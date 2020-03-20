1. Оккупанты нагрянули в мечеть в Ичкинском (Советском) районе Крыма. Допрашивают имама и зачитали с бумажки Статью про “Порядок осуществления миссионерской деятельности”. Скоро, видимо, пятничные молитвы запретят

2. Оккупанты оставили под арестом семерых политзаключенных второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. В отношении восьмого фигуранта — Сервера Мустафаева — судилище перенесли из-за состояния здоровья крымчанина. Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов и Эдем Смаилов останутся в СИЗО минимум до 13 мая 2020 года

3. Оккупанты заявили о пресечении деятельности ячейки “Исламское государство” (ИГИЛ) в Крыму. О новых задержаниях никакой информации нет. Может, просто кто-то в погонах себе премию выпишет об очередных успехах в “борьбе” с терроризмом h

4. Нацбанк Украины убирает юридические формальности для облегчения доступа к финансовым услугам для граждан Украины, которые зарегистрированы и/или имеют постоянное место жительства на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Мы снова РЕЗИДЕНТЫ!

5. Оккупанты начали очередную активную фазу масштабных военно-террористических учений в Крыму. В учениях задействованы 1500 тушек ихтамнетов, танки, гаубицы, Грады и авиация. Окрестности мыса Опук содрогаются от взрывов и залпов

6. Гоблин требует ввести, цитата, “уголовное преследование” против крымчан, которые путешествуют по миру с украинскими биометрическими паспортами и скрывают это от “российских властей”. Все в рамках борьбы с коронавирусом, ага

7. Какая прелесть! Крым в тренде! “ГУП “РИТУАЛ” массово, адресно рассылает жителям Крыма информационные буклеты об организации похорон в Крыму! Такие письма счастья вчера бросили всем в ящики в Симферополе. Массово! Видимо, ярмарка гробов была только началом

8. Оккупанты предложили жителям Крыма не жаловаться на отсутствие медицинских масок, а шить их самим

9. Очередной забор появился в Гурзуфе. Поселок превращается в полную резервацию и больше походит на тюрьму для местных жителей

10. Новости процветания: во время оккупации комплекс из ресторана “Аллегро” и отеля “Медовый месяц” в Ялте стал называться “Массад”. Скорее всего, сменился и владелец (понаехи любят так каламбурить — Массандра+Моссад). А сейчас заметил, что и “Массад” — фсё. Стоит заброшенным и понемногу разваливается

11. “НАТО обеспокоено дестабилизирующим поведением россии и будет помогать Украине”. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ежегодном докладе за 2019 год

12. “Благодаря воссоединению с россией Крым не стал полигоном для НАТО” — заявила Захарова из конюшни МИД рф. Жители Севастополя бросились комментировать ее слова: “Крымчанам надо на нефть молиться. При таких ценах через пару лет из Москвы денег присылать перестанут. И что тогда делать… Придется учить украинский”, “Поздно пить Боржоми. Можно попробовать присоединиться к Новой Гвинеи. Там язык учить не нужно — колпачки на пипетки раздадут, и всё”, “А чем НАТО плохо? Вся российская элита поголовно имеет паспорта стран НАТО. Семьи большинства проживают там. А лохам местным втюхивают страшилки”. Эти сообщения возмутили рашиста из Москвы, который назвал крымчан “фашистами”, которые “станут кормом США”. Ну шо, лапти, ДООСВОБОЖДАЛИСЬ от НАТО? Начинайте паковать манатки — вам пора уже в леса и на болота свои валить

13. Феодосия и 6 лет в говени: “Впервые за 6 лет нет никакого праздничного настроения. Вообще непонятно, куда мы движемся. Так все смутно и неясно”, “Уже в 2017 году стало ясно, что нас где-то налюбили. Настроение людей можно определить по малому скоплению в такие праздники. В последние годы не видел забитую площадь у ЖД”, “Целиком естественно для людей менять свое субъективное мнение, которое и объективное тоже, на самом деле”, “Это трагедия, а не праздник”

14. Обитатели севастопольского ватного зоопарка, почитав новости о падении цен на нефть, усомнились в вставании с колен: “Объясните мне, пожалуйста, значит ли это, что страна вновь становится на колени? Хорошо, что есть кому ее поднять”

15. Один ватник все на том же севастопольском форуме сорвался и обвинил в своем нищенском существовании Украину: “Товарищам, срущим в шаровары назло маскалям: в стоимости рубля к доллару ~ 30% на санкциях. Отмени санкции, будет ~ 55 руб. Почему какое-то гамно в куеве или вашингтоне решает, как нам жить? Вам не кажется это странным? Почему, печатая деньги там, из наших с вами золотовалютных резервов вытаскивают товарные доллары, и эти уроды ещё радуются, когда падает рубль. Извините, сорвался”

16. Автор этого сообщения, к удивлению, еще не забанен на ватофоруме: “Удивляюсь я вам, прям идеальный электорат путина и продукт Киселева. Почитайте свои посты пятилетней давности, когда вы тут так же распинались и радовались, что микроволновку купили. Кстати, вы тогда еще "жигули" мечтали купить и утверждали, что авто тоже не подорожают. По теме: думаю, скоро будет откат, примерно через пару недель, где-то к 85-90. А вообще, дела плохи, с начала аннексии катится путинская россия в пропасть, без слез смотреть не могу. Давно не был в Севастополе, изменений к лучшему не увидел. Назревает что-то серьезное. ПС: Деталь. Человек, купивший у меня недвижимость в Севастополе пять лет назад (недешевую очень), сейчас просит ее переоформить в Украине. Ничего исключительного я здесь не увидел бы, за исключением того, что просящий этот — крупная фигура в ФСБ”

17. В 2014-м они волосы рвали на голове, а спустя всего 6 лет — стали рвать на жопе.

P.S. Одно сообщение из 12 пункта дайджеста, в котором жители Крыма в положительном ключе отзывались о НАТО, в отличие от запоребрика, вынесу в постскриптум: “Скажете тоже, зачем Крыму самый эффективный оборонный Альянс в истории человечества? Лучше терпеть убогую сысрань, которая по-быстрому свалит, как только луноликому придет время менять Крымнаш на еду”.

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