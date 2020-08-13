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Новости Крымнаша. Получите суровые наказания от тех, кого предали

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Суспільство
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Новости Крымнаша. Получите суровые наказания от тех, кого предали

1. Зато без бандер: на пляже гостиницы “Ялта-Интурист” понаехавшие кадыровцы, которым Кремль отдал на растерзание Крым, избили человека: даже упавшую на землю жертву избивали ногами по голове. Как минимум у одного из троих нападавших был пистолет, который он направлял на жертву жесткого избиения. Все произошло средь бела дня. Нападавшие на свободе

Новости Крымнаша. Получите суровые наказания от тех, кого предали

2. Рашистская певица Валентина Легкоступова, которая успела побывать чиновницей в оккупационной администрации Феодосии, находится в больнице в состоянии комы и следами побоев. Рядом с ней находился ее муж Юрий Фирсов, с которым она обвенчалась в оккупированном Крыму 15 июля

3. Стою я на автовокзале Бахчисарая. Тут какая-то русня ждет автобус и громко трындит по телефону. Смотрю, ага — сумки-Баклы. Строитель! Ого — белая каска. Такие же у работяг-“реставраторов” Хансарая! Прислушиваюсь: “Я эти (непонятный термин) штукатурки вытаскивал с объекта каждый день в кармане! Ага, прикинь! Как в "Побеге из Шоушенка!"…”. Ясна-панятна. Мало того, что сами работы уродуют дворец, так и работяги, нанятые оккупантами, тырят дорогой материал вагонами. К — качество

4. Оккупанты продолжают перекрывать рейд в Севастопольской бухте, гоняя по ней свои ихтамнетские корыта. Люди выстраиваются в гигантские очереди на автобусы и маршрутки. Как в савецкам саюзе

Новости Крымнаша. Получите суровые наказания от тех, кого предали

5. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 38 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 8. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1994 человек, в том числе 399 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 48 человек, в том числе 11 — в Севастополе

6. Все, чтобы понаехавшей заразе было веселей отдыхать на украденном полуострове: оккупанты в Крыму, наплевав за здоровье заложников, разрешили провести киселевские фестивали Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и путинский шабаш “Таврида-Арт”, а местным и залетным ватникам, я напомню, запрещают митинговать, ссылаясь на “борьбу” с коронавирусом.

7. Жители Крыма в соцсетях стебутся над дырявым водоводом, который проложили ихтамнеты из обмелевшего Тайганского водохранилища в обмелевшее Симферопольское: “Шоу вместо воды. Давлюсь слезами умиления!”, “Сколько деньги из одного кармана в другой не перекладывай, их больше не становится. 6 лет балабольства и безделья”, “Это просто цирк!”, “Если где-то прибыло, то где-то, соответственно, убыло”, “Теперь ни там, ни там не будет воды, а проблемы останутся, и еще больше добавится. Так во всем последние 6 лет”, “Нелепый проект переливания из пустого в порожнее”, “Теперь воды не будет и в Белогорском районе”, “Кошмар. Ни вашим, ни нашим… Видимо, такой принцип”, “Да эта схема уже ранее была запущена!!! Перекачка воды из Балановского водохранилища в воинскую часть в с. Перевальное! Итог: у военных есть вода и нет половины объема водохранилища! Примерно это же ждет и Тайган! Когда в нем упадет уровень воды, как его пополнять будете?”, “Водовод из говна и палок”, “Зато армейские трубы без дела не лежат на складах, а потом спишут на металлолом”, “Так вода быстрее испарится, чем закачается”, “Хочется процитировать Лаврова”, “Я в этом, конечно, мало понимаю, но выглядит это все как какая-то профанация”, “Это все равно что черпать ложкой из моря — очковтирательство!”, “Как-то рукожопо получилось”, “Если крымчане считают, что это нормальная жизнь, то тогда флаг в руки, ребята! Пропал Крым, написал бы Булгаков”, “Не берусь судить эти "проекты". Знаю одно. Из моего крана в Симферополе с марта 2020 г. течет ржавая вода, с 22 июля по 5 августа — с примесью мазута! Сейчас желтая, как моча”, “А воняет-то она как, жесть просто. Вода вонючая — сил нет”, “Ужас!!! Ну, как так жить?? Ни постирать, ни еду приготовить. И плюс еще оплачивать эту воду нужно”, “Этой водой противно унитаз смывать”, “Уже в Бахчисарае воды нет, все на полив садов”

8. Российские пропагандоны написали про бесполезный водовод ихтамнетов так: “В Крым подали воду”. Бомбануло от этой пафосной лжи даже у наших ватников

Новости Крымнаша. Получите суровые наказания от тех, кого предали

9. Симферопольское водохранилище выглядит по-прежнему плохо, и даже хуже, чем раньше. Сегодня оно именно такое

Новости Крымнаша. Получите суровые наказания от тех, кого предали

10. В оккупированной Николаевке Симферопольского района происходят частые перебои с электричеством. Оккупанты говорят, что виной всему большая нагрузка на сети, а не хилый путинский энергомост. Некоторые жители уже 3 года вынуждены использовать керосиновые лампы и фонари для освещения своих домов

11. Ялту продолжают нашпиговывать камерами наблюдения. Проход от порта к Массандровскому пляжу не стал исключением

Новости Крымнаша. Получите суровые наказания от тех, кого предали

12. Противно читать высеры российских “селебрити”, которые сейчас охают и ахают из-за событий в Беларуси, но злорадствовали и писали об “исторической справедливости”, когда после жестокой расправы на Майдане, в момент слабости нашей страны, когда мы хоронили убитых, они радовались захвату Крыма. Некоторые из тех, о ком я пишу, представлены в статье по ссылке. Варнава в их числе. Да и не помню, чтобы Дудь лил крокодильи слезы, когда на Майдане убивали украинцев. Потому что Украина у них как кость в горле. Ненавидят они нас всем своим конченным нутром

13. Некоторые крымские ватники верят, что бить будут не их: “Хоть батька и мудак, но протесты хомячков подавил на отлично. Есть чему поучиться, ибо у нас это еще будет. Я ежедневно отслеживаю на подпиндосных каналах все видосики. Конечно, в некоторых моментах явный перегиб от силовиков. Но когда на кону стоит государственная целостность, нельзя давать слабину, как это сделал Янукович”, — написал ватаноид из Севастополя Георгий Седельников

P.S. “Когда на кону стоит государственная целостность, нельзя давать слабину, как это сделал Янукович”, — пишет ватоголовый мудак из Севастополя. Только вот ни протестующие в Украине в 2014 году, ни протестующие сейчас в Беларуси не ставят и не ставили под сомнение “государственную целостность” своих стран, в отличие от таких как Седельников, который прав только в одном — “когда на кону стоит государственная целостность, нельзя давать слабину”. Поэтому в отношении тех, кто покушался, покушается и будет покушаться на целостность Украины, должна работать вся суровость государственного аппарата, призванная защищать целостность и независимость страны. Только вата каждый раз уверена в том, что бить будут не их. Вы ошибаетесь. Сначала вас будут бить те, кому вы продались — вон, понаехавшие кадыровцы неплохо с этим справляются в Крыму — а потом получите суровые наказания от тех, кого предали.

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Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
УкраїнаАнексія КримуНовини Криму
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