен этим вопросом? Почему мы остались один на один с вирусной инфекцией?”, “Сегодня разговаривал с товарищем, хозяином турагентства. Он сообщил "радостную" новость: в Москве объявили каникулы с 5 октября, ужесточили карантинные меры. Началось новое бронирование в Крым, заказы увеличились в три раза. Ждём новой волны турпотока и увеличения заболеваний”, “Будем дальше фестивалить!!! Их же точно не в Крыму лечить будут, а на остальных насрать!!!”, “Ближе к зиме "захлебнемся" последствиями этого отдыха, но меры принимать опять никто не спешит!!!”, “Согнать 2/3 страны в Крым на лето и не озаботиться последствиями — это преступление и геноцид крымчан”

11. После дождика лучше не купайтесь на пляжах Партенита, а то козленочком станете

12. Не знаю, чем на выходных занимались дети на мирных территориях Украины, а в оккупированном россией Крыму — учились убивать

P.S. Сегодня в дайджесте зашла речь о российских лохотронах и лохотронщиках, которые наводнили Крым с момента начала его оккупации россией. Но ведь всем известно, что спрос рождает предложение. И если большое количество людей повелось на главный лохотрон своей жизни, названный оккупантами “референдумом”, то всему остальному можно больше не удивляться. Причем многие до сих пор не поняли ни того, что лоханулись, ни масштабов лоховства.

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