1. Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую россию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины. Кроме того, в резолюции призывают вернуть украденное с украинских кораблей оборудование. Сделан акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения на Родину всех незаконно задержанных граждан Украины. Осуждаются военно-террористические учения в Крыму и прочее. За резолюцию проголосовали 63 страны, воздержались — 66, против — 19, среди которых: россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Иран, Сербия, Сирия, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Судан, Венесуэла и Зимбабве. Документ был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канадой и Турцией, и называется “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”

2. Из-за угроз со стороны оккупантов в Крыму отменили проведение первой с 2014 года правозащитной конференции в Международный день защиты прав человека — 10 декабря. До начала мероприятия собственнику помещения позвонили и предупредили: если мероприятие не будет отменено, у него будут проблемы. “Права человека системно нарушаются в Крыму. И сегодняшняя невозможность об этом даже сказать публично — подтверждение тому”

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3. На конференции БРИКС в Индии (участвуют Бразилия, россия, Индия, Китай и ЮАР), посвящённой 72-му Международному дню прав человека, Поклонской вручили награду “за защиту прав крымчан”. О каких крымчанах идет речь — не сообщается. Поклонская снова вопит о “признании крымского референдума как средства волеизъявления граждан”. Наверное, она не слышала признание путина в том, что не было никакого “референдума” — была “военная спецоперация”

4. Задержанному 3 декабря на КПВВ “Каланчак” на админгранице с оккупированным Крымом члену партии “Единая россия” из Севастополя Игорю Кучерявому сегодня избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

5. Коллаборант Константинова, комментируя задержание Кучерявого на материковой Украине, заявил, что “люди должны определиться, кто они, и, если они крымчане, россияне, то должны жить здесь и любить свою страну”. Что-то не припомню, чтобы Константинов отказался от украинского гражданства, преимуществами которого ему воспользоваться не грозит

6. Сегодня утром в Черноморском (западный Крым) разбилась в ДТП глава оккупационной администрации Черноморского района Людмила Глушко (коллаборантка). Всего в этом ДТП погибло 4 человека

7. Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Умер на “загнивающем Западе”, в Германии, куда отправился на лечение. До оккупации он часто приезжал в Севастополь, а на улицы самовыгонялись немногочисленные ватники с плакатами “Мы дети твои, Москва”. Но кому тогда было до этого дело? В 2008 году СБУ запретила въезд Лужкову в Украину после его слов о необходимости пересмотреть вопрос принадлежности Крыма и Севастополя Украине. Несколько десятков севастопольских престарелых ватников тогда вышли на пикет с антиукраинскими лозунгами. До оккупации и начала войны россии против Украины оставалось 6 лет. Во всем виноват Майдан, говорите?

8. Мер Москви Лужков приєднавсь до глядачів на концерті хору ім. Александрова. Гарний, сонячний день в Криму. Мабуть, зроблю шашлик з цієї нагоди. Бо така була потвора. Головний ідеолог анексії Криму ще при царі Гороху.

9. В Крыму случилось массовое увольнение прогнувшихся под оккупантов пропагандонов. “Крымское информационное агентство” (КИА) лишилось сразу главного редактора Ольги Леоновой и еще десятка лживых крыс. Передел сфер влияния. А еще источники сообщают, что руководство КИА вату ни во что не ставило.

10. На зазаборенной автостанции “Курортная”, которая расположена возле железнодорожного вокзала Симферополя, оккупанты ввели пропускной режим. “Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов на отправляющиеся рейсы”. Вышек с автоматчиками пока замечено не было. Посмотрите, как выглядит гетто

11. Окупована Євпаторія, дитячий мілітаристський “клуб “Спадкоємці перемоги”. Рашисти вчать дітей воювати. За їх спинами і будуть ховатися, як заповідав фюрер

12. В оккупированном Джанкое отметили “День героев отечества”. В Центр культуры и досуга согнали детей в военной форме, которые со сцены демонстрировали собравшимся оккупантам готовность сдохнуть за путина. Оккупанты пожелали детям-боевикам брать пример со старших головорезов, которые воюют в Сирии

13. “Искандеры уже икают”. Никакие разговоры о “пользе” международных санкций на крымчан не действуют. По той простой причине, что жители Крыма эти санкции постоянно ощущают на себе и неустанно жалуются на них в соцсетях. Что характерно, иметь дело с Крымом опасаются не только американские и европейские компании, но и российские, что особо возмущает ватников.

14. “Один раз мы уже прошли процедуру унижения, выйдя без флага и гимна. Теперь второй этап, еще более унизительный. Крымские спортсмены проходили подобное, начиная с 2014 года. Мы были лишены многих поездок, хотя и по другим причинам. Мы очень хорошо понимаем, что такое пропустить несколько лет” — скулит предавший Украину спортсмен из Крыма Артур Айвазян, комментируя решение ВАДА об отстранении россии на 4 года от соревнований и Олимпиады. За предательство Украины расплачивается и Вера Ребрик — чемпионка Европы 2012 года по метанию копья: “Она уже прошла трехлетний карантин за переход из украинской сборной в российскую, но после этого (российскую) сборную забанили. То есть, сначала она сделала неправильный выбор в том плане, что начала выступать за россию, а потом, когда все уже договорились, так и не смогла этого сделать. Сейчас она не на супер-топ уровне, выступает где-то на российских соревнованиях”, — прокомментировал спортивный журналист из Крыма, главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков

P.S. Унижение — это то, что ежедневно испытывают многие ватники. Об унижении вопят и спортсмены-предатели, которые до оккупации гордо поднимали флаг Украины и целовали вожделенные медали, добытые кровью и потом. Вот и Ребрик, и Айвазян, как вы уже поняли, вместо международных соревнований под украинским флагом теперь пасутся где-то на российских вонючих болотах, откуда их не слышно и не видно. Такова расплата за предательство. И испить эту чашу придется до дна!

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