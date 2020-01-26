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26 січня • оновлено в 05:43
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Приматы с набором элементарных функций для выживания

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1. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу из-за задержания российскими оккупантами архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента весной 2019 года на автовокзале в Симферополе

2. Адвокат Николай Полозов написал: “В разговорах в курилке, в перерывах суда, с бывшими сотрудниками СБУ в Крыму, сопровождавших дело Ахтема Чийгоза. Те намекали, что в Крыму осталось много ведомственных схронов оружия. Теперь вот периодически расконсервируют один за другим — ради показателей борьбы с терроризмом” . Напомню, вчера оккупанты отрапортовали об очередном схроне, обвинили Украину и арестовали очередного крымчанина, обвинив его в “диверсионной деятельности по заданию украинских спецслужб”

3. Российскому актеру Виктору Логинову, известному по сериалу “Счастливы вместе”, отказали в пересечении украинской границы из-за того, что он незаконно посещал аннексированный его страной Крым. Логинов должен был выступить в Харьковском театре им. Тараса Шевченко, но спектакль был отменен

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4. В Армянске все стабильно. Во-первых, вся катастрофа химическая на месте. Во-вторых, Фирташ платит плохо — задерживает, урезает надбавки: “Опять выбросы. На машине налет жирный. Что же это творится? Заработали на полную мощность, и пипец. Так это ещё не лето. Что же нас ожидает? Ничего не предпринимается”, “Пришлось сегодня побывать на заводе. Выйдя с машины, обувь слегка прилипала, зачесался нос и першило в горле. Думала, что без привычки. Не удивлюсь, почему на машине налёт”

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5. Оккупанты заявили, что водохранилища Крыма заполнены на треть, а наиболее вододефицитным регионом остается Восточный Крым и Симферополь. Как и раньше, оккупантам остается только перебрасывать воду из Белогорского и Тайганского водохранилищ на Восток и бурить все новые скважины, убивая Крым

6. Российские оккупанты продолжают активные военно-террористические учения в Крыму. На этот раз “поражали морские цели и преодолевали минные заграждения”

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7. Найвідоміший паркан в окупованому Криму, який з’явився разом з рашистськими інтервентами… Закриває від холопів вид на узбережжя

8. По окупованому Криму гастролює рейхсгенерал Колмаков, голова рашистського “ДОСААФ”. У Севастополі його зустріли комсюки та путлєр’югенд, продемонстрували рашисту знайдені магічні артефакти часів Другої світової війни, отримали пацьорки: грамоти, сувеніри. В окупованій Ялті: зустрічі з комендантами, путлєр’югендом, рядженими, роздача пацьорок. Видно, що Колмаков любить дітей. А хто їх не любить? Особливо, коли вони у військовій уніформі

9. Курортный Джанкой. Шоу-комедия (всероссийская) “Блокадный хлеб”. Санки на асфальте подчеркивают абсурдность и глум их “памятных” акций

10. Снятие блокады Ленинграда отмечали и в оккупированном Симферополе. Детей вырядили в ватники, военную форму и выперли на сцену. Прошли в Симферополе и другие победобесные мероприятия с детьми в военной форме. Кощунство на костях погибших в режиме нон-стоп

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11. Трындец… Без вас, лаптей, мы жили в прекрасных условиях! Какого же ты приперла из Красноярска в Солхат? Тебе тут не рады! НЕ ЖИВИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, вали за мост! И всю свою гавань прихвати! Как же мы молчим? Сама пишешь — матом вас посылаем! Не молчим! Домой, короче, чеши: “Хочу поделиться своим впечатлением от проживания в Крыму! Мы с семьей три года назад переехали из Красноярска в Крым, ведь экология в нашем городе заставляет задумываться о побеге еще с рождения. Почему бы и нет! Крым вернулся домой, здесь отличная экология, тепленько, чистая вода и наконец-то море, что немаловажно для здоровья деток. Мы выбрали для проживания Старый Крым. Здесь жизнь дешевле, чем, например, в Феодосии или Алуште. А за большие города я молчу вовсе. Но, прожив этих три года в Крыму, у меня открылись глаза. Завышенные цены, ужасная медицина, убитые дороги, везде мусор, нехватка воды! А в Старом Крыму это вообще отдельная тема. Воду дают через день, и то в лучшем случае. А если и дают, то на пару часов всего. Есть, конечно, привозная, но для здоровья полезнее пить с лужи, чем ту, что привозят. Ползарплаты уходит только на покупку воды с магазина. Вот сосед смог пробурить себе скважину на огороде, так спустя два года вода стала уходить и качество испортилось. Вот как прикажете жить в таких условиях?! Кстати, медицина крымская желает быть лучше. В крымских больницах обслуживание ужасное, на уровне каменного века, когда на тебя орут, машут руками, как обезьяны (были бы палки в руках, забили бы до смерти). Отношение к людям хамское, особенно, если узнают, что ты не местный, а приезжий, то тебе обеспечено быть покрытым матом. Недавно хотели полечить зубы ребенку, так поехали в Ростов. Хорошо, что еще никто из семьи серьезно не заболел, а то бы в Красноярск, наверное, поехали лечиться. Видимо, местным властям явно все равно на проблемы людей, они даже не пытаются что-то сделать. А люди молчат в тряпочку. Как вы можете молчать и жить в таких условиях?” h

12. Координатор террористов Владислав Сурков ушел с госслужбы рф. Делаем ставки на его скорую смерть. Этот урод по горло в украинской крови, все значимые события были под его непосредственным контролем. Суркову не удалось разрушить Украину, так что залупенфюрер быстро избавится от него

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13. Оккупанты заявили, что крымчане могут заразиться новым Коронавирусом от китайских посылок, поэтому посоветовали перестать покупать товары в Китае, что и так достаточно сложно из-за санкций вследствие российской аннексии полуострова

14. У Коронавируса больше шансов добраться до Крыма, чем у нормального уровня жизни.

P.S. Мнением жителя Бахчисарая завершу сегодняшний выпуск: “Я не считаю ватных россиян не то что старыми братьями, а вообще, людьми. Это приматы с набором элементарных функций для выживания. Бухнуть, нагадить, пожрать, поспать, проснуться, снова бухнуть… В этом и есть загадочность русской души!”.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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