1. В Крыму с момента начала оккупации — все фейк: замужество, смена фамилии, свидетельства о рождении детей — все ненастоящее: “Помогите, пожалуйста, с чего начать? Мне нужен сейчас украинский загранпаспорт (есть старый просроченный). Я вышла замуж и поменяла фамилию летом 2014 года, но украинский паспорт у меня на старую фамилию, а российский уже на новую. Я бы, может, все так и оставила, и получила загранпаспорт на старую фамилию, но у меня в 2014 году и в 2017 году родились дети, в свидетельствах о рождении которых я указана уже с новой фамилией, а загранпаспорта хочу украинские и на детей сделать. Что посоветуете мне делать, если все мои украинские документы на девичью фамилию, а свидетельство о браке уже после референдума выдано?”. Ответ: “Нужно жениться заново в Украине, оформлять там свидетельства детей (тут тема есть), потом все остальное. И ваша "не та" фамилия в рос. детских свидетельствах, конечно, добавит сложностей, не уверен, что решаемых. В любом случае я бы начал с консультации в Крым.SOS”

Новини Наступило посткрымское похмелье

2. Праздничные блэкауты добрались до Евпатории: “По городу начали свет отключать. То там, то там. Что это? Аварии, ремонт или что? Почему не объявляют, а по новостям рассказывают только про то, как у нас сказочно живется в городе!?”, “У нас по ул. Пушкина тоже отключили”, “По Ленина тоже нет”, “На Кирова только дали. Давно не отключали, а тут где-то минут на 40 отключили”, “Ребята, а кто-нибудь знает телефон Крымэнерго, но только вменяемый номер? На Фрунзе тоже света не было целый час! Я звонила по всем номерам горячей линии, но в ответ тишина! Просто безобразие”, “А я на сайте Крымэнерго нашел график плановых отключений по Евпатории на январь. Мне кажется, что автору нужно было сразу там искать”, “Исходя из этого графика, отключения должны происходить с 8 и до 17, а я в данный момент (прим — после 17) сижу дома без света, на улице Казаса. По Демышева тоже некоторые дома без света, ну и для диванных экспертов — нет, пробки не повыбивало”. Сразу же после Евпатории свет потух в Симферополе. Напомню, ранее блэкаутами накрывало Армянск и Феодосию. Эти блэкауты начались после заверения оккупантов о том, что генераторы на готове, и блэкаутов в праздничные дни не будет

Новини Украинской революции пора перестать стесняться

3. Керчи срочно нужен блэкаут, чтобы хоть как-то скрыть печальные реалии: “Почему у нас в городе такое убожество, кучи мусора, грязь везде, и все такое серое, унылое?”. Ответы: “Мне стыдно за Керчь!!!”, “Потому что Керчь — центр грязи, мусора и серости. Властям пох”, “До каких пор этот бардак в городе будет твориться!”, “(Понаехавшая из Ханты-Мансийска) Согласна, а почему — не знаю. Впрочем, не расстраивайтесь — в Крыму, где бы я ни бывала, везде грязно”, “Россия)”, “(Ольгинец) А на Украине что, чище?”, “Да, по крайне мере всегда было чисто, всегда убирали, и не было такого, что по 2 недели мусор не вывозят. И когда был Осадчий (прим — украинский мэр), было лучше”, “Потому что хозяина нет!!!”, “Вот вы точно это подметили. Хоть и Мойдодыр (прим — кличка Осадчего) — ворюга был, но такого бардака в городе не было!!!! Блин, где найти такого хозяйственника, который знал все проблемы города? Почему ворота Крыма превратились в одну большую помойку?”, “Постоянно выскакивает тема мусора, но, увы, как в той басне, воз и ныне там”

4. Гоблин анонсировал грандиозное расширение трассы Ялта-Симферополь до уровня “федеральной”. Готовимся к очередной серии сносов и уничтожения древних поселений, кладбищ, храмов и мечетей. В прошлый раз при строительстве этой трассы взорвали целую крепость для щебня. (прим. До оккупации трасса была капитально отремонтирована, и находилась в отличном состоянии).

5. Севастополь. Жена почитала местные форумы (я в эту клоаку вообще не лезу — ментальная аллергия). Магнитогорск — 7-10 комментариев. Рухнувший в новогоднюю ночь мост в Москве — 1-3. Факельное шествие 1-го января в Киеве — свыше 100. (Прим — напомню, что ежегодные факельные шествия в Керчи вату не смущают, а также не смущает то, что теперь в шествиях участвуют имбецилы в форме НКВД

6. Понаехавших под ёлку заказывали? Уверен, что нет. А они все прут и прут. Местные отбиваются от очередного выводка саранчи, попутно делясь с ними новостями процветания острова-404: “Привет, мы семья из Питера. По состоянию здоровья хотим переехать в Крым. Хочется спросить, как у вас с работой, с жильем?? Помогите советом”. Советов написано свыше 100, и все они такие: “В Севастополе работы нет. Жилье стоит дороже, чем в Москве”, “Так же и в Симферополе”, “Мест нет”, “Смотря какая у Вас специальность. Нехватка учителей и врачей”, “Да потому что им не платят нифига, поэтому и нехватка”, “Нехватка из-за смешной зарплаты, на которую не выжить. Вот и бегут”, “Все плохо”, “Не думайте. Тут жопа”, “Не переезжайте, будете в ужасе. Хуже не бывает”, “Бегите, глупцы”, “Да сколько же вас там еще таких семей?!? Всё, у нас квот нет. И вообще, у нас все плохо и воздух грязный, нефиг тут делать!”, “В Симферополе работы нет, денег нет”, “Нех*р сюда ехать”, “(Понаехавшая) Приезжайте! Не слушайте бредни местных! Кто хочет, тот всегда найдет и работу, и жильё! На первое время с жильем могу помочь с марта! И да, "гостеприимных" тут полно — большинство, я бы сказала”, “Всё очень грустно в Крыму, во многом из-за таких же приезжих”, “Да тут цены на продукты питания растут с каждым днём”, “Бегите отсюда. Тут зарплаты маленькие и ловить тут нечего”, “Все в Крым переезжают по состоянию здоровья. Где вы были раньше? 6, 7, 8 лет назад? Или резко у всех здоровье ухудшилось?! Крым не резиновый”, “ТЫСЯЧУ РАЗ подумайте, прежде чем приезжать сюда!!! Ни в коем случае здесь нельзя жить!!! Адские цены. Вы сразу захотите уехать назад!!!”, “Нет, тут очень плохо, не приезжайте”, “Да, к понаехам относятся отрицательно, потому что конкуренцию составляют и людей реально стало много, часто не самых приятных. Тесно. Цены растут, и они больше, чем на материке. Цены на жилье сильно кусаются. Зарплаты низкие. Многие приезжие сильно разочарованы”

7. Заехал на заправку. Неожиданная очередь. Впереди 5 человек. Так вот, из пяти не было ни одного, кто бы не акал. И даже кассир!!! Ребята, быстрее! А то скоро, кроме орды, тут никого не останется!!!

8. Настрій від всієї х*рні, що коїться навкруги, такий, що розумію, що корисніше для організму буде пити весь 2019 рік, ніж не пити.

9. Тут мокро, серо, грязно, тускло, противно… Только иногда выйдешь в город, встретишь единомышленников, поговоришь, душу облегчишь… И легче становится, и солнышко на небе включается… Со своими в оккупации дошли до таких умозаключений: надо жить, не терять оптимизма; иногда (осторожно) рассказывать ватникам правду; главное, заботиться о своем здоровье, чтобы дожить до освобождения и увидеть всё своими глазами… Но иногда все же так хочется уехать отсюда… Но ничего. Переживем.

10. Украина состоялась как страна, а не как придаток “русского мира”, как бы кого ни корчило от этого факта.

P.S. Бухой родственник “депутата” севастопольского серпентария поведал, что в этом сезоне теплое место стоит от 10 до 15 млн деревянных — без гарантии и возврата, в случае если “не вышло”. И это ЖЕЛЕЗНАЯ ТАКСА, которая может обсуждаться только в сторону увеличения. У местных коллаборантов паника, т.к. понаехавшие дают больше, и правят бал.