1. Оккупанты вынесли приговоры по сфабрикованным делам в терроризме очередной группе крымских татар, которых задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте: Муслим Алиев получил 19 лет, Инвер Бекиров — 18 лет, Вадим Сирук — 12 лет, Эмир-Усеин Куку — 12 лет, Рефат Алимов — 8 лет, Арсен Джеппаров — 7 лет. Муслим Алиев и Инвер Бекиров признаны “организаторами террористической организации”. Отбывать эти сроки политузники будут в колонии строгого режима. Поддержать крымчан на заключительное судилище в Ростов-на-Дону приехали больше сотни человек, также присутствовал представитель международной неправительственной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский. Для многочисленных пропагандистских российских т.н. “СМИ” репрессируемые крымские татары написали плакат: “Долой заказное российское телевидение. Стоп Россия-24! Хватит врать!”
2. Оккупанты в Крыму продлили арест еще одной группе политузников, которых обвиняют в “терроризме”. Мера пресечения в виде ареста до 15 февраля 2020 года продлена в отношении Раима Айвазова, Биляла Адилова, Рустема Сейтхалилова и Фархода Базарова.
3. Арест на тот же срок — 3 месяца — продлили сегодня Осману Арифмеметову, Сеитвели Сейтабдиеву, Ремзи Бекирову, Энверу Аметову, Ризе Изетову и Алиму Каримову
4. При строительстве трассы “Таврида” оккупанты отрезали от внешнего мира (магазины, больницы, школы, детские сады и т.д.) 8 поселков в Белогорском районе. Оккупанты заявили, что проект трассы был “скорректирован”, и “на сегодня решения проблемы нет”. Напоминаю, что при строительстве трассы, которую в Крыму назвали “трассой смерти”, оккупанты в первую очередь думали не о людях, а о логистике своих войск, которые постоянно перебрасывают между россией и Крымом. И в этом нет ничего удивительного — это же русня
5. В конце осени мы очистили и углубили домашний колодец. Помогло, но надолго ли? В общем, еще пару таких лет и воды будет хватать только на бытовые нужды. А я ведь не в засушливой степи живу — пригород Симферополя и Салгир рядом.
6. Эстафету по блэкауту сегодня подхватила оккупированная Феодосия. В городе, кроме блэкаута, уже не первый день наблюдаются сильные скачки напряжения: “Кто знает, куда делось электричество? Центр без света”, “РЭС оборзел по полной! Мало того, что на Челноках постоянно ночью отключают на минуту, так сегодня уже 2 раза отключили. Куча бытовой техники погорело!!!!, “(Понаех или ольгинец) Прям таки куча?”, “За сегодня сгорел электрический чайник, люстра и 3 лампочки”, “А чего с ним спорить, оно же к нам из Москвы приехало, все кругом нищеброды, не достойны жить по-человечески”, “У Кристалла был только скачек, с полчаса назад”, “То же самое было на Крымской”, “На Челноках уже второй день "светомузыка ", реле напряжения спасает”, “В районе детской больницы тоже скачки и сегодня на 3 часа свет выключали”
7. Дерибан Крыма продолжается: оккупанты выставили на торги санаторий под Алуштой
8. Севастополь. Гардемаринам не по душе “безопасТные” дороги, о которых сообщают установленные оккупантами указатели. Неблагодарные какие-то
9. Севастополь утопает в родной гавани. Ватницы воют: “Сегодня прогулялись с мужем по центру. Ужаснулись. Артбухта у стометровки — сплошная помойка. От вражеского праздника Хэллоуина еще не вывезены использованные тыквы, которые так и лежат на проезжей части. У каждого бара — бомжатник с соответствующими запахами и завалом мусора и пластика!!! Это такое у нас только? Приморский бульвар убирается или как?!”, “Да, Артбухта давно стала помойкой”
10. Оккупанты урезали “Артеку” финансирование. Нет, урезали не в том, что касается одебиливания, а в том, что касается подвоза детей на учебу. Родителям детей рекомендовали сменить школу: “С 1 сентября 2019 года "школьный автобус" отменен и некоторые учащиеся добираются до школы с тремя пересадками, тратя на это по три часа в день. Директор "Артека" (прим — недавно засланный из россии оккупант Константин Федоренко) объяснил, что финансирование лагеря сократили и поэтому он, в целях оптимизации расходов, решил урезать бюджет на 4,5 миллиона рублей. А недовольным этим его решением родителям Федоренко советовал подобрать другие, доступные их детям в шаговом режиме, школы. Родителей поразила сумма затрат на 4-километровый маршрут. "Ничего себе у "Артека" расценки!", — пишут они в комментариях под статьей и предполагают, что все в детском центре обходится втридорога”
11. Новости Путлерюгенда: “в Керчи прошло посвящение юнармейцев ВПК "Юный друг пограничника". Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования третьей годовщины создания Службы в Керчи Пограничного управления ФСБ россии по Республике Крым”, — сообщили пропагандоны. Скоро сразу с пеленок будут в камуфляж наряжать
12. Оккупационная российская армия превратила крымский поселок Перевальное (и не только его!) в свалку. ТАК к своему не относятся. ТАК чужое уничтожают, зная, что скоро на выход. Ватники пишут: “Наша армия — это огромный свинарник, и пастухи там слепы!!!!! Наше Перевальное превратилось в большую свалку, где среди куч мусора — и остатки от сухпайка, и многое другое. Армия не вывозит мусор, не утилизирует его, они тупо выбрасывают весь мусор за забор! Весь лес загажен армейским мусором. И самое обидное, что управы на них нет. Свой мусор выбрасывают и семьи военнослужащих, что живут в общагах, и не брезгуют выбрасывать через забор. А сколько раз лично наблюдал, как сидят контрабасы в машине, напротив урна, а это чудо-дебило, не выходя из машины, вытрушивает свою пепельницу на землю”, “Что касается семей военнослужащих, то мне один так и сказал, когда я начал возмущаться, что он выбросил свой пакет с мусором в лес, и на мой вопрос, каким он оставит лес своим детям, — ответ был прост: а мне здесь не жить, я сегодня здесь, а завтра переведут в другую в/ч”.
P.S. 76 лет на шестерых… Если бы в россии была смертная казнь, то оккупанты с удовольствием расстреливали бы инакомыслящих и неблагонадежных — прям под телекамеры и бурные аплодисменты ватного планктона, который бы во всю глотку орал “Крым наш!” и “расстрелять!”. Это зверье, которое держит “под прицелом Кремля” целый народ, как было написано на футболке одного из осужденных сегодня крымских татар… История повторяется!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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