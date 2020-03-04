1. Ровно 6 лет назад российские оккупанты похитили отца троих детей, крымскотатарского активиста Решата Аметова, вышедшего с одиночным протестом против так называемого “референдума” к зданию крымского правительства. Через две недели тело крымского татарина было найдено со следами жесточайших пыток, а в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как несколько ублюдков из т.н. “самообороны” скручивают Решату руки и сажают в автомобиль. В сентябре 2019 года прокуратура АРК сообщила, что убийцами являются ублюдки из созданной россией т.н. “самообороны Крыма” Руденко Александр и Баглюк Александр. Руководил ими бывший военнослужащий Вооруженных сил россии Скрипник Евгений, который проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728 отдельном батальоне связи. После преступлений в Крыму оккупанты направили убийц в террористическую организацию “ДНР”, где они также совершили ряд тяжких преступлений

2. В этот день, 3 марта 2014 года, крымчанки вышли на акции протеста, не согласившись с вторжением россии в Крым. Оккупанты тем временем продолжали укрепляться на украинском полуострове.

3. “Их не уважали. Приказов офицера просто не слушались, и многие согласились уехать из Крыма туда, где об их прошлом никто не знает”. По ссылке прочтите о судьбах украинских военных в Крыму, которые в 2014 году предали Украину, присягу и перешли на сторону оккупантов

4. Оккупанты оштрафовали симферопольского имама Расима Дервишева на 5000 рублей за “незаконную миссионерскую деятельность”, которой посчитали пятничную молитву. Обвинение построено на показаниях стукачки Ольги Гривы, которую оккупанты используют в таких делах в качестве “эксперта-религиоведа”

5. Крымскотатарский активист Сулейман Кадыров отбыл 2-летний условный срок за комментарий в Facebook: “Крым — это Украина”. 1 марта 2018 года оккупанты приговорили Кадырова к двум годам тюрьмы условно по обвинению к “публичным призывам к сепаратизму”

6. Кабмин Украины поддержал постановление о передаче помещения храма ПЦУ в Симферополе в собственность Кафедрального собора, т.е. в госсобственность, что усложнит оккупантам процесс отжатия здания, которое стало колом в горле врага, являясь центром украинской культуры. Теперь решение за Верховной Радой

7. Вчера в Киеве презентовали концепцию телеканала “Дом”, который будет вещать на временно оккупированные россией территории Украины. “Дом” будет вещать на большую часть Крыма (кроме ЮБК, куда сигнал не попадет из-за гор) и весь Донбасс .

8. В Нью-Йорке снова протестовали против выступлений российских музыкантов, поддержавших аннексию Крыма и войну россии против Украины — дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Предыдущие протесты имели успех — концерты других рашистов были отменены

9. На Тайганском водохранилище в Белогорском районе аннексированного россией Крыма из-за сильного обмеления появились острова. При этом обмеление водоема продолжается. О том, что ситуация с водой в Белогорском водохранилище неблагополучная подтвердил предатель Украины и пособник оккупантов Олег Зубков: “Мы вовремя перешли в потреблении воды с Тайганского водохранилища на Белогорское. Но в этом году прогноз по воде и в Белогорском водохранилище удручающий. Поэтому в парке делаем запасы на сезон уже сейчас”

10. Кизячий совет россии издал приказ о временном запрете целовать иконы и руки попам — в целях предотвращения распространения коронавируса. Но кизяки Крыма заявили, что продолжат лобзать иконы и руки. Про идолопоклонение кизяки тоже не слышали

11. Родственник заболевшего коронавирусом москвича находится в Крыму, сообщили оккупанты, не уточнив никаких подробностей. Ну, откуда еще к нам могла эта гадость попасть, как не из мразии…

12. Наш старый знакомый предатель из Севастополя, считавший Украину “нацистской”, в 2015 году писал: “Я не жалею, что на референдуме махал триколором, возил людей на блокпосты, потратил кучу собственных денег на бензин и оружие. Я не жалею, что Крым вернулся домой, но я в шоке от того, к чему мы пришли. Я инвалид 1-ой группы. Протезирование в укропине было бесплатным. Сейчас в россии, оказывается, платно, и это очень дорого, мне не по карману. Я раньше ходил на протезе и не считал себя инвалидом, да и мало кто знал, что у меня одна нога, а теперь катаюсь на инвалидной коляске. Большое спасибо! Я на укропине водил легковой автомобиль с коробкой автомат — 20 лет за рулём, а в россии, оказывается, нельзя инвалидам водить авто, и медкомиссию я пройти не смогу. Куда у нас кататься на коляске??? Вместо обещанного поддержания малого бизнеса, его душат и даже пытаются отжать”. Этот же предатель сегодня продолжает знакомить нас с разнообразием камней с неба: “Как владелец мелкого общепита скажу вам: вкусно кормить после 14 года стало невыгодно, налоги не позволяют. Если делать вкусно, то и ценник будет другой, а за тот ценник никто не хочет кушать. Приходится "лепить" еду из низкокачественных дешёвых продуктов, чтобы хоть как-то держаться на плаву. У меня при Украине 7 человек работали, 2 зала по 5 столов, и ещё на летней площадке 7 столов было, к обеду очередь людей стояла. Книга жалоб вся в благодарностях повару. Сейчас 5 человек уволить пришлось, работает только 5 столиков, люди редко заходят. Бывают месяцы, что прибыли — ноль, только на налоги еле наскребаем. Неудивительно, что многие травятся в придорожных шалманах, потому что владельцы экономят, продают позавчерашнюю еду”. За шесть лет оккупации в постах ваторылого “укропина” превратилась в “Украину”

13. “В Крыму деревья больше не нужны. Как и вода. И люди тоже”, “С корнем вырубается, горы застраивают, тополя уничтожили, все переделывают, а зачем????? Может, и жителей скоро выселят куда-нибудь, чтобы не мешали”

P.S. Природа Крыма уничтожается российскими оккупантами во всех уголках украинского полуострова. Не помогают ни протесты общественности, ни официальные типа “запреты” на уничтожение зеленой растительности. По ссылке в последнем пункте дайджеста прочтите сообщения крымчан и посмотрите большой фоторепортаж, как варвары уничтожают захваченный Крым, а одно из сообщений оттуда завершит сегодняшний выпуск: “Радиоактивный пепел… это про нас”…

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