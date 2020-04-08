1. Обвиненный оккупантами по сфабрикованному делу о “терроризме” крымский татарин Эмиль Джемаденов находится в камере ШИЗО колонии Башкортостана на протяжении уже 40 суток

2. В Представительстве президента Украины в АРК напомнили, что призыв крымчан в армию рф — системное военное преступление, и призвали крымчан сообщать о фактах незаконного призыва.

3. Оккупанты в Севастополе представили нового главу нацистских полицаев — им стал завезенный из Волгограда рашист Павел Гищенко, который в 1996 году убивал чеченцев во время войны россии против Ичкерии

4. Оккупанты сообщили еще об одном заболевшем коронавирусом. Им оказался крымчанин, который вернулся из Москвы. Всего оккупанты сообщили о 27-ми заразившихся COVID-19, в том числе 5 в Севастополе https://investigator.org.ua/news-2/224403/

5. Оккупанты решили срубить куш и запретили продавать защитные маски где бы то ни было, кроме аптек одной сети. У некоторых крымчан, которые начали шить маски, сейчас это единственный заработок — теперь “вне закона” орды

6. Понаехавшие ватники взывают к Гоблину, чтобы тот помог им во время путинского “оплачиваемого отпуска”. У ватников своя маленькая гостиница, куча налогов, кредитов и двое детей, которых нечем кормить. Умоляют “помочь хоть как-нибудь”. Ватники, может, выход там, где был вход? Ну, а по сути верно, конечно — самоликвидация!

7. Взывают к “администрации Симферополя” и другие ватники, которые не знают, за что им теперь жить и чем питаться. Говорят, что скоро люди выйдут на вынужденный грабеж. Непонятно, почему вата боится взывать напрямую к тому, кто объявил им о “нерабочих днях с сохранением зарплаты”?

8. Оккупанты в Севастополе начали выписывать первые протоколы об “административном правонарушении” за нарушение режима самоизоляции во время путинских каникул. Первый протокол достался понаехавшему из Ставропольского края рашисту

9. Оккупанты в Севастополе подумывают над тем, чтобы закрывать на обязательный двухнедельный карантин всех, кто приезжает в город из россии, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга

11. “Сейчас мы закрыты для посещения, но выходим и работаем, чтобы поддерживать жизнь парков. Неизвестно, сколько это продлится, а состояние объектов пограничное, приближается к катастрофе”, — воет предатель Украины Зубков

12. Стенания очень упоротой ватницы Екатерины Петуховой, которая на седьмом году войны и оккупации так и не нашла причинно-следственных связей: “НАКИПЕЛО! Долго думала, писать этот пост или нет, что изменится от него? Да ничего. Но молчать и плакать в платочек — тоже неправильно. Очень вчера расстроилась, когда увидела, как наш любимый ялтинский санаторий "Днепр" обтянули колючей проволокой по периметру забора. Втихаря, во время карантина, до этого анонсировав полное закрытие санатория для посещения местными. Вообще, конечно, ситуация абсурдная. Кому война, а кому мать родна: пока мы тут самоизолируемся изо всех сил, в Москве кладут новую плитку (а как же), в Севастополе вырубили 4 гектара можжевельника — под очередную гостиницу какого-то упыря или упырихи, вырубили можжевел и в Бахчисарайском районе под шумок карантина, а Южный берег Крыма продолжают обтягивать колючей проволокой — чтобы не шастали в парк и к морю те, кому не следует (читай — местные жители). И это у нас забирают вслед за тем, чего уже лишили. "Кать, что же это? Уже ничего не осталось. Пляж Гуровские камни забрал "Артек". Пляжи в Кацивели закроют под игорную зону, мыс Сарыч закрыли, кругом эти госдачи. Мы где купаться будем? В луже? В такие моменты наступает отчаяние и понимание, что дальше только хуже", — написал мне с утра мой ялтинский друг, увидев мое сообщение про "Днепр". Да, кругом на ЮБК госдачи и не только гос, а вообще, чьи-то дачи и пансионаты, огороженные от плебеев колючей проволокой. Санатории, куда ещё могут зайти местные, пересчитать по пальцам одной руки. У нас больше нет ни "Мисхора", ни "Ай-Петри", ни "Дюльбера". Теперь не будет и "Днепра". Мне больно, очень. И далеко не только мне. Ялтинцы просто в отчаянии, это правда. За что так с ними? Я уже молчу, какими глазами на всё это смотрят туристы. Где в мире огораживают санатории колючей проволокой? Где? Иллюстрирую пост свежей колючкой вокруг "Днепра" и другими прекрасными видами Ялты”. Комментарии к этому посту в следующем пункте

13. За постом упоротой ялтинской ватницы Петуховой последовали такие комментарии: “Это ужасно. На территории Днепра исторические культурные памятники. Как можно закрыть к ним доступ? Есть что-то в законе об этом?”, “(Петухова снова пишет) Я в таком шоке пребываю, что у меня весь запас цензурных слов ушел на этот пост. Это удар прямо под дых. Я боюсь, что пришли плохие времена, раз уже колючая проволока в дело пошла. Они до проволоки анонсировали закрытие санатория для местных. Там жители пошли на пикет. В итоге пошла в ход колючка. Охерели, твари”, “Там директор приехала новая, невменяемая. Решила за время карантина все перевернуть с ног на голову”, “Колониальная администрация подъехала”, “(Петухова) Приперлась из какого-то Брянска порядки здесь свои наводить и над людьми издеваться”, “Да это, бл@ть, концлагерь, а не курорт”, “Там СС работает. Гестапо или что это у нас — кругом тюремные заборы”, “Подпишусь под твоим постом; заберите все нафиг обратно, но оставьте нам природу и доступ к морю!”, “Животные самооградились. Ну-ну”, “Именно поэтому не радовалась я Крымнашу и своим говорила: погодите, взвоете”, “(Петухова) Но с родной матерью всяко лучше, чем с мачехой гулящей. Это мое сравнение укры и россии. Россия для меня мать родная всегда”, “(Из Москвы отвечает Петуховой) Сочувствую, Кать. Надо путину писать”

P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанина, который прокомментировал слова упоротой ватницы Екатерины Петуховой из Ялты: “В районе Сарыча сейчас пипец. Какая-то база оккупационных полицаев или погранцов под горой. Шастают туда-сюда. Вертолёты летают. Наряды ходят, и уже не расслабиться. Словом, это уже не тот дикий и спокойный мыс Сарыч, который я тоже любил. А самые упоротые ватники до сих пор наслаждаются оккупацией. Наверное, пока их не будут водить в кандалах шеренгой, они не поймут, в какую задницу попал Крым”.

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