1. Укрепляя и расширяя армейскую группировку на полуострове, оккупанты делают все возможное, чтобы крымчане жили в условиях нарастающей военной угрозы. В уходящем 2018 году оккупанты неоднократно подтверждали, что готовят Крым к войне против Украины и ее западных союзников. Иного предназначения у “российского” Крыма нет. Прочтите мнение на тему милитаризации Крыма, и чего нам ждать в будущем.

2. Предатель Украины Андрей Козенко, ныне протирающий штаны в Госдуре и открывающий рот по указке Кремля, заявил: “Очень важно, что сегодня есть стратегическая цель — навести порядок, чтобы справедливость восторжествовала. Сегодня нам очень важно всем вместе поднять алое знамя победы в городе-герое Киеве, в городе-герое Одессе. Люди этого ждут”. Об этом ублюдок заявил на встрече “Союза добровольцев Донбасса”, которую оккупанты провели в захваченном Симферополе. А что известно вам о “храшданской войне” в Украине?

3. На керченском паблике поговорили о российско-украинской войне, но уже без былого задора: “Когда закончится вся эта война на Донбассе??? У меня были одноклассники-беженцы оттуда, по телевизору вся эта дюжеть, для этих беженцев деньги собираются. 2 года назад туда даже уехала пара однокурсников воевать. Когда это закончится?? Очень жаль людей, когда это закончится??? Пишу это и слезы градом. Не верится. Как это могло произойти? За что????”. Комментарии: “Путина спроси! Или кишка тонка?”, “За деньги!”, “Это придумали взрослые дяди”, “(Запоребрик пишет) Пока "ДНР", "ЛНР" в состав рф не войдут, или "ЛНР" с "ДНР-ом" не войдут со своим войском в Киев, всегда будет неспокойно. Сербия в пример”, “Пока там нормальные люди к власти не придут. Все это маловероятно. Поддерживать войну всем выгодно”, “Пока Донецк с Луганском не наиграются в рЭспублики, или у россии не иссякнет желание подпитывать их денежкой”, “Сегодня по Первому видал ролик про Донецк. Он был подписан не "ДНР", а "Донецкая область". Видимо, уже наигрались”, “Телек не смотри, там ахинея по поводу Донбасса!”, “Как-то в группу Макеевки зашёл, и лучше не читать, что они думают о крымчанах”, “Че пишут?”, “Ничего хорошего. Что мы козлы зажравшиеся, и у них все из-за нас”, “Отчасти же правы”.

4. “В Керчи 53 парня приняли воинскую присягу”, — сообщили пропагандоны. Видео очень блевотное. В конце сюжета (со второй минуты) понаехавший оккупант пожелал стать “достойными воинами СОВЕТСКОЙ армии”. Среди давших присягу были “юноши, приехавшие из разных регионов россии — с Кавказа, Крайнего Севера, Сибири”. Митрополит Платон из секты ФСБ РПЦ благословил этот шабаш.

5. Жители оккупированного Джанкоя жалуются на блэкауты и перебои водоснабжения. Боятся в Новогоднюю ночь остаться без благ цивилизации. Жалуются, что к комфорту быстро привыкаешь. Ну да, а если для появления привычки было два десятка лет, то отвыкнуть весьма тяжело.

6. В Крыму оккупанты изъяли более 100 кг европейских сыров, которые пытались завезти в зону 404 с материковой Украины. Ишь какие, на Новый год хотели пожрать вкусно. Не выйдет. Грызите пальму!

7. Наноремонты по стандартам говени не нравятся жителям оккупированной Евпатории: “Вот скажите, в чем дело? Все ноют, что разговоры о дорогах достали. Но яркий пример — ул. Ленина сегодня. Не так давно она была приведена в порядок, все ямы отремонтировали. Не прошло и полгода. Идёт ремонт опять… тех же ям и в том же месте. Качество работ поражает. Нужно уметь делать настолько некачественно. Так быть не должно!”, “Прежде, чем писать подобное, вспомните о двух бедах россии”, “После дождя дороги исчезли”, “Дураки делают дороги”, “А взяточники их принимают”, “К сожалению, в дорожную службу привлекают "инвалидов" с разной степенью заболеваний — косоглазые, криворукие, слепые, глухие, жадные, тупорылые и пр.”, “Деньги на ветер”, “ПРИВЫКАЙТЕ. Теперь у нас всегда будут делать только дороги. До смеха((((((”.

8. “Русский мир” разбросан на улицах Керчи. Вата не довольна: “Админ, выложи, пожалуйста. Очень грустно, когда видишь такое. Анон”.

9. Оккупанты наконец-то украсили Ялту к Новому году, что вызвало не меньший шок, чем то, что оккупанты вообще забыли о том, что город надо хоть как-то украсить. Тендер на украшение города назначен на 5 января 2019 года. Местные прокомментировали текущий результат: “Украсили Ялту. Жемчужина Крыма! Без слез не взглянешь. Мне вот интересно соотношение выделено/потрачено по назначению. Анонимно, пожалуйста”, “Выделено 5 миллионов… Потрачено — видно невооруженным глазом, сколько”, “Ну всё ж как обычно. Уже не удивляет!”, “Ужас”, “Сталина на них нет”, “Позорище”, “Да, может, всё-таки ещё поднарядят”, “Писец полнейший!”, “И так прокатит”, “И эта гирляндочка — пять лямов???? Ау, вам не стыдно-то людей дурить? Всё не нажрутся суки, всё им мало(((”, “Это норма”, “Позор, а не украшение”, “Тщщщщ. Отключат газ!”, “У меня дом украшен лучше, чем вся Ялта”, “Колхоз”, “По секрету скажу, что тендер на елочные игрушки будет только 5 января. Это просто печаль. Может, к старому Новому году украсят”.

10. Бахатый турыст попер в Феодосию: “Подскажите, реально ли приехать к вам в город без денег, найти работу (подработку) без опыта, снять жилье где-нибудь дешево, ну и жить? Есть большое желание переехать. Анон”. Ответы: “А снять жилье на что?”, “Нереально!!!”, “НЕТ!!!!”, “Своих хватает”, “Вы считаете, что у нас медом намазано? Да у нас в разы хуже, чем на материке, во многом благодаря вашему уроду путлеру”, “Но президент же не виноват, что ты работать не умеешь”, “Президент виноват, что людей делает нищими. Ты хоть до смерти паши, все равно все отберут”, “Хотелось выдать русским языком, но работы нет, жильё — золотое”, “Скорее, выживать”, “Нищеброды с материка вдруг решили, что понаехать в Крым — отличная идея”, “Есть в Ялте такие авантюристы. Сбиваются в кучки и жрут одну Мивину на толпу где-то в сарае, а по вечерам в переходах изображают подобие музыки и бойз-бенда, чтобы им копейку кинули на Мивину. Так и живут. Романтики, ёп”, “Видимо, нормальные уже сюда ехать не будут. Без денег и без жилья в Феодосии своих хватает”.

11. Местных раздражает говор понаехавших: “Почему приезжие часто говорят обычные слова с непонятным выражением? Например, бирЭт, прЭс, прЭсса, крЭм и т.д. Даже автобус единицу однеркой называют”. Комментарии: “Типичное село”, “А ещё кура, греча, шаверма и парадная”, “Поребрик забыли”, “А ещё называют Керчь — Керча”, “Мы тож ржём на пляже с приезжих, когда слышим: рАкушка-мидЯйка или рыба-целофан”. Тем временем понаехавших раздражаем мы: “(Понаех пишет) А почему в Крыму шокают, скупляются, пиляют, такают. А что касаемо единицы, местные почти все называют однерками. А еще много выражений местных”, “Мой любимый — из Нижнего Новгорода. От меня он впервые услышал загадочное слово "ТЮ". До сих пор пытается выяснить, что оно означает? А КАК я объясню??? ТЮ — оно хоть в Керчи, хоть в Одессе на "Привозе" — просто ТЮ!!! Просто непонятная придуманная частица для более яркого выражения эмоций! Как-то так!”, “(Ольгинец пишет) Переходный период закончился, и пора уже забыть свои украинские замашки”.

12. Севастополь. Сегодня услышал фразу: “Вся администрация города уезжает из Крыма по домам, на материк (прим — в россию). Так что до 9 января никаких вопросов не решить”. Фатерлянд оккупантам всегда нравился больше, чем земли туземцев.

P.S. На глаза попалась статья дончанки, в которой она описала жизнь патриотов на оккупированной россией части Донбасса: “Пятый год КАЖДЫЙ выход из квартиры — яркая вспышка ненависти и желания поскорей спрятаться снова…”. Мне близки и понятны её чувства, поэтому решил поделиться с вами. До новых встреч!