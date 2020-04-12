1. Возвращенные в Украину малые бронированные артиллерийские катера “Никополь”, “Бердянск” и рейдовый буксир “Яны Капу”, которые были захвачены российскими оккупантами в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, в ближайшее время вернутся с ремонта в состав ВМСУ

2. Феодосия. Оккупанты признали упоротую ватницу Ларису Курашкину, которая понаехала из российского Южно-Сахалинска в украинский Крым задолго до оккупации, виновной в организации 21 декабря 2019 года “несанкционированного мероприятия” в поддержку на тот момент закрытого парка львов “Тайган” Зубкова. Упоротую Курашкину, которая активно помогала оккупантам захватывать Крым, участвуя во всех шабашах и разнося ложь про Украину, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Отмечу, что рашистка практически с самого начала оккупации воет о воцарившемся в Крыму беззаконии, которому собственными руками помогла тут обжиться

3. Оккупанты сообщили о новом случае заражения коронавирусом, который выявлен в Ялте. Всего оккупанты на данный момент сообщили о 35-ти заразившихся COVID-19, в том числе 6 случаев в Севастополе. Под наблюдением медиков в Крыму находятся 3107 человек, 182 из которых — госпитализированы. В Севастополе под меднаблюдением — 701 человек, госпитализированы — 22. Тем, за кем наблюдают, тесты на коронавирус не делают. Наиболее высокий риск распространения коронавирусной инфекции, по уверению оккупантов, присутствует в Симферополе, Ялте, Алуште и Армянске http

4. В Крыму резко увеличилось количество заболевших внебольничной пневмонией. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 70%, сообщили оккупанты, добавив при этом, что “за последнюю неделю ситуация (с пневмонией) у нас критически ухудшилась”. Оккупанты не сообщили новое количество заболевших пневмонией, но на 1 апреля таких было 1244 человека. Тесты на COVID-19 НЕ делают. Жители Крыма комментируют: “С такой медициной по ОМС скоро все сдохнут”, “А так, все норм в Крыму, и коронавирус — это не про нас!”, “Цифры заставляют задуматься об эффективности и объемах применения тестов на коронавирус”, “А эти 70% тестировались или диагноз поставлен на глазок? Типа нет теста — нет подтверждения”, “Еще бы эти пеньки вовремя свои ЦУ (прим — указания) выдавали, а не когда уже эта зараза в массы пошла”

5. Даже не смешно — скрепопоезд упорно везет заразу в Крым. В паровозе даже для смеха температуру не измеряют! А крымчане сидят на самоликвидации при открытых кордонах с балалайколендом

6. Оккупанты запретили крымчанам посещать кладбища из-за угрозы коронавируса. А вот едущих в Крым рашистов с вирусами — не запретили. Все продумано

7. Феодосия. Сегодня выезжал по делам из дома. Впечатления. Часть людей сняла маски! Перчаток не видел ни на ком. Часть магазинов тупо открылась. Видел открытый автомагазин, автосервис, промтовары. Людей на улицах стало на порядок больше. А в продуктовом видел продавцов без перчаток, а маска надета только на рот. В общем, как-то так.

8. “В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки”, “В Крыму коммунальщики массово проводят "липовые" дезинфекции”, “Крымчане за сутки 59 раз сообщили в полицию о нарушающих самоизоляцию”. Извините, но других новостей из Крыма у нас для вас нет.

9. Совсем необязательно смотреть киселевых-соловьевых про ужасы капитализма. Иногда достаточно почитать севастопольские новости на ватном форуме: “Многие потеряли работу, поэтому растет преступность. Сегодня на ЦУМе, на рынке, было оцеплено несколько линий ларьков. Ограбили мясной Сухотин, который большой; овощной рядом и где сыры сбоку. Что и требовалось ожидать(( В Италии уже нередко нападают на супермаркеты или людей, выходящих оттуда с тележками, полными еды”

10. Ялта. Меняю 2 пачки гречки на адрес подпольной парикмахерской.

11. На севастопольском ватном форуме стали что-то подозревать: “Про химию в бочках у берегов Чёрного моря активно вещали ВСЕ российские СМИ, включая 1 канал, до 2014 года. Именно в те годы в россии страшно боролись с тем, чтобы граждане не ездили в недорогой тогда Крым. Причём информация об этих загрязнениях появлялась аккурат в начале сезона отпусков, на протяжении нескольких лет подряд, примерно с кризиса 2008 года. И шла вкупе с брехней о проявлении недовольств и локальных волнениях в среде крымских татар. Я отлично помню эти сюжеты. Тогда Крым их волновал только с точки зрения оттока денег отпускников. А сейчас — территория серого распила притягивает их интерес не меньше прежнего. Только вот цены на отдых уже не "хохляцкие", а Наши. Как и Крым”

12. Звонок в студию Радио Крым.Реалии от крымчанки: “Я очень рада, что в Киеве существуют такие свободные люди, как вы. Мне очень нравится ваша программа. Мне очень нравится ваша точка зрения. И спасибо вам огромное, что вы работаете, вы свободные, вы улыбающиеся люди. Я верю, что когда-нибудь Крым и жители Крыма станут добрыми, любящими друг друга людьми, свободными, которые будут любить себя, во-первых, а потом уже всех окружающих, понимаете? Здесь много людей в Крыму, которые боятся вещи называть своими именами. Ну просто это ложь какая-то. Я не знаю, или это запуганный народ какой-то, не любящий друг друга народ. Соседи ругаются… В общем, я не знаю. Я верю в то, что все-таки мы станем свободными скоро. И это произойдет очень скоро. Я в это верю”

P.S. Сегодня перечитал старые интервью оштрафованной оккупантами за поддержку парков Зубкова Ларисы Курашкиной. Пересмотрел видеосюжеты, в которых она принимала участие в 2014 году. Эта понаехавшая до оккупации в Крым рашистка блокировала воинскую часть в Феодосии. Когда путин говорил, что его “армия встала за спинами женщин (и детей)”, то он имел ввиду таких “женщин” как Курашкина. А ведь она, как и подавляющее большинство вопивших в 2014 году “путин, спаси!”, даже не родилась в Крыму, но приехала сюда, чтобы гадить. Рашисты всегда гадят там, где живут. Это их суть. А после, загадив обжитую территорию, они перемещаются дальше и продолжают гадить в новых местах. И это тоже их суть.