1. Руководитель “Крымскотатарского ресурсного центра” Эскендер Бариев сообщил, что в аннексированном Крыму официально числится лишь одна школа с изучением украинского языка — в Феодосии, но и там украинский не изучают. В 2019 году продолжились попытки закрытия и крымскотатарских школ: “Только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные”. Напомню, до оккупации Украина “притесняла”, по заверениям оккупантов и упоротой ваты, 600 русскоязычных школ в Крыму семью украиноязычными — все они были закрыты оккупантами сразу после вторжения.

2. Постоянный представитель Эстонии (государства, которое с 1 января представляет в Совете безопасности Восточную Европу) при ООН Свен Юргенсон заявил: “Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, на сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос. Есть также другие потенциальные конфликты — если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос — наиболее острый в данный момент”, — отметил Юргенсон.

3. Житель Бахчисарая, фигурант бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Мемет Белялов второй год подряд встречал день рождения в СИЗО. Политузнику вчера исполнился 31 год.

4. “Я не знаю насчет СБУ, но знаю точно, что с ним (прим — депортированным россией из Крыма Евгением Гайворонским) будет работать Прокуратура АРК. У господина Гайворонского есть много информации по конкретным персонам, находящимся на разных уровнях местной власти в Крыму. Несколько месяцев назад он написал книгу. Часть этой книги как раз и посвящена оценкам тех событий, которые происходят в оккупированном Крыму с момента его оккупации. Я не берусь сейчас оценивать объективность этой информации, содержащейся в книге или вне книги. Но то, что для прокуратуры — это база для того, чтобы работать с этим — я уверен в этом. И понятно, что у меня был разговор с прокурором АРК о необходимости привлечения Гайворонского до выяснения тех вопросов, которые происходят в Крыму. Я знаю, что у Прокуратуры АРК были такие намерения. Я думаю, что через несколько дней такие встречи у них состоятся”, — сообщил Рефат Чубаров.

5. Сам Гайворонский тем временем заявил о желании отсудить у россии 5 миллионов долларов: “У меня много уникальной информации и знаний. Я надеюсь внести кардинальный перелом во всю эту гибридную войну, чтобы мы в самое ближайшее время вернули Крым в Украину. Также я понимаю, что у меня есть железные основания подавать в ЕСПЧ. Я хочу подать против россии иск на 5 миллионов долларов. 4 миллиона я хочу отдать детям, отцы которых погибли в АТО и из-за событий, связанных с Крымом. Далее я хочу издать книгу”.

6. Оккупанты уже в новом году успели провести очередные военно-террористические учения по “уничтожению подводных диверсантов и досмотру акватории на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств”. Кроме того, в небо над Крымом вновь поднялась авиация страны-агрессора.

7. Оккупанты в Крыму собираются “зачистить” место проведения фестивалей “Казантип” и “Республика Z”. Земля находится в аренде на 20 лет. Договор был подписан в 2004 году, но оккупантам снова плевать на собственные обещания о том, что “никто ничего не потеряет” и “украинские документы будут иметь прежнюю силу”, а потому — уже готовятся к расторжению договора и “зачистке территории”, которая напоминает о том, что когда-то здесь была “Республика счастья”… Один из наших крымчан прокомментировал: “Арендовали одни понаехи из мордора (как минимум один из которых — Маршунок — горячо приветствовал “крымнаш”), затем перекупили другие (или просто другое название фирм?) понаехи из мордора, теперь мордорские же ставленники и коллаборанты их выгоняют (+ картинка про жабу и гадюку)”. И как тут не вспомнить “10 гарантий для Крыма”)))

8. Севастополь радуется понаехавшим балалайкам-“соотечественникам”. Мусор из окон — это исконная традиция Залесья: “Пишу, ведь верю в силу соцсетей и надеюсь, что их читают нужные люди! Севастополь просто утопает в горах строительного мусора. Я уже не говорю о бытовом мусоре, который люди уже просто выбрасывают из окон домов себе под ноги и оставляют на тротуарах. В последнее время очень много развелось незаконных строительных свалок. Свалки строительных отходов по высоте превышают более 3 метров. Чистых, без мусора, мест на окраинах Севастополя практически не осталось. Все загажено. Во что превращается наш город!?”.

9. Оккупанты в третий раз выставили на продажу имущество отжатого санатория “30 лет Октября” в Алуште.

10. С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине повышена до 4723 гривен (или 12,347 рублей). В россии и оккупированном ею Крыму с 1 января тоже повысили минимальную зарплату. Теперь она составляет 12130 рублей, что на 217 рублей меньше, чем в Украине. А ватникам по ТВ будут рассказывать сказки…

11. Салюты со всех сторон: появилось видео, как оккупированный Симферополь встретил новый год по украинскому времени (в час ночи по оккупационному). Видео опубликовано в ВК-группе “Подслушано в Симферополе”.

12. “Ялта встречает по киевскому времени Новый год. Молодцы, молодцы! Друзья, это по украинскому времени. Молодцы, просто молодцы! Самое интересное, что даже в центре салютуют. Ну что, Слава Украине! Любят Украину, кто бы что ни говорил. Отлично! И там, и тут стреляют, класс!” — такими комментариями сопроводила свое видео жительница Ялты, опубликовав видео салютов в новогоднюю ночь по киевскому времени.

Новогодний салют 2020 в Ялте(Крым) по Киевскому времени !👍✌️🇺🇦🎄😀 pic.twitter.com/YGQ84I1FXV — Ялта-Крым-Украина-Транзит(проукраинский) (@netanneksiiKrim) 31 грудня 2019 р.

P.S. “Услышали с подругой, как двое мужчин очень сильно чему-то возмущались. В ходе их возмущения на повышенных тонах стало ясно, что оккупанты хотят снести какие-то гаражи, которые “даже пронумеровали краской”, причитает один мужичок другому. А второй на эмоциях вскрикнул: “Как Гитлер пленных!”. Первый одобрительно кивнул головой…”.

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