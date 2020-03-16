1. “Процесс переписывания российской конституции и подготовка к всенародному голосованию, с точки зрения используемых политических технологий и уловок, один в один совпадает с подготовкой к нелегальному крымскому "референдуму" 2014 года. Политические процессы в соседней россии, скорей всего, подстегнут милитаризацию полуострова. Москва в 2014 году не "спасала" жителей Крыма от войны. Напротив, Кремль, наращивая армейскую группировку на полуострове, делает все, чтобы крымчане жили в ожидании боевых действий. Путин, понимая, что западный истеблишмент явно не будет в восторге от "обнуления" его полномочий, вновь начал угрожать европейским и американским элитам большой войной”. По ссылке прочтите мнение крымского обозревателя.

2. “Вертолет Ми-35М Министерства обороны россии случайно дал залп по жилому дому в Чите”. Читая такие новости, каждый раз думаю о том, сколько металлолома завезли эти криворукие в Крым. К тому же в Крыму в 2017 году уже был “несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты”. Тогда оккупанты чудом не разнесли город Саки в щепки.

3. Очередную рашистку, которая планировала провести в Киеве мастер-класс по психологии, не пустили в Украину. Пограничники выяснили, что Татьяна Мужицкая ранее незаконно посещала оккупированный её страной Крым. Кроме того, Мужицкая соврала пограничникам, заявив о том, что едет в Украину с частным визитом (якобы проведать подругу). Рашистку выдворили из страны и запретили въезд на 3 года.

4. “Легендарний Севастополь” під рашистською окупацією перетворюється на “легендарне сміттєзвалище”. Расійських туристів, які приїдуть — як передбачає гауляйтер Аксьонов — рятуватися від коронавірусу в кримську резервацію, очікують запаморочливі морські пейзажі Балаклавської бухти.

"Легендарний Севастополь" під рашистською окупацією перетворюється на легендарне сміттєзвалище. Расійських туристів, які приїдуть — як передбачає гауляйтер Аксьонов — рятуватися від коронавірусу в кримську резервацію, очікують запаморочливі морські пейзажі Балаклавської бухти. pic.twitter.com/bx6wYOFe1h — Крымская Жужелица (@crimea2042) March 14, 2020

5. Приглашаем самых хлопковых переждать карантин у нас, в Крыму! У нас вы не помрете от китайских вирусов! Ибо все равно не узнаете о них, никто вам не скажет — даже терапевт, к которому запись на 8 дней: “В Гвардейской поликлинике посмотришь, в каком режиме работает семейный доктор, обнимешь его, поплачешь вместе с ним и уходишь лечиться по интернету”, “Онкобольные Крыма остались в 2020 году без качественных лекарств. Нет виновного. Рука руку моет. Министерство здравоохранения кивает на Республиканский онкоцентр, а те — на министерство”, “Народ уже устал от медицины и жалоб”.

6. Симферопольская ватница сообщила, что “инфекционка забита, много смертей от “пневмонии”, но либо нет тестов, либо молчание”, и потребовала россию “закрыть Крым с обеих сторон”. Ватница еще не дожила до понимания, что Крым необходимо закрыть только со стороны моста — у россии с Китаем проходной двор. Админкордон с материковой Украиной закрывать нельзя. Там желательно карантин и медиков. Ибо мы в Крыму повыздыхаем.

7. Послушал российские новости за “Звезде” (прим — канал Министерства нападения россии)! На россии нет коронавируса, потому что российской медицине нет аналогов в мире! Вспомнились “Панцири-С” в Сирии, которым тоже не было аналогов, но с кривизной Земли не повезло!

8. Ощутимая польза китайских вирусов в Крыму: детей на шабаши таскать не будут к праздникам аннексии. Не думаю, что это о детях забота. Скорее, понимание того, что даже крымнашистские родители-понаехи не отпустят лаптят ликовать в массы.

9. Фигня этот ваш коронавирус. Тут “МЧС” оккупантов предупреждает эсэмэсками про надвигающийся совсем ужОс — понижение температуры до 3 градусов.

10. Евпатория. Бывший детский курорт выстроился на борьбу с китайскими вирусами! В общем, путлерюгенд снова куда-то вступал и клятвы давал.

В “курортном” Джанкое дети тоже никогда не скучают!

11. По подсчетам феодосийских пропагандонов, продукты с момента оккупации подорожали на 214%. Вот цены на некоторые из них на текущий момент: говядина — 520 руб (187 грн), свинина (мякоть) — 300 (107), курятина (магазинная тушка) — 155 (56), яйца (десяток) — 60 (21,60), селедка керченская — 250 (90), молоко (литр) — 80 (28,80), картофель — 30 (10,80), капуста — 20 (7,20), лук — 30 (10,80), сахар — 28 (10,10), перцы и кабачки — от 200 (72), помидоры — от 180 (64,80), свежие огурцы — от 75 до 150 (27-54), яблоки — от 65 до 100 (23,40-36), тыква — 30 (10,80), апельсины — 85 (30,60), виноград и груши — 180 (64,80), редис — 50 за пучок (18), карп — 210 (75,60), хамса — 150 (54), бычки — от 100 до 140 (36-50), пиленгас — от 180 до 200 (64,80-72).

12. Сьогодні 2190-ий день каменепаду в Криму.

13. Когда приперся из Алтайского края в Севастополь, всех накрыл тут надежным крылом, а ОНИ (гардемарины неблагодарные) ноют! Абидна: “Целая страна под санкциями из-за Крыма. Всем сейчас трудно. Но только Крым плачет и клянчит. То ли менталитет здесь такой — попрошайнический, как на Украине. Сами ни для города, ни для страны ничего не хотят делать. Надоело слушать про понаехавших. Практически все понаехавшие — военные, которые мобилизованы сюда для вашей же безопасности. Только и слышно — при Украине было лучше. Как будто не понимают, что Украине и Америке нужна была лишь территория Крыма, а не русское население. Вся страна терпит кризис и санкции из-за Крыма, и не ноет. А здесь каждый про пенсии и зарплаты. Прям противно уже читать это все. Уж лучше, и правда, отдать Крым Украине. Посмотреть со стороны, как они его уничтожат, а потом забрать обратно. Здесь, видимо, народ такой. Ладно бы что-то из себя представляли. Во всем мире нестабильная ситуация. Полуостров — лакомый кусочек для многих стран. Скажите спасибо, что под сильным, надежным крылом”, — написала терпеливая балалайка, понаехавшая в Севастополь.

P.S. Умиляют понаехавшие, которые на седьмом году войны и оккупации нам рассказывают, что Крым находится “под надежным крылом”. Умные люди сразу понимали, а до не очень умных только со временем и с большим трудом стало доходить, что в Крыму мы теперь чувствуем себя, как жители многоэтажки в Чите, по которой вертолет Министерства нападения россии сегодня открыл огонь.

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