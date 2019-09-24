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24 вересня • оновлено в 05:27
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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Раньше так издевались нацисты, когда закрывали в концлагерях

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1. Карательной психиатрии на данный момент оккупанты подвергают 5 политзаключённых. Это крымские татары Месутов Руслан, Халилов Ленур, Нагаев Руслан, Кантемиров Эльдар и Яников Асан. Ранее подобным издевательствам принудительно подверглись замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров, координатор “Крымской солидарности” Сервер Мустафаев, блогер и медиакоординатор “Крымской солидарности” Нариман Мемедеминов и еще десятки политзаключенных

2. В Крым из ростовских СИЗО этапировали 15 крымских татар. Их привезли для “опознания засекреченным свидетелем”. “Засекреченные свидетели” — очень удобный для российских оккупантов инструмент судилища, с помощью которого можно конструировать недостающие в сфабрикованном уголовном деле “доказательства” вины

3. Контрольный пункт въезда-выезда “Каланчак” на административной границе между Крымом и Херсонщиной прекратил пропуск авто с 8 утра 23 сентября в связи с проведением ремонтных работ. На этом КПВВ пока будут пропускать только пешеходов

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4. Сегодня сотрудники “прокуратуры” оккупантов во всех школах Феодосии разъясняли ученикам “характеры и виды ответственности за незаконные действия по отношению к государственным символам”. Особое внимание уделили “6-ому кадетскому классу школы №3”, фотографии которого опубликовали. Будни оккупации…

5. В центре Севастополя оккупанты три дня учили детей обыскивать и стрелять по мишеням. Встречали детей реконструкторы-“красноармейцы” в военной форме. Так оккупанты учили детей разным профессиям

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6. Российские оккупанты открыли в Ялте кинофестиваль кремлевских лизоблюдов “Евразийский мост”. По ссылке можно прочитать фамилии нарушителей государственной границы Украины

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7. 21 сентября в Армянске отпраздновали День города. Погода не располагала к народным гуляниям: было пасмурно и прохладно. Но жители необычное для Крыма похолодание приняли как подарок судьбы: испарения из кислотонакопителя при титановом заводе уменьшились, и в городе стало возможно нормально дышать. Ухудшение экологической обстановки в Армянске привело к серьезным проблемам со здоровьем у местных жителей. Все они в один голос жалуются на обострение хронических заболеваний. При этом врачи наотрез отказываются связывать общее ухудшение самочувствия горожан с деятельностью химзавода, хотя эта связь местным жителям очевидна. Некоторые сотрудники медучреждений в полуофициальной обстановке рекомендуют горожанам держаться подальше от “Крымского титана”. “Это экологическая катастрофа для всего Крыма. И каковы будут последствия для здоровья в следующем году, никто не знает. Может, начнем тут помирать как мухи. Если это так и будет продолжаться, полгорода выедет отсюда. В том году уже многие поуезжали. Люди живут надеждой, что когда-нибудь это кончится. Но руки уже опускаются”, — жалуется местная жительница Татьяна Алексеева.

8. Симферополь. Хроники добивания остатков медицины: “Добавьте, пожалуйста, в Чёрный список Симферопольскую 7-ю горбольницу. Нужно записаться к Лору. Запись осуществляется только в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 8:30, и если повезёт записаться, то через две недели только приём. Прошлую всю неделю пытался им дозвониться, так как был не в городе — не брали трубку или было занято. Дозвонился в пятницу в 9:20 и сказали, что запись уже не делается — с 8 до 8:30 нужно звонить и звоните в понедельник. Сегодня пришёл в поликлинику, очередь громадная, прождали 30 мин, очередь так и не подошла. Я параллельно им звонил на протяжении 30 мин”, “Звоню записать маму к эндокринологу. Спрашивает, есть ли направление терапевта. Говорю, что есть — и терапевта, и гинеколога, но с частных клиник. Говорят, нет, нужно направление нашего терапевта. Запись к их терапевту есть через 2 недели, а потом еще дней через 50 можно будет попасть к эндокринологу, когда все анализы уже к чертям собачьим будут просроченные. Пошли в платную… И что, бл@ть, терапевты отличаются?”, “Беспредел полный во всех больницах… Везде запись, талоны, определённые дни, часы, очереди… Короче, хоть помирай — а твоя очередь ещё не подошла”

Новости Крымнаша. Раньше так издевались нацисты, когда закрывали в концлагерях

Новости Крымнаша. Раньше так издевались нацисты, когда закрывали в концлагерях

9. Паблик Симферополя обсуждает очередное видео ватников “Обманутый Крым”, на котором ватоголовые причитают, что в Крым приперлась не та россия, которую в телевизоре рекламировали. Понаехавшая еще до оккупации из Баку очень упоротая ватница написала: “Что значит “обманутый”? Это когда обещают и не дают. Крым вернулся в россию не за манной небесной. Мы вернулись домой и отстаньте уже от нас”. Ватнице ответили: “Не знаю, за чем Вы лично вернулись. Но подавляющее большинство лебеду жрать точно не собиралось. И совсем я не уверена, что кто-то собирался жить в бандитском анклаве и понимал последствия такого “возвращения”. Не несите чушь, пожалуйста”

P.S. “Нас тут травят, травят наших детей”: появилось видео из Еды-Кую (Ленино), где оккупанты в центре населенного пункта построили нефтебазу, которая отравляет все вокруг. Скулят и понаехавшие, которые хотели построить свое счастье на чужом горе: “Я сюда прибыла из россии в надежде, что будут перемены, что будет улучшение жизни. Вместо того, чтобы возле моря жить, дышать, с Севера приехавшие дети чувствуют себя здесь намного хуже! Люди гибнут здесь!”. Местные жители все чаще оккупантов сравнивают с нацистами: “Раньше так издевались нацисты, когда закрывали в концлагерях”. Весь Крым превратился в гибридный концлагерь. В заключение выпуска предлагаю посмотреть видео и оценить восторг жителей очередного отравленного крымского города…

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КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
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Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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