1. В селе Строгановка Симферопольского района пропал 3-летний Муса Сулейманов. Последний раз его видели вчера около 18:00 возле дома на улице Армут, 8. Пропавший мальчик — сын гражданского журналиста, политзаключенного второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Руслана Сулейманова. На поиски мальчика вышли тысячи людей. Поиски продолжаются со вчерашнего вечера. Оккупационная “прокуратура” возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК россии — убийство малолетнего лица.

2. Село Ботаническое до геноцида и депортации крымских татар называлось Аип. Оно раскинулось в одноименной балке среди степи на северо-западе Крыма. До перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году балка служила сбросовым коллектором, по которому избыток днепровской воды из канала отводился в Каркинитский залив Черного моря. Сегодня балка полностью пересохла. Черешни фермерского сада погибли из-за подземной соленой воды, которая поднялась на уровень корневой системы деревьев. Урожай пшеницы уже не радует фермеров. Как теперь живут в степном селе, близ которого до российской аннексии Крыма ветка Северо-Крымского канала регулярно заполнялась днепровской водой и поила местные сады и поля — смотрите в фоторепортаже .

3. Почти высохла. 24 июля 2020 года, река Кача, Бахчисарай.

4. Оккупанты решили искать воду по всему Севастополю. Для этого будут использовать электромагнит и копать скважины. Для начала на эти бесполезные цели из карманов россиян вытрясут 15,6 млн рублей. Потом еще. И так до самой деоккупации.

5. На очередном милитаристском шабаше в Керчи оккупанты СНОВА утопили БТР: “В Керчи проходит традиционная акция — форсирование Керченского пролива на бронемашинах. Организаторы акции "Дорога мужества. Керченский десант" уже несколько лет подряд повторяют маршрут десанта 1943 года на БРДМ-2. По традиции, БРДМ стартовали с таманского берега и высаживаются на берег в поселке Героевское. По неизвестным пока причинам одна из бронемашин по пути в поселок Героевское утонула. Людей с затонувшего БТР эвакуировали на судно МЧС. Сейчас все бронемашины взяли обратный курс на Тамань, не дойдя до керченского берега”, — написали одни пропагандоны. Другие добавили: “Одна из БРДМ, форсировавших сегодня Керченский пролив, ушла под воду. Как и в прошлом году, машина стала наполняться водой, но её не смогли откачать. Люди, которые находились в утонувшей машине, не пострадали. Оставшаяся техника вернулась в Тамань”. Жители Керчи выстебали победобесные потуги оккупантов: “Потому что тяжелее воздуха, так Задорный бы сказал”, “Может, это остановит дураков на следующий год”, “Ржу не могу. Даже года не хватило подготовить технику к этому долбо…му”, “Три мудреца в одном тазу. Пустились по морю в грозу. Будь попрочнее. Старый таз. Длиннее был бы мой рассказ. С. Маршак”, “Она утонула”, “Побядабесие до добра не доводит!”, “Жуть какая, второй год подряд утопить дорогущую БРДМ. Это ни в какие ворота. Это че, экстрим?”, “Да-а-а, не перевелись клоуны (зачеркнуто) дураки на раисии”

6. Оккупанты засрали заповедник на мысе Опук, где проводили военно-террористические учения: камуфляжная сетка, окопы с бутылками, одноразовой посудой, металлическими приспособлениями для походного разогрева пищи и многое другое. Аналогично засрали окрестности Севастополя. Пропагандоны свое видео на Ютубе назвали “Военные-свиньи побывали на Опуке”. Жители Крыма вновь в восторге: “Не удивился бы, если и ракету забыли бы”, “Так это ж "асвабадзители" нагадили, которых вы встречали со слезами на глазах не так давно. Бачили очі, що купували — тепер їжте, хоч повилазьте!”, “Вот как надо родину любить! Каждое место пометить, что оно — российское! Чтобы по запаху узнавали родную землю! Ни пяди мусора врагу! Кто к нам с автоматом придет — того бутылками от пива закидаем!”, “Опук — это уже не заповедник, а полигон”, “Даа, вот вам и ‘защитнички’!! Кроме войны и грязи, в их мозгах ничего не происходит!”, “Ихтамнеты, уничтожающие Крым бесконечными учениями, в частности на м. Опук”.

7. Не только заповедники погружаются в родную говень, но и крымские города: “В Евпатории, в самом курортном месте — в парке у моря — сплошная помойка. Такого за многие годы не было никогда. Люди говорят, такая ситуация после смены мэра. Хозяйственников нет, есть торгаши”, “Верните Андрея Филонова”, “Я за то, чтобы вернули”, “В Феодосии то же самое”.

8. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 21 новый случай коронавирусной инфекции. В Севастополе — 20. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1409 человек, в том числе 332 в Севастополе. Умерли 40 человек, в том числе 6 — в Севастополе.

9. Если россиянин, значит — гыдота! Мои личные наблюдения за последние 6 лет! Это началось в 2014 году. До этого в Крым ехали другие россияне: культурные, общительные, приветливые (ну, в основном)! В один момент “российский турист” превратился в быдловатого бомжа.

P.S. 98% крымских ресурсов любой степени ватности переживают за трехлетнего малыша, пропавшего вчера в Строгановке. Единицы игнорят… Крымчане шокированы, угнетены и переживают.

Ищут, “болеют” душой, помогают и комментируют: “Анонимно. Почему в Крыму увеличился рост пропажи людей?”, “То ли еще будет, но главное, вы дома, в россии”, “По сравнению со свободными временами криминальная обстановка ухудшилась”, “Потому что это теперь россия. Пока эта парашка к нам не пришла, у нас не было терактов, чеченцев с автоматами и похищений людей”…