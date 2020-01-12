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12 січня • оновлено в 12:49
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны

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1. В результате регулярных мониторингов Крымской правозащитной группы, проведенных в 2019 году, установлено, что сигнал украинских FM радиостанций в Крыму постоянно блокируется российскими вещателями. По мнению Крымской правозащитной группы, сложившаяся практика является частью политики российских оккупантов по контролю информационного пространства Крыма и манипуляции общественным мнением крымчан.

2. Наталья Поклонская и судьи, которые остались в Крыму после аннексии полуострова россией и начали служить оккупантам, являются фигурантами производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщил прокурор АРК Игорь Поночовный.

3. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения объявила слова путина о пользе санкций лживыми: “Из-за санкций проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения (Крыма), но и с поставками зарубежного оборудования. Лидерами по технологиям опреснения являются Израиль и Франция. При этом нет качественных российских аналогов отраслевого оборудования, например, по опреснению воды”. При этом в ассоциации водоснабжения и водоотведения оккупантов уточнили, что в Крыму сохраняются большие сложности с источниками водоснабжения, которыми сегодня являются только осадки или подземные воды, где по большей части соленая вода, которую нужно чистить с применением дорогих зарубежных технологий.

4. Несмотря на вчерашнее заявление путина о “недостаточном внимании властей Крыма к проблеме водоснабжения полуострова”, оккупанты в Крыму сегодня заявили, что с водой “все в порядке, опасений нет”.

Новини
Новости Крымнаша. Враг не дремлет! Не болтай! Не звони! Сообщай!

5. Декабрьские осадки не наполнили крымские реки. Осадки носили локальный характер и распределились неравномерно по территории Крыма. В результате наполняемость крымских водохранилищ продолжает сокращаться, сообщили оккупанты. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу января 2020 года составил 92.98 млн. куб. м., что на 6.306 млн. куб. м. меньше ноябрьских показателей.

6. Очередная порция откровений пособника российских оккупантов Олега Зубкова: “Мои парки построены, когда Крым был украинский. И парк "Тайган" — в данном случае это уже второй мой парк. Первый парк — это ялтинский зоопарк "Сказка", который в этом году отметит свое 25-летие. И сегодня я уже прошел более 570 судебных заседаний за 5,5 лет, и прохожу их. С понедельника опять начинаются десятки различных судов с различными службами, чтобы отбивать маразматические штрафы, предписания, протоколы и так далее. К сожалению, в российском Крыму совершенно другое отношение к предпринимательству, к бизнесменам, к людям, которые чего-то добились в своей жизни, к людям, которые отстаивают свою точку зрения. Ну, к сожалению. Я, русский человек, построил свои парки, повторяю, в украинском Крыму. И это было возможно. Это не было непросто. Но ялтинский зоопарк "Сказка" и парк "Тайган", и еще, кстати, 5 проектов мои были согласованы для строительства именно в украинский период. Я с воодушевлением принял переход Крыма в состав российской федерации, потому что сам родился и вырос в Курской области и всегда об этом мечтал. Но я не знал, что это будет смерть для моих парков. К сожалению, полная, реальная смерть. Сегодня мои парки переживают самый настоящий рейдерский захват. Крым может остаться без парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка". И это перспектива уже не такая далекая”.

Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны

7. Если весь оккупированный россией Крым стал режимным объектом, то и все, находящееся в Крыму, не избежит такой участи. Вот и стадионы в Ялте туда же: “Информация по стадиону ДЮСШ (со слов дежурного на входе). Итак: 1) Стадион ДЮСШ теперь — режимный объект с закрытыми воротами и охраной; 2) Время работы стадиона: с 9 до 22 ежедневно; 3) Приблизительно до 19-00 беговые дорожки заняты легкоатлетами, но после можно спокойно приходить на пробежки; 4) Если калитка закрыта, а вы в спортивной форме, без собак, алкоголя и злых намерений, то в здании администрации есть охранник, который откроет для вас калитку”. После этой информации последовали такие комментарии: “А что там режимного?”, “Ну, конечно, а на поле побегать теперь фигушки. Ожидаемо было”, “Теперь самая популярная должность — охранник. Раньше не помню, чтобы столько заборов и охраны было, ужась”, “Сколько сложностей. Ещё удивляет время открытия — с 9:00. Авангард работал с 5 утра, и там отлично можно было побегать перед работой”, “Вот и конец свободному доступу для людей, которые хотят самостоятельно позаниматься. С Авангардом то же самое будет”.

Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны

8. Перед Новым годом вместе с иллюминацией многие столбы в Ялте “украсили” камерами видеонаблюдения. После праздников иллюминацию снимут, а камеры останутся. Похоже, это становится второй после озаборивания темой генерального развития.

Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны

9. Нюансы ялтинской иллюминации тоже интересны. Издали типа красиво. Зато вблизи — не подойти к примерно половине урн. “Да ладно, сри тут”? Отдельно впечатлил алюминиевый уголок по граням основания а-ля “совок жив”.

Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны
Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны

10. Дружбан расии Иран признал свою вину, что сбил украинский пассажирский самолет, а по раша-ТВ (в момент написания этого сообщения) идет фильм о том, как развивается Иран, какое у него классное оружие и ракеты… Это просто кощунство и цинизм.

Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны
Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны
Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны
Новости Крымнаша. Просроченный президент вызвал гниение всей страны

P.S. Завершу выпуск сообщением жительницы Крыма: “Просроченный президент вызвал гниение всей страны… В россии рекордная убыль населения — наверное, умерли от счастья, потому что "Крым наш". Россия и Крым несовместимы, но это мало кого волнует”. Наверное, можно поспорить с тем, что вызвало гниение россии — просроченный президент или население страны, выбравшее такого президента, терпящее его или безоговорочно поддерживающее… Но меня больше волнует, что гнить вместе с россией приходится и тем, кого она успела оккупировать, включая Крым и части Донецкой и Луганской областей

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Теми
Порушення прав людини в Криму блокада Криму Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Новини Росії
Джерело
Джерело: crimeaua1.wordpress.com
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