1. Завершено расследование в отношении крымской “судьи”, преследовавшей участников митинга за Единую Украину, который состоялся возле Верховной Рады АРК в Симферополе 26 февраля 2014 года. Коллаборантка в мантии обвиняется в госизмене и нарушении положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны

2. Оккупанты оставили под арестом политзаключённого Тофика Абдулгазиева . Такая же участь постигла и гражданского журналиста Ремзи Бекирова

3. Пишут: “Ура, в Крыму дождь пошёл!”. Ага, пошёл… У нас в Феодосии шёл часа четыре. Сухая земля всосала в себя всё как губка. Вот и ВСЁ! Даже луж нет.

4. В оккупированном Крыму за минувшие сутки подтвержден еще один случай заражения коронавирусом – заболел, заразившись от матери, 11-летний ребенок в Курманском (Красногвардейском) районе. Количество зараженных COVID-19 в Крыму увеличилось до 64 человек, в том числе 18 в Севастополе

5. Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1368 человек, госпитализированы — 73, в обсерваторах — 47. В Севастополе под меднаблюдением — 1524 человека, госпитализированы — 117. Тесты всем этим людям не делают

6. Ватники уже жалеют, что построен мост. И правильно — эта скрепа рано или поздно должна была у ваты начать ассоциироваться только с бедой: “А москвичи из заразной Москвы всё продолжают ехать в Крым. Официальные гостиницы и санатории гостей не принимают, но есть частный сектор, где номера со всеми удобствами. И квартиры тоже москвичам сдают. Говоришь им: "Не едьте к нам, вы сейчас из Москвы привезете этот заразный коронавирус и сорвете нам летний сезон", а они как глухие продолжают ехать. По говору слышно, что это москвичи. Вчера в супермаркете на кассе слышала, как женщина говорит с кассиром с характерным акцентом и еще: "А вот у на-а-а-ас в Ма-а-а-аскве". И много их. Моста бы не было, было бы проще: паромы бы все остановили, сославшись бы на шторм, и всё, ни одна бы мышь с коронавирусом в Крым бы не проскользнула. Но мост есть, а его не закроешь уже. Поэтому едут и едут, едут и едут. Сколько можно? Зачем вы едете в Крым, москвичи? Почему именно сейчас? Сидите дома в своей Москве. Не едьте в Крым, не завозите коронавирусную инфекцию”

7. Оккупанты отменили запуск новых скрепных поездов, но уже курсирующие продолжат завозить заразу: “Мы откладываем старт движения поездов новых направлений до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Отмены касаются поездов из Кисловодска, Мурманска, Екатеринбурга, а также из Москвы в Севастополь, из Москвы и Санкт-Петербурга в Феодосию и Евпаторию”. И тут у собравшихся понаехать рашистов случилась истерика: “Шок!!!!!!!!!! У нас переезд! Я с работы уволилась! Детей с сада сняла!!!! Это как так-то??????????”, “А чего за день до отправления не предупредили, а? А аж за неделю! Большое спасибо и низкий поклон просто! Вы создали кучу проблем! Мы сдали квартиру в связи с переездом, поувольнялись, вывели детей из сада, оформили уже все для переезда и собрали вещи по коробкам, а у вас все просто взять и за 5 дней отменить поезд! Делайте, что хотите, называется! Вернуть билеты — 30 дней ждать денег, чтобы приобрести другие, пускай и с Москвы хотя бы, хотя где гарантия, что и их не отменят? Отвратительно!”

8. В Крыму начались облавы на понаехавших россиян, которые Гоблин назвал “тотальными рейдами по проверке данных, которые были записаны в анкетах всех приезжающих с момента, когда у нас был введен режим повышенной готовности”. Грозятся проверить 100% понаехов, а нарушителям обещают уголовную ответственность. Но что-то мне подсказывает, что эти громкие речи направлены лишь на успокоение сидящих по домам и возмущающихся жителей Крыма

9. Жители оккупированной Керчи пожаловались пропагандонам на жрущих во дворе их дома надзирателей режима путинских каникул. Прочите, какой слог: “Полчаса наблюдали, как двое молодых людей в форме, наверняка, со справками о великоважности своей работы, решили устроить пикник во дворе домов по Горького, 2 В, Г, Д. А так, все по правильному, по-карантинному было: вокруг — никого. Никто, так сказать, не мешает наслаждаться природой во время самоотверженной борьбы с коронавируснёй. Десятка два холопов, самоизолирующихся в квартирах, наблюдали это. Не, ничего страшного, просто проголодались”

10. Севастополь занял третье место в рейтинге оккупантов по темпу роста населения регионов за счет понаехавших. При этом смертность местного населения зашкаливает, а рождаемость упала. Кроме того, местные продолжают покидать оккупацию: “В Севастополе проживают 449 тысяч человек, почти 24 тысячи прибыли в течение последних трех лет. Это показало рост на 4,8%. Убыль населения — 3,6 тысячи. Это вывело город в тройку лидирующих по приросту регионов. Крым находится на 26 месте. Тут проживает 1,9 миллиона человек. Разница между убылью населения и приростом составила около 600 человек. При этом, по данным Росстата, почти во всех регионах сложная ситуация — убыль населения не компенсируется миграционным притоком, рождаемость серьезно упала, а смертность осталась почти на том же уровне”

11. Во второй раз за сегодня в небе над Ялтой относительно невысоко (звук чётко слышен) пролетело что-то транспортно-тяжёлое. А в это время немного южнее присутствует ещё один внимательный слушатель от НАТО

12. После моего твита про Мегафон и “регион, который нельзя называть”, прислали фото обратного адреса на конверте. Печатают, вырезают и клеят на конверты исходящих писем в Крымтелекоме — “республика”, просто “республика”, а не “республика Крым”, указано на штампе

P.S. Наша крымчанка прокомментировала сообщение из последнего пункта дайджеста: “Полуостров без опознавательных знаков. А ведь недавно были предложения переименовать его в “Тавриду”. Словарь рашистского новояза пополнился: взрыв — хлопок, пожар — задымление, падение — отрицательный рост, коронавирус — ОРВИ, карантин — режим повышенной готовности, Крым — “(пустота)”…”.

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