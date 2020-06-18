1. “Если вы решили поехать в Крым, в первую очередь нужно учитывать, что вы направляетесь на оккупированную территорию, которая де-факто контролируется властями рф. Нарушение прав человека являются системными в Крыму, а справедливое правосудие отсутствует. Российские власти продолжают лишать людей свободы по политическим мотивам, фабрикуя уголовные дела. По данным Крымской правозащитной группы, 94 человека сейчас находятся в местах несвободы в рамках таких дел”. Правозащитники объяснили процедуру въезда в Крым в “послекарантинных” условиях и напомнили о рисках.

2. Оккупанты сообщили о задержании двух участников вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в августе-сентябре 1999 года. Один из них — Арсланов Русланбек — задержан на территории аннексированного Крыма.

3. Выданные в аннексированном россией Крыму “российские паспорта” не признаются и не несут никаких правовых последствий, напомнили в Представительстве президента Украины в АР Крым: “Россия не только осуществила международное преступление в 2014 году, но и отнеслась к крымчанам как к крепостным, которые перешли к ней в собственность вместе с территорией. Мы солидарны с заявлением МИД Украины, которое напоминает о том, что “принудительная паспортизация — это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации и является составной системного давления российской оккупационной администрации на граждан Украины, заранее спланированного и цинично реализованного”.

4. Правозащитный центр “Мемориал” признал фигурантов крымских “дел Хизб ут-Тахрир” Айдера Джаппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Энвера Сейтосманова, Акрамжона Абдуллаева и Нематжона Исроилова политзаключенными. “Их лишили свободы, чтобы они прекратили публичную деятельность и критику власти. Согласно международным критериям, они являются политическими заключенными. Мы требуем их немедленного освобождения”, – говорится в сообщении правозащитников.

5. СБУ сообщила о разоблачении командира боевого украинского корабля, который планировал передать информацию в сфере боевой готовности ВМС ВС Украины представителям спецслужб россии в аннексированном Крыму, куда готовился сбежать. По данным одесских журналистов, речь идет об Анатолии Люлько, которому оккупанты уже успели выдать аусвайс.

6. Рашистке Екатерине Варнаве, которая незаконно гастролировала в аннексированном Крыму с песнями про путина и поддержала вторжение россии в Украину, отменили запрет на въезд в Украину. Указ подписан и.о. министра культуры Украины Светланой Фоменко. Ранее снятия запрета с Варнавы добивался “Новый канал”, который считает, что в Украине нет достойней на роль ведущих своих шоу, чем рашистка Варнава. Связан ли “Новый канал” со снятием запрета, пока неизвестно.

7. Оккупанты продолжают скулить от полезных санкций: Медведев назвал “аморальной и безответственной” блокировку в ООН странами Запада, Украиной и Грузией проекта резолюции о снятии санкций в условиях пандемии коронавируса.

8. Крым всегда будет вам очень дорого стоить! Запомните это!

9. В Севастополе для горожан закрыли очередной пляж. Прощаемся с “Аквамарином”. Участок берега оккупанты недавно перекрыли с одной стороны забором и каменной стеной, с другой — веревочным ограждением, с третьей — КПП с охраной и турникетами. Территорию оттяпал экс министр обороны Украины Павел Лебедев.

10. В оккупированном россией Крыму выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 4. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 766 человек, в том числе 191 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 21 человека, в том числе 3 — в Севастополе.

11. Российские нацисты провели репетицию военного парада в Симферополе. В шабаше приняли участие и дети из Путлерюгенда. Оккупация. Фюрер. Дети в военной форме. Танки захватчика на улицах Крыма. История повторяется. Следующие репетиции с перекрытием дорог — 18 и 20 июня.

12. Скрепы есть — ума не надо. В Севастополе на репетиции парада пустили танки в центре города. То, что случилось с дорогой, в комментариях не нуждается.

13. Сегодня над оккупированной Керчью пролетели истребители и вертолеты оккупантов. Авиация рашистов прошла низко над городом и ушла вглубь украинского полуострова. Вчера в городе перекрывали улицы для репетиции победобесного парада.

14. Ялта. Утром проходил неподалёку от одной из школ. Вроде ж каникулы, однако работала звукоусилительная аппаратура (как обычно бывает на первый/последний звонок и в подобных случаях), и объявляющий что-то звонкий голос чётко произнёс: “вторая рота”. Рота, Карл! А раньше там классы были.

15. В Симферопольском районе на плакатах о голосовании в аннексированном Крыму по поправкам в конституцию россии с обнуляцией путина появились надписи “бред” и “позор”. Думаю, что писали ватные разочаровашки. Наши бы “ПТН ПНХ” написали или “Крым — Украина”.

16. Велика Ялта вітає вас… Тризубом!

P.S. Верховная Рада сегодня отклонила законопроект некоторых “слуг народа”, написанный в коллаборации с мертветчуковскими депутатами из “ОПЗЖ”, разрешающий приватизацию Северо-Крымского канала, что в дальнейшем могло дать возможность возобновления подачи воды в оккупированный Крым. Но расслабляться рано — пятая колонна не спит, в отличие от СБУ, которая седьмой год войны и оккупации части украинских территорий позволяет подрывную деятельность против нашей страны сепаратистам, не скрывающим своей любви к россии и ненависти ко всему украинскому.

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