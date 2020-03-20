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20 березня • оновлено в 19:55
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Придет время менять Крымнаш на еду

6.3т
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1. Оккупанты нагрянули в мечеть в Ичкинском (Советском) районе Крыма. Допрашивают имама и зачитали с бумажки Статью про “Порядок осуществления миссионерской деятельности”. Скоро, видимо, пятничные молитвы запретят

Новости Крымнаша. Придет время менять Крымнаш на еду

2. Оккупанты оставили под арестом семерых политзаключенных второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. В отношении восьмого фигуранта — Сервера Мустафаева — судилище перенесли из-за состояния здоровья крымчанина. Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов и Эдем Смаилов останутся в СИЗО минимум до 13 мая 2020 года

3. Оккупанты заявили о пресечении деятельности ячейки “Исламское государство” (ИГИЛ) в Крыму. О новых задержаниях никакой информации нет. Может, просто кто-то в погонах себе премию выпишет об очередных успехах в “борьбе” с терроризмом h

4. Нацбанк Украины убирает юридические формальности для облегчения доступа к финансовым услугам для граждан Украины, которые зарегистрированы и/или имеют постоянное место жительства на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Мы снова РЕЗИДЕНТЫ!

5. Оккупанты начали очередную активную фазу масштабных военно-террористических учений в Крыму. В учениях задействованы 1500 тушек ихтамнетов, танки, гаубицы, Грады и авиация. Окрестности мыса Опук содрогаются от взрывов и залпов

6. Гоблин требует ввести, цитата, “уголовное преследование” против крымчан, которые путешествуют по миру с украинскими биометрическими паспортами и скрывают это от “российских властей”. Все в рамках борьбы с коронавирусом, ага

7. Какая прелесть! Крым в тренде! “ГУП “РИТУАЛ” массово, адресно рассылает жителям Крыма информационные буклеты об организации похорон в Крыму! Такие письма счастья вчера бросили всем в ящики в Симферополе. Массово! Видимо, ярмарка гробов была только началом

8. Оккупанты предложили жителям Крыма не жаловаться на отсутствие медицинских масок, а шить их самим

9. Очередной забор появился в Гурзуфе. Поселок превращается в полную резервацию и больше походит на тюрьму для местных жителей

Новости Крымнаша. Придет время менять Крымнаш на еду

10. Новости процветания: во время оккупации комплекс из ресторана “Аллегро” и отеля “Медовый месяц” в Ялте стал называться “Массад”. Скорее всего, сменился и владелец (понаехи любят так каламбурить — Массандра+Моссад). А сейчас заметил, что и “Массад” — фсё. Стоит заброшенным и понемногу разваливается

Новости Крымнаша. Придет время менять Крымнаш на еду

11. “НАТО обеспокоено дестабилизирующим поведением россии и будет помогать Украине”. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ежегодном докладе за 2019 год

12. “Благодаря воссоединению с россией Крым не стал полигоном для НАТО” — заявила Захарова из конюшни МИД рф. Жители Севастополя бросились комментировать ее слова: “Крымчанам надо на нефть молиться. При таких ценах через пару лет из Москвы денег присылать перестанут. И что тогда делать… Придется учить украинский”, “Поздно пить Боржоми. Можно попробовать присоединиться к Новой Гвинеи. Там язык учить не нужно — колпачки на пипетки раздадут, и всё”, “А чем НАТО плохо? Вся российская элита поголовно имеет паспорта стран НАТО. Семьи большинства проживают там. А лохам местным втюхивают страшилки”. Эти сообщения возмутили рашиста из Москвы, который назвал крымчан “фашистами”, которые “станут кормом США”. Ну шо, лапти, ДООСВОБОЖДАЛИСЬ от НАТО? Начинайте паковать манатки — вам пора уже в леса и на болота свои валить

13. Феодосия и 6 лет в говени: “Впервые за 6 лет нет никакого праздничного настроения. Вообще непонятно, куда мы движемся. Так все смутно и неясно”, “Уже в 2017 году стало ясно, что нас где-то налюбили. Настроение людей можно определить по малому скоплению в такие праздники. В последние годы не видел забитую площадь у ЖД”, “Целиком естественно для людей менять свое субъективное мнение, которое и объективное тоже, на самом деле”, “Это трагедия, а не праздник”

14. Обитатели севастопольского ватного зоопарка, почитав новости о падении цен на нефть, усомнились в вставании с колен: “Объясните мне, пожалуйста, значит ли это, что страна вновь становится на колени? Хорошо, что есть кому ее поднять”

15. Один ватник все на том же севастопольском форуме сорвался и обвинил в своем нищенском существовании Украину: “Товарищам, срущим в шаровары назло маскалям: в стоимости рубля к доллару ~ 30% на санкциях. Отмени санкции, будет ~ 55 руб. Почему какое-то гамно в куеве или вашингтоне решает, как нам жить? Вам не кажется это странным? Почему, печатая деньги там, из наших с вами золотовалютных резервов вытаскивают товарные доллары, и эти уроды ещё радуются, когда падает рубль. Извините, сорвался”

16. Автор этого сообщения, к удивлению, еще не забанен на ватофоруме: “Удивляюсь я вам, прям идеальный электорат путина и продукт Киселева. Почитайте свои посты пятилетней давности, когда вы тут так же распинались и радовались, что микроволновку купили. Кстати, вы тогда еще "жигули" мечтали купить и утверждали, что авто тоже не подорожают. По теме: думаю, скоро будет откат, примерно через пару недель, где-то к 85-90. А вообще, дела плохи, с начала аннексии катится путинская россия в пропасть, без слез смотреть не могу. Давно не был в Севастополе, изменений к лучшему не увидел. Назревает что-то серьезное. ПС: Деталь. Человек, купивший у меня недвижимость в Севастополе пять лет назад (недешевую очень), сейчас просит ее переоформить в Украине. Ничего исключительного я здесь не увидел бы, за исключением того, что просящий этот — крупная фигура в ФСБ”

17. В 2014-м они волосы рвали на голове, а спустя всего 6 лет — стали рвать на жопе.

P.S. Одно сообщение из 12 пункта дайджеста, в котором жители Крыма в положительном ключе отзывались о НАТО, в отличие от запоребрика, вынесу в постскриптум: “Скажете тоже, зачем Крыму самый эффективный оборонный Альянс в истории человечества? Лучше терпеть убогую сысрань, которая по-быстрому свалит, как только луноликому придет время менять Крымнаш на еду”.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ще не вмерла.Ще попляшем.Ще поплачуть.....Надо добавить-ще поменять и возвернуть..
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1
0
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
И 18 у нас был всеобщий праздник,,,,в отличии от того тухеса что в стране на у
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2
2
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Человек, купивший у меня недвижимость в Севастополе пять лет назад (недешевую очень), сейчас просит ее переоформить в Украине. Подобный перл был только с типа соседом после рюмки кричащих сухес,,сам не понимает насколько смешон в фантазиях
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3
2
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Цимельман Филя, приезжай обоснуй
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1
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Фахрутдинов Исмаил, влажные слюни киргиза
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