1. В результате регулярных мониторингов Крымской правозащитной группы, проведенных в 2019 году, установлено, что сигнал украинских FM радиостанций в Крыму постоянно блокируется российскими вещателями. По мнению Крымской правозащитной группы, сложившаяся практика является частью политики российских оккупантов по контролю информационного пространства Крыма и манипуляции общественным мнением крымчан.

2. Наталья Поклонская и судьи, которые остались в Крыму после аннексии полуострова россией и начали служить оккупантам, являются фигурантами производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщил прокурор АРК Игорь Поночовный.

3. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения объявила слова путина о пользе санкций лживыми: “Из-за санкций проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения (Крыма), но и с поставками зарубежного оборудования. Лидерами по технологиям опреснения являются Израиль и Франция. При этом нет качественных российских аналогов отраслевого оборудования, например, по опреснению воды”. При этом в ассоциации водоснабжения и водоотведения оккупантов уточнили, что в Крыму сохраняются большие сложности с источниками водоснабжения, которыми сегодня являются только осадки или подземные воды, где по большей части соленая вода, которую нужно чистить с применением дорогих зарубежных технологий.

4. Несмотря на вчерашнее заявление путина о “недостаточном внимании властей Крыма к проблеме водоснабжения полуострова”, оккупанты в Крыму сегодня заявили, что с водой “все в порядке, опасений нет”.

5. Декабрьские осадки не наполнили крымские реки. Осадки носили локальный характер и распределились неравномерно по территории Крыма. В результате наполняемость крымских водохранилищ продолжает сокращаться, сообщили оккупанты. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу января 2020 года составил 92.98 млн. куб. м., что на 6.306 млн. куб. м. меньше ноябрьских показателей.

6. Очередная порция откровений пособника российских оккупантов Олега Зубкова: “Мои парки построены, когда Крым был украинский. И парк "Тайган" — в данном случае это уже второй мой парк. Первый парк — это ялтинский зоопарк "Сказка", который в этом году отметит свое 25-летие. И сегодня я уже прошел более 570 судебных заседаний за 5,5 лет, и прохожу их. С понедельника опять начинаются десятки различных судов с различными службами, чтобы отбивать маразматические штрафы, предписания, протоколы и так далее. К сожалению, в российском Крыму совершенно другое отношение к предпринимательству, к бизнесменам, к людям, которые чего-то добились в своей жизни, к людям, которые отстаивают свою точку зрения. Ну, к сожалению. Я, русский человек, построил свои парки, повторяю, в украинском Крыму. И это было возможно. Это не было непросто. Но ялтинский зоопарк "Сказка" и парк "Тайган", и еще, кстати, 5 проектов мои были согласованы для строительства именно в украинский период. Я с воодушевлением принял переход Крыма в состав российской федерации, потому что сам родился и вырос в Курской области и всегда об этом мечтал. Но я не знал, что это будет смерть для моих парков. К сожалению, полная, реальная смерть. Сегодня мои парки переживают самый настоящий рейдерский захват. Крым может остаться без парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка". И это перспектива уже не такая далекая”.

7. Если весь оккупированный россией Крым стал режимным объектом, то и все, находящееся в Крыму, не избежит такой участи. Вот и стадионы в Ялте туда же: “Информация по стадиону ДЮСШ (со слов дежурного на входе). Итак: 1) Стадион ДЮСШ теперь — режимный объект с закрытыми воротами и охраной; 2) Время работы стадиона: с 9 до 22 ежедневно; 3) Приблизительно до 19-00 беговые дорожки заняты легкоатлетами, но после можно спокойно приходить на пробежки; 4) Если калитка закрыта, а вы в спортивной форме, без собак, алкоголя и злых намерений, то в здании администрации есть охранник, который откроет для вас калитку”. После этой информации последовали такие комментарии: “А что там режимного?”, “Ну, конечно, а на поле побегать теперь фигушки. Ожидаемо было”, “Теперь самая популярная должность — охранник. Раньше не помню, чтобы столько заборов и охраны было, ужась”, “Сколько сложностей. Ещё удивляет время открытия — с 9:00. Авангард работал с 5 утра, и там отлично можно было побегать перед работой”, “Вот и конец свободному доступу для людей, которые хотят самостоятельно позаниматься. С Авангардом то же самое будет”.

8. Перед Новым годом вместе с иллюминацией многие столбы в Ялте “украсили” камерами видеонаблюдения. После праздников иллюминацию снимут, а камеры останутся. Похоже, это становится второй после озаборивания темой генерального развития.

9. Нюансы ялтинской иллюминации тоже интересны. Издали типа красиво. Зато вблизи — не подойти к примерно половине урн. “Да ладно, сри тут”? Отдельно впечатлил алюминиевый уголок по граням основания а-ля “совок жив”.

10. Дружбан расии Иран признал свою вину, что сбил украинский пассажирский самолет, а по раша-ТВ (в момент написания этого сообщения) идет фильм о том, как развивается Иран, какое у него классное оружие и ракеты… Это просто кощунство и цинизм.

P.S. Завершу выпуск сообщением жительницы Крыма: “Просроченный президент вызвал гниение всей страны… В россии рекордная убыль населения — наверное, умерли от счастья, потому что "Крым наш". Россия и Крым несовместимы, но это мало кого волнует”. Наверное, можно поспорить с тем, что вызвало гниение россии — просроченный президент или население страны, выбравшее такого президента, терпящее его или безоговорочно поддерживающее… Но меня больше волнует, что гнить вместе с россией приходится и тем, кого она успела оккупировать, включая Крым и части Донецкой и Луганской областей…

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