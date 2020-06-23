1. “Россия должна прекратить свои репрессии против тех, кто в оппозиции к оккупации, отпустить несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым — это Украина”, — в очередной раз заявил Госсекретарь США Майк Помпео

2. Российский оккупант Андрей Клишас заявил, что “путинская” поправка к конституции “о защите суверенитета” нужна россии для того, чтобы, цитата, “ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине”

3. Неизвестные, представляющиеся “волонтерами”, ходят по квартирам в Крыму и спрашивают, сколько человек из квартиры примет участие в голосовании по путинским поправкам к конституции оккупантов. Также “волонтеры” рассказывают о возможности проголосовать на дому и не по месту регистрации. В родительских чатах тем временем появились сообщения от учителей и представителей родительских комитетов о необходимости предоставить сведения по поводу участия родителей в голосовании

4. В Крыму всё облепили листовками о путинской конституции. Лживый посыл листовок аналогичен тем, которыми облепили Крым в 2014 году. Ну, помните про “10 гарантий для Крыма” и прочую чушь?

5. Вспомнился старый анекдот времён совка: иностранец видит длинную очередь за чем-то и спрашивает переводчика, мол, что это? Переводчик: “А, это обувь выбросили”. Иностранец подходит, смотрит на ту “обувь” и говорит: “Да, у нас такое тоже выбрасывают”… В Крыму целыми пачками выкидывают листовки с информацией о путинских поправках

6. Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Феодосийского городского суда АР Крым, которая после оккупации полуострова россией изменила присяге и перешла на службу к оккупантам. Речь идет о Шаповал Анастасии, которая, кроме прочего, участвует в репрессиях против крымчан. Изменнице грозит до 15 лет

7. Коллаборанты, на выход! Оккупанты в Крыму представили нового “начальника таможни” — Виктора Холичева. Притащили его к нам из Сахалина

8. Российские пропагандоны выяснили, что винзавод “Массандра”, который оккупанты хотят пустить с молотка всего за 627,4 миллиона рублей, стоит “порядка 530 миллиардов рублей”. “Это значит, что кто-то, возможно, заинтересован в ликвидации производственно-аграрного объединения, чтобы освободить вакантные для застройки земли предприятия. Не исключено, что огромные территории “Массандры” будут распроданы по частям”, — заключили пропагандоны

9. Оккупанты в Керчи открыли магазин дешевого и ОПАСНОГО для употребления в пищу российского ширпотреба “Доброцен”, которые уже есть и в других городах. Но, чтобы сэкономить хоть копейку, “разбогатевшие” крымчане и понаехи, чуть не затоптали друг друга в давке во время открытия. Что магазин, что очередь в него выглядят крайне печально

10. Вы не поверите, но россиюшку в Крыму снова кто-то дискредитирует. Та старается для освобожденных от бандер, но какие-то высшие силы снова людей выбрасывают из своих домов и со своей земли у моря. Кстати, территорию Артека дерибанит друг путина Ротенберг, но то таке. В общем, никто ничего не потеряет, обещали оккупанты развесившим уши предателям Украины в 2014 году: “Гурзуф. Артек. Пожалуйста, помогите, осветите нашу боль. Может, увидят, смогут помочь люди, честные юристы у власти. Наш домик в центре стройки Артека. Мы инвалиды”, “А что по поводу предоставления жилья, в Артековской новостройке Вам разве квартиру не предоставляют? Слышал в новостях Крыма, что уже вот-вот будут переселять”, “Ой, если бы вы видели эти крохотные комнатки, и главное, без права приватизации. Дом, всё Артеку принадлежит, мы в общагу… Мы, имея и прожив 40 лет в собственном жилье, землю у моря, разве это по закону наши начальники поступают? А как они вначале давили морально на нас — мы им, понимаете, мешаем. То дом снять предлагали, то в общагу убраться. А почему сразу нас не отселили по-человечески?”, “БЕСПРЕДЕЛ И ПОЗОР! ДИСКРЕДИТАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!!!”

11. В оккупированном россией Крыму выявили 5 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1 (и это снова завезенный оккупантами гастарбайтер). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 820 человек, в том числе 207 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 24 человек, в том числе 3 — в Севастополе

12. На автозаправках Крыма, оккупированного страной-бензоколонкой, произошло уже третье повышение стоимости топлива с начала июня. И такая тенденция отмечается с тех пор, как мировые цены на нефть начали падать

13. В Севастополе продолжаются летние победобесия, посвященные “победе обнулянта во Второй мировой”

14. В победобесные шабаши традиционно вовлекают детей из путлерюгенда, которые сегодня на фоне советского плаката “Родина-мать зовет!” пели песни и рассказывали стихи о войне. Так оккупанты отметили вторжение нацистов в СССР, который до этого, с 1939 по 1941, воевал бок о бок с нацистами

15. В Алупке подростков привлекли к административному наказанию за то, что они написали “путин — хйло”))))))))) Пацаны, вы красавцы!

P.S. Песков сегодня заверил, что россия “не имеет территориальных претензий к соседям”. А я заверяю Пескова, что соседи имеют большие и законные претензии к россии, которая, “не имея территориальных претензий к соседям”, всю историю своего существования ведет против соседей захватнические войны, направленные на истребление и порабощение. И я призываю крымчан не переживать о словах оккупантов о том, что путинская поправка к конституции “о защите суверенитета” нужна россии, чтобы, “никто не мог передать Крым Украине”. Поправки о Крыме непременно вынесут из конституции россии вперед ногами, как и путина из Кремля. В развал совка и в эффективность западных санкций против него когда-то тоже не верили. Да и аннексирует россия Крым уже в третий раз, и каждый раз думает, что “навсегда”…

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