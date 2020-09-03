1. В украинские ВУЗы в этом году — в условиях пандемии и ограничения выезда — поступил 321 абитуриент из оккупированного россией Крыма.

2. Понаехавшие с Кавказа насильно вывезли из Крыма в своем авто двух школьниц, которые согласились показать понаехам Феодосию. Уже в Краснодаре, находясь в запертом автомобиле “Приора”, одной из девочек удалось позвонить маме и сообщить о похищении.

3. Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты оставшихся храмов Украинской православной церкви в Крыму, которые российские оккупанты решили уничтожить

4. В ООН дали пояснения на информацию Поклонской, которая накануне заявила, что в организации “признали ее статус представителя крымчан в российском парламенте”. Спойлер: в ООН ответили, что Поклонская брехала, брешет и будет брехать; а Крым был, есть и будет украинским.

5. Оккупанты заявили, что, во-первых, перебрасывать воду из россии в Крым — очень дорого. Во-вторых, соседние с Крымом регионы россии тоже испытывают дефицит воды.

В-третьих, опреснять воду тоже не будут — дорого и мозгов нет. В-четвертых, обещанные самолеты, которые должны были вызывать дожди, тоже очень дорогое удовольствие, да еще и тучи нужны, которых нет.

6. Гоблин заявил, что рассматриваются даже “самые фантастические предложения” для уменьшения испарения остатков воды с поверхности водохранилищ, но тут же добавил, что “надо готовиться к худшему”.

Наши крымчане тем временем вспомнили заявления Гоблина от 15 мая 2014 года, когда он, обвиняя Украину в “диверсиях” и прогнозируя скорое подписание договора на поставку днепровской воды в Крым, уверял ватников, что “с питьевой водой проблем не будет”.

7. В оккупированном россией Крыму водохранилища, питающие Симферополь, почти опустели — в них осталось 12,4 млн кубов или около 18% от общего объёма воды, сообщили оккупанты. Симферополь расходует в день 108-110 тысяч куб. м воды.

8. Оккупанты в Крыму бурят всё новые скважины, чтобы обеспечить водой Симферополь, но это, как мы и говорим все 6 лет оккупации, только ускорит и усугубит катастрофу .

9. Оккупанты намерены разделить Симферополь на две части. В одну часть города воду будут подавать на несколько часов в день по четным, а в другую часть — по нечетным дням. “Делили бы сразу не на две, а на семь частей. А потом — на тридцать”, — комментируют наши крымчане. До оккупации мы о таком и мечтать не могли! Зато без бандер и не стреляют!

10. Оккупанты продолжают установку нанобочек для воды в Симферополе. Не хватает фаллосов, которые устанавливали во время блэкаута для освещения улиц. Украсить все дело гирляндами, поставить Гоблина в костюме деда мороза, и можно весело встречать очередной новый год без бандер.

11. На паблике Севастополя появился эксперт по горячей воде и развитым странам: “Вообще не понимаю визгов. Мы всегда в Крыму так жили: воду давали два часа утром и два часа вечером, сколько себя помню при СССР. У всех были баки с запасом воды, даже в школах и детсадах. И умудрялись еще даже огороды и сады держать в Крыму. Зона аридного земледелия. И пшеницу как-то выращивали раньше и овощи. И эфиромасличные розовые поля. В ИСраиле — там вообще пустыня, они свои овощи и клубнику экспортируют, собирают по 3-4 урожая в год. В хорошо развитых странах горячая вода давно по часам.

12. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 31 новый случай коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3066 человек, в том числе 524 в Севастополе. Умерло 68 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

13. А где статистка, сколько каждый день умирает без помощи при немодных болячках? “Отказали в госпитализации по направлению, ввиду отсутствия мест. Скорая также не может госпитализировать — по той же причине. Больницы в Крыму переполнены, принимают только в реанимацию. Почему об этом нет информации

14. Через 6 лет с момента аннексии Крыма россией крымчане затосковали по “адекватным туристам”. Здесь стоит напомнить, что до аннексии подавляющее большинство туристов было с материковой Украины, а из россии ехали только “избранные”, теперь же — обычные, о которых ватники и мечтали. По ссылке прочтите скуление понаехавшей скрепной турЫстки и справедливо злобные комментарии в ее адрес со стороны жителей Крыма

15. Севастополь вернулся в совок: “И чего вы так голосите, вы же так еще больше проголодаетесь!! Ну, такова реальность — наполнение супермаркетов вызывает уже нелёгкое удивление. Выкручивайтесь, доставайте продукты. Всё, как тут многим нравится: там колбаски достал, там сыру, там апельсинчиков… Вот и день пропал не зря. Главное, научиться с работы выбегать после обеда, а то к вечеру всё разбирают. По овощам слышал такое: суперы обязаны иметь ассортимент картошки-морковки-яблока. Пофиг, какое качество. Очень больно и неприятно смотреть на то, что вытворяют наши супермаркеты с овощефруктом, и еще больнее — на цены”.

16. Кримська резервація, “легендарний” Ватостополь. 100 малят-путінят склали присягу на вірність рейху. Нападати на інші країни, вбивати й оберігати рашистський режим краще вчити з дитинства, поки безкозирка не замінить мізки. Служба рейху в Криму починається першого вересня зі шкільної лави.

P.S. “Вода по часам, про горячую можно забыть, если бойлер не прикупить. Банков российских нет, магазинов российских нет. Дороги — г*вно, машин слишком много, парковок нет, дворы как после бомбежки. Зарплаты не московские, а цены повыше будут на все, в том числе и на жилье. А так все отлично”, — написала в*тница и получила красноречивый ответ от понаехавшего: “Я переехал из Саратова вместе с семьей 2 года назад. Ни о чем не жалею”. А мы очень жалеем, что вы переехали к нам из Саратова со своей говенью… И теперь представьте, как они в своем Саратове живут, если им в нынешнем Крыму — рай…