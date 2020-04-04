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4 квітня • оновлено в 16:51
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Путин даже банальный карантин не может назвать своим именем

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1. Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) направил в Европейский суд по правам человека дополнительную информацию, которую они получили по делу о похищении и убийстве оккупантами весной 2014 года крымского татарина Решата Аметова.

2. Оккупанты продолжают вручать крымским активистам “предостережения о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях”. С этой целью нагрянули к стримеру “Крымской солидарности” Нариману Темиркалиеву, жителю Бахчисарайского района. Ранее Темиркалиев был задержан в Москве в числе 46 крымских татар, которые 10-11 июля 2019 года приехали выразить свой протест в связи с приговором политзаключенным “бахчисарайской группы” по делу Хизб ут-Тахрир.

Новости Крымнаша. Путин даже банальный карантин не может назвать своим именем

3. Российские оккупанты проводят очередные масштабные военно-террористические учения авиации и сил противовоздушной обороны в Крыму, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Этим тварям я бы рекомендовал стоять плотнее друг к другу.

4. Сегодня в Керчи снова замечена военная техника оккупантов. “Медики” из Италии вернулись?

Новости Крымнаша. Путин даже банальный карантин не может назвать своим именем

5. США, Великобритания, Грузия, Украина и Евросоюз блокировали российскую резолюцию по борьбе с коронавирусом, которая предусматривала отмену полезных санкций, введенных за агрессию россии против Украины. Была проголосована нормальная резолюция, которая разрабатывалась при участии Украины, Грузии, Канады, Германии и других стран. Рашисты воют.

Новости Крымнаша. Путин даже банальный карантин не может назвать своим именем

6. Граждане, которые прибудут на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы, говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

7. В оккупированном Крыму выявлено два новых случая заболевания коронавирусом. Один — крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй — понаехавший москвич. Общее число озвученных оккупантами заболевших увеличилось до 23, включая 5 случаев в Севастополе. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением в заболевании коронавирусом в Крыму находятся 2 998 человек, 68 из которых госпитализированы. В Севастополе под меднаблюдением — 1526 человек, госпитализированы — 29. По данным оккупантов, на 1-ое апреля 1244 человека госпитализированы в больницы Крыма с пневмонией.

8. Как-то незамеченной осталась довольно важная новость. Оккупанты за сутки приняли новую норму в КоАП. Теперь появилось наказание не за ЧС/карантин (которых нет), а за “режим повышенной готовности” — с неслабыми штрафами и сроками тюремного заключения — до семи лет. Новшество подписано путлером и вступило в действие уже вчера.

9. Путин не успел объявить о продлении до конца апреля “нерабочих дней с сохранением зарплаты”, как Константинов, поняв, что сцарь перевел стрелки на бояр, кинулся причитать, что ни у предприятий, ни у людей в Крыму денег нет.

10. А я вам скажу, что такое “сохранение зарплаты” по-путински. В Крыму в бюджетной сфере заставляют писать заявления об отпуске за свой счет. Некоторым предлагают перейти на полставки. Частники, само собой, сосут лапу без всяких надежд. Некоторые ватники шлют проклены в адрес путина. В этой связи с циничным удовлетворением вспоминаю, как некоторые знакомые ватники в унисон с Гоблином считали виртуальный бабос от туристов, которые хлынут в Крым из-за коронавируса и перекрытия границ. Мечтали, что хотя бы в этом году будет “первый настоящий сезон при россии”.

11. Ватка покидает нас в свои мухосрански. На аэропорт Симферополя сейчас приятно смотреть. У стоек регистрации кучненькие очереди из рашистов, которым оккупанты дали три дня, чтобы убраться из Крыма.

Новости Крымнаша. Путин даже банальный карантин не может назвать своим именем

12. Засланный путиным в Севастополь оккупант Развожаев заявил, что блокпосты между Севастополем и остальным Крымом убраны не будут, о чем ранее лживо заявлял Гоблин, обещая убрать их сразу после установки блокпостов на мосту. На мосту стоят и тут стоять будут.

13. На Крымском мосту оккупанты установили второй блокпост. На этот раз он находится со стороны Краснодарского края. Теперь осталось вырыть ров с крокодилами и вытолкать из Крыма понаехавших за 6 лет рашистов.

Новости Крымнаша. Путин даже банальный карантин не может назвать своим именем

14. В Севастополе люди кинулись получать пропуска, чтобы иметь возможность выходить из дома на работу. Образовались огромные очереди в пунктах выдачи. “Борьба” оккупантов с коронавирусом в самом разгаре!

15. Севастополь. В день ходит всего несколько катеров. Возникает огромнейшая очередь. В катере люди едут битком.

16. Сегодня оккупанты в Крыму таки закрыли ярмарки, с помощью которых пытались сдержать взлетевшие цены. Цены не упали, а вот заразы люди могли нахвататься. Тем временем в Москве недовольны таким решением Крыма и, скорее всего, ярмарки снова откроют.

17. Отельеры Крыма после выступления луноликого планируют массовое самоубийство: “Ну что, коллеги, сидим до 1 мая? Приехали”, “Угу, а ЧС нет, зачем оно”, “Пипец, месяц??? Ущипните меня, я сплю?”, “Боюсь, что это не конец, посмотрите кривую роста (заболевания)”, “Май тоже будем сидеть”, “Застрелиться, что ли?”.

Новости Крымнаша. Путин даже банальный карантин не может назвать своим именем

18. Допустим, от вируса Крым спасётся, но что он будет пить в июле? Партизанское водохранилище, как видите, ниже плинтуса. Ну, и Тайганское водохранилище — уровень пересыхания тут считается самым высоким в Крыму.

19. Понаехавший из Москвы нацист Горный продолжает разжигать ненависть к Украине и украинцам. И, как вы догадались, в коронавирусе снова виновата Украина: “Обращаюсь к Сергею Аксенову! Прошу выступить с инициативой запрета украинского гражданства / украинских паспортов, в том числе и для граждан Крыма. Многие воспринимают украинский паспорт как бумажку для поездок на Украину и за границу, но это не так. Это документ, подтверждающий гражданство соседнего государства со всеми вытекающими последствиями. Если вам дорог украинский паспорт, ради Бога, живите с ним, но без российского гражданства. Хватит нам люфтующих историй, надо прекращать эту вакханалию. Мы сейчас расхлёбываем подарочки от этих люфтующих, привезли нам дерьма через Украину”.

P.S. Завершу выпуск мнением жителя Феодосии о реакции ватников на вчерашнее выступление луноликого: “А чего вы жалуетесь? Украинцы ещё в 2014 году сказали, что путин — ХЙЛО, а вы не поверили. Он даже банальный карантин не может назвать своим именем. Бздит взять ответственность на себя. Теперь у вас вечный выходной 24 часа в сутки — живите с этим хйлом и дальше. Не болейте”.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Теми
Анексія Криму Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Теги
Новини Росії Крим Новини Криму
Джерело
Джерело: crimeaua1.wordpress.com
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N Vs
N Vs
Товарищи!То, об чём так много молчали, случилось. У Путина В.В. нашли коронавирус и хантавирус. Всем крымчанам, которые голосовали на референдуме, незамедлительно сдать кровь, деньги и жылплощадь! Кто как не мы! Все, кто сомневаются и плачут, что ничего не имеют - пятая колонна и агенты госдепа!
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Антиб**ровец Yuri
Антиб**ровец Yuri
Очередной набор тухлятины для кастрюль без всякой цели. Скачите дальше лузеры
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N Vs
N Vs
Товарищи! То, об чём так много говорили, случилось. У Путина нашли коронавирус! Всем крымчанам, которые голосовали на референдум
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