1. В ВСУ рассказали подробности возможного похищения украинского военного Евгения Добринского на админгранице Крыма с Херсонщиной: “По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии. В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов — это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР”.

2. Российские оккупанты в Крыму разрешили “приватизировать” знаменитый Массандровский винзавод вместе с принадлежащими ему виноградниками. Оккупанты утверждают, что просто хотят “изменить организационно-правовую форму предприятия”, но по этой схеме с молотка уже ушли несколько винодельческих заводов, в частности, “Новый Свет”, “Инкерман”. Винзаводы рангом пониже вообще дерибанили практически незаметно. Так, Симферопольский винзавод в конце 2019 года приобрела всего за 249,3 млн руб ($3,8 млн) российская фирма “Винторг”, специализирующаяся на оптовой торговле алкоголем. Земли под виноградниками знаменитой “Массандры” тоже уйдут с молотка. Их потенциальными покупателями назывались глава Сбербанка Герман Греф и бывший глава Минсельхоза россии Александр Ткачев. Как показывает практика, владельцами прибыльных объектов становятся близкие к путину олигархи.

3. Жители Крыма о намерении оккупантов раздерибанить винзавод Массандра: “Прощай, Массандра. Под продажу даже вносят изменение в закон”, “Здравствуй, родная гавань”, “Блевать хочется от этих новостей и властей”, “Идиоты!!!!! Жесть!!!!!”, “Зачем "резать курицу", несущую золотые яйца?”, “Виноградники распродадут под строительство апартаментов и многоэтажек. А вино будут делать из молдавского виноматериала. При этом качество упадет, а цены вырастут. Да и увидим ли мы вообще выпуск продукции частной Массандры — неизвестно. И надолго ли ее хватит без господдержки в условиях санкций и ограниченной географии сбыта? Такие предприятия не продаются. Это как продать орган человека… Отдать кусок Крыма”, “И самое страшное, что мы постоянно ничего не можем сделать, ни на что повлиять, сидим и молчим все в тряпочку! Ждем, когда нас начнут продавать!!!”, “Нас за стадо держат”, “Мега-попил”, “Народ грабят в пользу олигархов”, “Одна коллекция в миллион с лишним бутылок стоит не меньше миллиарда. Как цинично!”, “Блин, за Массандру даже две квартиры не купить. Дожились”, “У кого разум еще от телека не расплавился, тот давно понял, в какую задницу попал Крым”, “Даже Янукович до такого хрен бы додумался. Национальное достояние слить — это вам не это”, “Украинские царьки были поскромнее! По крошкам растягивали! Зато теперь новые пасть на все разинули!”, “Власти Крыма — это даже не временщики, это преступники!!! Что не успели или побоялись власти Украины, *герои* крымской весны дерибанят без стыда и совести!!!”, “Жуть. А я еще в 2016 году многим знакомым говорил, что Крым идет не туда, а по пути Абхазии. Но мне все не верили и продолжали хвалить Аксенова и путина. Не в ту россию попал Крым. Факты ведь налицо. А то, что дороги строят и дома, так это военные дела + бизнес (аэропорт тоже частный). В первую очередь им нужна транспортировка военных грузов по Тавриде в Севастополь. Ну и бизнес квартиры строит и продает на всей этой волне переселения. Проблема с водой так и не решена. Заборы растут прямо у уреза воды. Заповедники уменьшаются в размерах”, “Прошло всего 6 лет в россии. Мрачные мысли одолевают. Продажа в частные руки Ливадии (санаторий на ЮБК), Капсель, Меганом, уничтожение можжевеловых и краснокнижных деревьев путем вырубки. Запрет заниматься малым гостиничным бизнесом. Пренебрежение и пофигистское отношение к местным — дескать, проглотят, куда им деваться. Люди, где мы оказались? А ХУЖЕ всего, что нас НЕ СЛЫШАТ И НЕ ВИДЯТ. Все дела творятся за закрытыми дверями и народ ставят перед фактом. Жуть!!!”, “Медленно, но уверенно растет число крымчан, понимающих, что их оставили в дураках”, “Какое у всех негодование по продаже Массандры. Поздно спохватились, орлы. Еще четыре года назад было ясно, что у власти жулики, причем глупые. Вместо того, чтобы стричь купоны всю жизнь и пользоваться дивидендами, их главная цель — обогатиться сейчас, продав курицу, несущую золотые яйца, как цыпленка-бройлера. Потому что понимают: потом либо Гаага, либо космонавты с постановлением на обыск и арест, либо обиженный крымчанин в состоянии аффекта лишит жизни героя в переулке. Вот и шакалят напоследок. Стыдное занятие, но иначе у них нельзя. Поцелованный президентом нолик с мандатом обречен на сидение в дерьме народного презрения”.

4. Ялта. Паблик хлопковый. Даже вата устала от покращень говени: “Это было хорошо, жили нормально. А когда пришла россия, все пошло через задницу. Что хорошего она нам принесла? А ничего. Отдыхающих нет, работы нет, в поликлинике грубо относятся, и в больнице тоже бардак, и цены растут как грибы”.

5. В селе Резервном под Севастополем “самоизолировалось” озеро, на котором любили отдыхать крымчане. Насыпная дорога, ведущая к водоёму, оказалась перегорожена оккупантами внушительным забором.

6. В оккупированном россией Крыму выявлены 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 546 человек, в том числе 161 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

7. Дитяча банда сімферопольського путлєр’югенда отримала від окупантів… бочку варення і кошик печива. Ой! Нове обмундирування. Щоб битися з ворогами рейху, а особливо з коронавірусом, потрібно бути ошатно одягненим. Хочеш гарні штанці? Долучайся до путлєр’югенду!

P.S. “Орда дикая и саранча пожирают Ялту. Чавкают и причмокивают, вытирая заляпанные жиром рожи манжетами дорогих рубашек. Напишу отдельно, сколько и чего украли и уничтожили за прошедшие шесть лет. Сейчас речь о вопиющем. О том, что невозможно ни осмыслить, ни понять. Они решили прибрать к рукам винзавод Массандра. За символическую цену. За копейки… Массандра уходит в загребущие руки путинских друзей. Хищная и преступная власть. Подлая, вороватая и не способная ни к чему созидательному. Прекрасная "родная гавань" вышла. Мало им было свою страну разворовать. Кипит разум возмущенный. Жду, когда море выпить решат”.

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