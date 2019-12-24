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24 грудня • оновлено в 05:45
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Путин на поезде "нас тут нет" отрепетировал исход понаехавшей саранчи

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1. Оккупанты в Крыму посещают крымскотатарских активистов и вручают им всякого рода “предостережения” о недопустимости массовых акций накануне апелляционного слушания по “делу Хизб ут-Тахрир” (“первая симферопольская группа”), которое пройдет 24 декабря в Москве. “Предостережения” (а по сути — угрозы) получили те активисты, которые в июле этого года поехали в столицу мордора, чтобы поддержать фигурантов из “первой бахчисарайской группы”. Оккупанты в тот день в Москве задержали около 50 человек

Новости Крымнаша. Путин на поезде "нас тут нет" отрепетировал исход понаехавшей саранчи

2. Десятерых крымскотатарских политузников оккупанты этапировали из ростовского СИЗО в неизвестном направлении. Как стало известно, Вадима Сирука, Инвера Бекирова и Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова и Наримана Мемедеминова уже отправили по этапу в конце прошлой недели

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3. В Первомайском районе Крыма оккупанты будут судить очередного крымчанина за отказ от службы в российской армии

4. Вывезенный из Крыма в россию Евгений Гайворонский, у которого оккупанты отобрали аусвайс, написал: “Нахожусь в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае. Что дальше, пока не знаю. В Крыму угрожали вывезти в "ДНР" (прим — группировка, признанная в Украине террористической) для расправы. Но, зная насколько больные на голову чиновники и силовики в россии — это реальная угроза. Надеюсь, что спасет огласка в СМИ и усилия МИД Украины. Консул со мной связался, обещает помочь. Надеюсь, он поможет, чтобы я именно в Украину попал”

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5. “Стреляли из винтовки и метали гранаты”: российские ихтамнеты в оккупированном Севастополе провели военно-тактическую игру “Щит и меч”, в которой состязались участники детского военного движения “Юнармия” и дети из теперь уже военного лагеря “Артек”

6. У вікенд малюки-бойовики з євпаторійського путлєр’югенду не витрачали час даремно: відвідали музей у Балаклаві, де долучилися до скріп “руського миру” і дізналися про злочини США проти людства. Чи відвідали дітлахи нещодавно затонулі плавучий док та підводний човен — невідомо

Новости Крымнаша. Путин на поезде "нас тут нет" отрепетировал исход понаехавшей саранчи

7. Все грандиозные крымские стройки с масштабным катанием экскаваторов по кладбищам и древним поселениям вновь возобновлены! Интересно, насколько это показуха к приезду путина? Или действительно появились деньги? Разморозка “репутационных” для раши строек на памятниках археологии в Крыму — это первый шаг к следующему этапу “реставрации” (зачеркнуто) уничтожения Хансарая. Норм так “подарок” к Новому году.

8. Олег Зубков воет, что в Керчи по указанию Гоблина убрали с общественного транспорта рекламу парка львов “Тайган”. Ударенный камнем с неба по голове любитель россии связывает данное указание Аксенова с понаездом путина в Керчь на открытие ЖД сообщения

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9. Вырубка деревьев добралась и до Воронцовского парка в Алупке

Новости Крымнаша. Путин на поезде "нас тут нет" отрепетировал исход понаехавшей саранчи

10. Уничтожение деревьев в городах видели? Вот вам свежие фото незаконной вырубки леса в районе Старого Крыма. Жаль, что не сфоткал, где ствол от земли на высоту два метра вырезали, а крона сплелась с другими деревьями и повисла в воздухе

11. Сбербанк ватники уже искали — не нашли. Пришла очередь искать консульство Украины: “Подскажите, пожалуйста, есть ли у нас в городе (Феодосия) консульство Украины? В интернете указан адрес на ул. Русской, но нет контактной информации”. Ответы: “Нет. Ближайшее — Ростов”, “Только в Ростове”, “Сваливать хотите? Я тоже”

12. Сегодня по всем пропагандонским каналам мордора оккупанты запускали человека на Марс. Ой, простите, запускали первый поезд по мосту-скрепе. Хйло проехалось по мосту на поезде без отличительных знаков, т.к. РЖД слишком боится полезных санкций. Специально согнанная вата неистовствовала

13. Ватные мамкины блогеры начали вести стримы на событие века — отправку в Крым первого поезда. Прорыв десятилетия — 2 поезда в Крым, забывая о количестве поездов до 2014 года (около 100 в сутки)

14. Прямая трансляция. Дико ору. Поезд из Санкт-Кадырбурга отправили после команды путена со сцены в Крыму.

15. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь тоже без опознавательных знаков, как и тот, на котором трусливо проехал сегодня луноликий. Севастопольские пропагандоны из “Примечаний” написали, что поезд “окончательно завершит процесс воссоединения полуострова с россией”. Я сбился, какое это уже по счету “окончательное воссоединение”

Новости Крымнаша. Путин на поезде "нас тут нет" отрепетировал исход понаехавшей саранчи

16. Вошдь упоездовал из Крыма. Хороший пример для остальных понаехов.

P.S. Россиянам сегодня в прямом эфире вновь продемонстрировали скрепу, ради строительства которой сами россияне остались без новых мостов, дорог, школ, детских садов, больниц и других инфраструктурных объектов, которые были заморожены 5 лет назад… Тем временем путин на поезде с опознавательным знаком “нас тут нет” отрепетировал исход понаехавшей саранчи. Репетиция прошла успешно. И, как и положено совку, до блевоты помпезно.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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