1. Российские оккупанты устроили “проверку личных данных” жителей Каменки в Симферопольском районе. К населенному пункту подогнали автозак. Местная жительница описала происходящее так: “С утра приехал отряд полиции. Ходят по домам, спрашивают личные данные, номера телефонов. Узнают, кто чем занимается, где работает. У нас никогда такого не было. Если честно, я до сих пор пребываю в шоке. Когда спросили, с какой целью это делается, сотрудники полиции сообщили, что это просто проверка”.

2. Вчера вечером в центре Ялты боевая машина рашистов с системой реактивного залпового огня “Град”, которая двигалась в составе военной колонны через центр оккупированного города, протаранила маршрутку с пассажирами.

3. Сегодня на набережной Ялты оккупанты устроили демонстрацию военной техники и вербовали ватоголовых идиотов в свою армию ихтамнетов.

4. Прочтите по ссылке статью о том, как российские оккупанты создают военную базу на 27 000 км² и какое вооружение завезли в Крым.

5. “Знайомі з Артеку розповіли, що на додачу до терористичних навчань, там проводяться ще й пожежні. Сьогодні (25.10.2019) там хвилин 15 з динаміків безперервно лунало: "Вніманіє! Пажарная угроза! Всєм сатруднікам пакінуть зданіє!". Не знаю, завдяки навчанням чи ні, але сьогодні (25.10.2019) в Криму було 14 пожеж”.

6. В Севастополе на мысе Хрустальный оккупанты приняли школьников в российский путлерюгенд “Юнармия”. Как сообщили в пресс-службе оккупантов, в тоталитарную секту затащили еще полторы тысячи детей, многие из которых являются детьми понаехавших.

7. Что с Хансараем сейчас? Работы, видимо, будут заморожены из-за критики со стороны ЮНЕСКО. Это хорошо. Что плохо? 1) Главный корпус стоит без крыши (черепица снята); 2) Над ним сооружен навес, устойчивость которого вызывает сомнения. В таком состоянии Ханский брошен надолго. Аксенов заявил, что “реставрация” Хансарая почти завершена. И да, теперь они это называют “Восстановление”. Итак, наконец мы дождались реакции на доклад ЮНЕСКО — новый этап уничтожения Хансарая называется “Восстановление”, в рамках которого оккупанты хотят построить новые водохранилища для Заповедника. Это будет огромное сооружение. И да, вы догадались правильно, его будут стараться впихнуть в Старом городе, рядом с Хансараем.

8. В Крым приехал оккупант-ревизор в лице председателя Комиссии по ЖКХ Общественной палаты рф Игорь Шпектор. Оккупант остался недоволен “низкими тарифами ЖКХ в Крыму”. Чет ору. Ватники, этот не перекрасившийся наконец-то хороший? Он же расиянин, как вы хотели.

9. Оккупанты заслали новый десант понаехавших из Сочи и Санкт-Петербурга в “администрацию” Ялты, которых расставили в качестве смотрящих и дерибанящих на разные должности. Коллаборанты, на выход!

10. Т.н. “главой администрации” Симферополя оккупанты назначили директора рынков Елену Проценко. В одном из своих интервью Проценко заявляла, что “дух рынка нельзя сравнить ни с чем”. У жителей города в очередной раз случился приступ “неописуемого восторга”: “Боженька от нас отвернулся окончательно. Ужас! Как страшный сон!”, “Пять лет назад (отвернулся). Сами виноваты”, “Мало кто ожидал такого”, “Рухнул”, “Кто за это голосовал??”, “Остановите Землю, я сойду”, “Даёшь Крым отдельным от всех независимым государством!”, “Сцука, ну могли бы хотя бы так не палиться с единодушием депутатов?”, “Как приказано, так и проголосовали”, “Мама дорогая… По Жванецкому четко… Он молчал и выглядел идиотом… но заговорил и развеял все сомнения”, “Печалька”, “Позорище!!!”, “Ребята, простите меня, но это полный п…ц!!!!! Это же неграмотная базарная торговка. У нее речь, как у генетической двоечницы”. Последний раз жители Симферополя так “радовались”, когда оккупанты назначили “главой” города братка из ОПГ “Сейлем” Игоря Лукашева. Напомню, что “выборов мэров” в Крыму нет, как и в соседней россии.

11. Медицина в Севастополе ежедневно достигает нового дна: “Чем заняты в департаменте здравоохранения чиновники??? Умереть можно, пока талон дадут?? И нехер по телеку рассказывать, как они заботятся о людях!!!”, — написал ватник и опубликовал видео очереди и ругани между пациентами и регистратурой. Последовали комментарии: “Об эффективности государства в первую очередь можно судить по уровню образования и медицины. Сверхдержава”, “Россия в последней пятерке стран-членов Всемирной организации здравоохранения по доступности и качеству медицинского обслуживания”, “Прорыв!”, “Не дай Боже там так стоять”, “Кстати, талоны по интернету можно брать. Правда свободные аж через 2 недели”, “Сейчас больше половины врачей не взять через интернет. Нет записи на Доктор-92, а только по живой очереди. На вопрос: а почему? Ответили в регистратуре: к узким специалистам сейчас только так”, “Это вы ещё не были в детской кардиологии”, “Ох*еть”, “Неделю, а может пару месяцев, стоишь в очереди за талоном, а потом неделю или пару месяцев стоишь в очереди к врачу”, “Изменения на словах, а не на деле!!!”, “100%. Ужасы, что творят! Ж/д больница!!!! Ужас. Где власти, нет элементарного отношения к людям, больным! Это факт. Хоть в регистратуре умирай”, “Я ребёнка к ортопеду записать не могу. Сказали, запись с 13 часов, очередь занимают с 6. Это дурдом, и никак попасть не можем”, “Не поверите, мы сейчас в Москве. В одном из ведущих медицинских институтов страны. История та же”.

P.S. “Путин, помоги!”: севастопольские ватники написали послание путину на крыше собственного многоэтажного дома, “зная, что раз в год над ним пролетает президент” — цитата. Четвертый год люди не могут заставить застройщика (а это “Консоль” Константинова) подать в дома газ и отопление… Ватники, в следующий раз выкладывайте послание телами, а то неправильно к сцарю обращаетесь! Хотя, судя по новостям из россии, выложить свои тела в аббревиатуру “SOS” — совсем не гарантия успеха… Тяжело шестой год жить с постоянным чувством брезгливости и омерзения от того, что я происходит вокруг.

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