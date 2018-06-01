1. Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает 10-летний срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая. Владимир Балух голодает уже 74 дня, Олег Сенцов — 18 дней. Балух и Сенцов изменили способ голодовки с полной — на поддерживающий жизнедеятельность организма. Кроме того, с 24 мая также голодает удерживаемый в СИЗО Брянска украинский военный Александр Шумков, уроженец Херсона, которого оккупанты похитили в августе 2017 года и обвинили в участии в “экстремистской организации”. Тем временем Собчак сегодня общалась с Сенцовым по видеосвязи. Она сообщила, что он выглядит очень плохо, у него выпали два зуба, но голодовку прекращать не собирается

2. Ватник описал ужасы Севастополя, которые сопровождаются сносами частного бизнеса, отъёмом земли. Считает, что россия их предала. Резюмировал ватник свой вой такими словами: “В Удмуртию урода (имеет ввиду Овсянникова, назначенного путиным)! Пошли вон из Севастополя. Люди могу взяться за оружие и показать, кто в доме хозяин. Как шли в россию, так и выйдем. Мы не позволим сносить наши дома, участки, магазины! Севастополь предали. Позор, россия”

3. Житель Севастополя пошёл на работу в Гагаринский парк, а вернулся избитым и без селезёнки. Севастопольца избил битой директор парка Александр Шабанов за то, что рабочий сделал ему замечание и попросил не хамить. Ментам на эту историю плевать, т.к. Шабанов — человек оккупантов по распилу бабла. Рабочий в реанимации — селезёнку удалили Напомню, что сотрудники севастопольских парков ещё в 2016 году жаловались оккупантам, Поклонской и Гоблину на неадекватное и жестокое отношение со стороны Шабанова по отношению к сотрудникам парков и животным в зооуголках, а также на отмывание бюджетных средств оккупантов

4. В Бахчисарае оккупанты неожиданно, без объявления войны, закрыли рынок на ЖД, ранее “национализированный” у РАЙПО. Торгаши утром пришли работать, а там замки и печати “судебных приставов”. Калитку открыли со словами: “Берите товар и валите”.

5. В Симферополе неизвестные украли телефонный кабель и заблокировали возможность вызова “скорой помощи” в Симферополе по короткому номеру “103”. Новый уровень процветания

6. “Аксенов приказал ликвидировать очереди в больницах. Министерство здравоохранения Крыма должно отчитаться 10 июня об окончательной ликвидации талонной системы в медучреждениях республики”. Местные комментируют: “Методом отстрела?”, “Естественного отбора”, “Расстрелять”, “Окна наших поликлиник всегда открыты для вас”, “Странно, везде переходят на эл. номерки, как без них то? С боем? Кто сильней, тот и в кабинет?”, “Нет больниц — нет очередей”, “Ахах, сначала кадровый дефицит пусть решат”. Напомню, что 22 декабря 2017 года Гоблин заявил, что талонная система, которая не позволяла попасть к врачам, была ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАНА. И вот опять — ликвидирует. Ватники, учимся гуглить, чтобы лапша не задерживалась на ушах

7. У оккупированного Крыма появился новый смотрящий. Вице-премьер россии Виталий Мутко будет курировать вопросы Крыма и Севастополя в Кабмине Медведева. Это тот самый Мутко, который помогал ФСБшникам мочиться в пробирки российских спортсменов

8. Появились новые шокирующие фото реки Салгир в Симферополе. Но рекой назвать это язык не поворачивается

9. Ватники в Феодосии нервничают: “Мост открыт! Стоит жара! Море сказка! 15:00 время!! Где отдыхающие???!!! (+ фото)”. Некоторые ватники после моста переобулись налету: “Вот и хорошо, что их нет”, “На курортах Джанкойского района нежатся”, “Цены такие, что отдыхать тут не айс”, “Рано ещё”, “Надеюсь, что в этом году люди хоть заработают”, “В Турции”, “И Египет открыли тоже”, “Последние 4 года после 15 июня начинают только ехать. Вы только сейчас заметили?”, “Мало того, что приезжих мало, так еще и местные уезжают по мостику”, “И без них хорошо”

10. Запоребрик советует жителям Евпатории умерить аппетиты: “Товарищи крымчане! Снижайте цены на жилье. Турки снизили цены дальше некуда, и люди кинулись туда. Отдых в Турции на человека из Краснодара с перелетом на 10 дней составляет 11,5 тысяч рублей. Так что думайте, как вам не остаться без отдыхающих”. В ответах к посту вата бубнит. Про мост вспомнил только один человек. Короче, мост не помог: “Когда жареный петух клюнет комерсов, только тогда и поймут, что нужно снижать цены”, “Из моего круга общения люди предпочитают Турцию. Говорят, там комфортнее и дешевле”, “Правильно все автор пишет”, “Крым не для нищебродов”, “Потом не нойте, что приезжают нищеброды. С такими ценами на жилье и перелет, как им не стать!?”, “Дорогие отдыхающие, едьте, куда хотите: хоть в Турцию, хоть в Египет, хоть в Сочи. Крым чище будет. На вас свет клином не сошелся”, “Сегодня звонил на материк, в гости приглашал. Неее, говорят, за эти деньги Таиланд, Куба, а Турция так вообще еще должна остаться”, “Согласна на все 100%. И на продукты тоже надо снижать цены”, “Автор, наверное, с Москвы. Они любят постоянно торговаться, особенно в такси. Им говоришь 150 с одного края в другой, они ныть начинают, типа дорого. Говорят, в Москве дешевле”, “Не поняла, а как же мост построят и турист бахатый, как хлынет? При чем тут перелет?”

11. Ватники Ялты поинтересовались у ватников Керчи о жизни после моста: “Керчане, поделитесь впечатлениями, как у вас дела после открытия моста? Ялте очень интересно”. Ответы: “Без изменений”, “Без изменений, только бензин дорожает”, “Пока наплыв приезжих не наблюдается. Только вот китайцев вчера видела. Надеюсь на лето”, “Клубника в один день подешевела с 300 до 130 (55 грн). Базар оживился. Мы уже отвыкли от цыган. Может, это и не цыгане. Продают трикотаж. И на вопрос, откуда, иногда отвечают: с Кубани”, “Одной клубникой сыт не будешь”, “Всё по-прежнему: дураки и дороги”, “Мы думали, хоть у вас туристы появились. В Ялте пока людей меньше, чем в прошлом году. Ждём”, “В следующем ещё меньше будет. Вступает в силу налог для отдыхающих”

12. Житель Ялты тоже ударился в поиски туристов на некогда самом загруженном Массандровском пляже

13. Ну что, завтра лето. Мост открыли. Запоминаем пустые пляж и набережную Коктебеля — завтра уже будет не протолкнуться

14. Рашисты хотят, чтобы мы забыли про оккупацию, тысячи смертей, разрушенные города и судьбы, а то им неудобно в украденный Крым добираться: “Надо просто открыть границу нам в Белгороде и Харькове. Пустить поезд 7-8 Петербург-Севастополь-Петербург. Через Мелитополь. А ещё вернуть Украине Донецк. И пустить поезд 47-48 Донецк-Севастополь. Ночний. Швидкий. Донбас. Я верю и жду, что в будущем году после выборов президента на Украине всё изменится. Здорово было бы 2 пути в Крым. По мосту и на поезде, как до 2014 года. Президенты должны вести переговоры, а мы — молиться о дружбе Украины и россии. Я верю! А вы?”

P.S. Закончу выпуск не туристами, не новостями послемостовья и даже не тем, что ватники кричат, что их предали, а сообщением крымчанина о злободневном: “Участковый рассказал, что к ним начали приходить стопки жалоб. Поголовное стукачество — сосед на соседа, родня на родню. Некоторые доносы забирает на обработку т.н. “центр Э” (“центр по борьбе с экстремизмом”). Ну что, крымчане, с 1937 годом вас! С совком вас!”.