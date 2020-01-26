1. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу из-за задержания российскими оккупантами архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента весной 2019 года на автовокзале в Симферополе

2. Адвокат Николай Полозов написал: “В разговорах в курилке, в перерывах суда, с бывшими сотрудниками СБУ в Крыму, сопровождавших дело Ахтема Чийгоза. Те намекали, что в Крыму осталось много ведомственных схронов оружия. Теперь вот периодически расконсервируют один за другим — ради показателей борьбы с терроризмом” . Напомню, вчера оккупанты отрапортовали об очередном схроне, обвинили Украину и арестовали очередного крымчанина, обвинив его в “диверсионной деятельности по заданию украинских спецслужб”

3. Российскому актеру Виктору Логинову, известному по сериалу “Счастливы вместе”, отказали в пересечении украинской границы из-за того, что он незаконно посещал аннексированный его страной Крым. Логинов должен был выступить в Харьковском театре им. Тараса Шевченко, но спектакль был отменен

4. В Армянске все стабильно. Во-первых, вся катастрофа химическая на месте. Во-вторых, Фирташ платит плохо — задерживает, урезает надбавки: “Опять выбросы. На машине налет жирный. Что же это творится? Заработали на полную мощность, и пипец. Так это ещё не лето. Что же нас ожидает? Ничего не предпринимается”, “Пришлось сегодня побывать на заводе. Выйдя с машины, обувь слегка прилипала, зачесался нос и першило в горле. Думала, что без привычки. Не удивлюсь, почему на машине налёт”

5. Оккупанты заявили, что водохранилища Крыма заполнены на треть, а наиболее вододефицитным регионом остается Восточный Крым и Симферополь. Как и раньше, оккупантам остается только перебрасывать воду из Белогорского и Тайганского водохранилищ на Восток и бурить все новые скважины, убивая Крым

6. Российские оккупанты продолжают активные военно-террористические учения в Крыму. На этот раз “поражали морские цели и преодолевали минные заграждения”

7. Найвідоміший паркан в окупованому Криму, який з’явився разом з рашистськими інтервентами… Закриває від холопів вид на узбережжя

8. По окупованому Криму гастролює рейхсгенерал Колмаков, голова рашистського “ДОСААФ”. У Севастополі його зустріли комсюки та путлєр’югенд, продемонстрували рашисту знайдені магічні артефакти часів Другої світової війни, отримали пацьорки: грамоти, сувеніри. В окупованій Ялті: зустрічі з комендантами, путлєр’югендом, рядженими, роздача пацьорок. Видно, що Колмаков любить дітей. А хто їх не любить? Особливо, коли вони у військовій уніформі

9. Курортный Джанкой. Шоу-комедия (всероссийская) “Блокадный хлеб”. Санки на асфальте подчеркивают абсурдность и глум их “памятных” акций

10. Снятие блокады Ленинграда отмечали и в оккупированном Симферополе. Детей вырядили в ватники, военную форму и выперли на сцену. Прошли в Симферополе и другие победобесные мероприятия с детьми в военной форме. Кощунство на костях погибших в режиме нон-стоп

11. Трындец… Без вас, лаптей, мы жили в прекрасных условиях! Какого же ты приперла из Красноярска в Солхат? Тебе тут не рады! НЕ ЖИВИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, вали за мост! И всю свою гавань прихвати! Как же мы молчим? Сама пишешь — матом вас посылаем! Не молчим! Домой, короче, чеши: “Хочу поделиться своим впечатлением от проживания в Крыму! Мы с семьей три года назад переехали из Красноярска в Крым, ведь экология в нашем городе заставляет задумываться о побеге еще с рождения. Почему бы и нет! Крым вернулся домой, здесь отличная экология, тепленько, чистая вода и наконец-то море, что немаловажно для здоровья деток. Мы выбрали для проживания Старый Крым. Здесь жизнь дешевле, чем, например, в Феодосии или Алуште. А за большие города я молчу вовсе. Но, прожив этих три года в Крыму, у меня открылись глаза. Завышенные цены, ужасная медицина, убитые дороги, везде мусор, нехватка воды! А в Старом Крыму это вообще отдельная тема. Воду дают через день, и то в лучшем случае. А если и дают, то на пару часов всего. Есть, конечно, привозная, но для здоровья полезнее пить с лужи, чем ту, что привозят. Ползарплаты уходит только на покупку воды с магазина. Вот сосед смог пробурить себе скважину на огороде, так спустя два года вода стала уходить и качество испортилось. Вот как прикажете жить в таких условиях?! Кстати, медицина крымская желает быть лучше. В крымских больницах обслуживание ужасное, на уровне каменного века, когда на тебя орут, машут руками, как обезьяны (были бы палки в руках, забили бы до смерти). Отношение к людям хамское, особенно, если узнают, что ты не местный, а приезжий, то тебе обеспечено быть покрытым матом. Недавно хотели полечить зубы ребенку, так поехали в Ростов. Хорошо, что еще никто из семьи серьезно не заболел, а то бы в Красноярск, наверное, поехали лечиться. Видимо, местным властям явно все равно на проблемы людей, они даже не пытаются что-то сделать. А люди молчат в тряпочку. Как вы можете молчать и жить в таких условиях?” h

12. Координатор террористов Владислав Сурков ушел с госслужбы рф. Делаем ставки на его скорую смерть. Этот урод по горло в украинской крови, все значимые события были под его непосредственным контролем. Суркову не удалось разрушить Украину, так что залупенфюрер быстро избавится от него

13. Оккупанты заявили, что крымчане могут заразиться новым Коронавирусом от китайских посылок, поэтому посоветовали перестать покупать товары в Китае, что и так достаточно сложно из-за санкций вследствие российской аннексии полуострова

14. У Коронавируса больше шансов добраться до Крыма, чем у нормального уровня жизни.

P.S. Мнением жителя Бахчисарая завершу сегодняшний выпуск: “Я не считаю ватных россиян не то что старыми братьями, а вообще, людьми. Это приматы с набором элементарных функций для выживания. Бухнуть, нагадить, пожрать, поспать, проснуться, снова бухнуть… В этом и есть загадочность русской души!”.

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