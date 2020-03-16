Головна Новини
16 березня • оновлено в 05:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

1.8т
Читати матеріал російською

1. “Процесс переписывания российской конституции и подготовка к всенародному голосованию, с точки зрения используемых политических технологий и уловок, один в один совпадает с подготовкой к нелегальному крымскому "референдуму" 2014 года. Политические процессы в соседней россии, скорей всего, подстегнут милитаризацию полуострова. Москва в 2014 году не "спасала" жителей Крыма от войны. Напротив, Кремль, наращивая армейскую группировку на полуострове, делает все, чтобы крымчане жили в ожидании боевых действий. Путин, понимая, что западный истеблишмент явно не будет в восторге от "обнуления" его полномочий, вновь начал угрожать европейским и американским элитам большой войной”. По ссылке прочтите мнение крымского обозревателя.

2. “Вертолет Ми-35М Министерства обороны россии случайно дал залп по жилому дому в Чите”. Читая такие новости, каждый раз думаю о том, сколько металлолома завезли эти криворукие в Крым. К тому же в Крыму в 2017 году уже был “несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты”. Тогда оккупанты чудом не разнесли город Саки в щепки.

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

3. Очередную рашистку, которая планировала провести в Киеве мастер-класс по психологии, не пустили в Украину. Пограничники выяснили, что Татьяна Мужицкая ранее незаконно посещала оккупированный её страной Крым. Кроме того, Мужицкая соврала пограничникам, заявив о том, что едет в Украину с частным визитом (якобы проведать подругу). Рашистку выдворили из страны и запретили въезд на 3 года.

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

4. “Легендарний Севастополь” під рашистською окупацією перетворюється на “легендарне сміттєзвалище”. Расійських туристів, які приїдуть — як передбачає гауляйтер Аксьонов — рятуватися від коронавірусу в кримську резервацію, очікують запаморочливі морські пейзажі Балаклавської бухти.

5. Приглашаем самых хлопковых переждать карантин у нас, в Крыму! У нас вы не помрете от китайских вирусов! Ибо все равно не узнаете о них, никто вам не скажет — даже терапевт, к которому запись на 8 дней: “В Гвардейской поликлинике посмотришь, в каком режиме работает семейный доктор, обнимешь его, поплачешь вместе с ним и уходишь лечиться по интернету”, “Онкобольные Крыма остались в 2020 году без качественных лекарств. Нет виновного. Рука руку моет. Министерство здравоохранения кивает на Республиканский онкоцентр, а те — на министерство”, “Народ уже устал от медицины и жалоб”.

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

6. Симферопольская ватница сообщила, что “инфекционка забита, много смертей от “пневмонии”, но либо нет тестов, либо молчание”, и потребовала россию “закрыть Крым с обеих сторон”. Ватница еще не дожила до понимания, что Крым необходимо закрыть только со стороны моста — у россии с Китаем проходной двор. Админкордон с материковой Украиной закрывать нельзя. Там желательно карантин и медиков. Ибо мы в Крыму повыздыхаем.

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

7. Послушал российские новости за “Звезде” (прим — канал Министерства нападения россии)! На россии нет коронавируса, потому что российской медицине нет аналогов в мире! Вспомнились “Панцири-С” в Сирии, которым тоже не было аналогов, но с кривизной Земли не повезло!

8. Ощутимая польза китайских вирусов в Крыму: детей на шабаши таскать не будут к праздникам аннексии. Не думаю, что это о детях забота. Скорее, понимание того, что даже крымнашистские родители-понаехи не отпустят лаптят ликовать в массы.

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

9. Фигня этот ваш коронавирус. Тут “МЧС” оккупантов предупреждает эсэмэсками про надвигающийся совсем ужОс — понижение температуры до 3 градусов.

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

10. Евпатория. Бывший детский курорт выстроился на борьбу с китайскими вирусами! В общем, путлерюгенд снова куда-то вступал и клятвы давал.

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

В “курортном” Джанкое дети тоже никогда не скучают!

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

11. По подсчетам феодосийских пропагандонов, продукты с момента оккупации подорожали на 214%. Вот цены на некоторые из них на текущий момент: говядина — 520 руб (187 грн), свинина (мякоть) — 300 (107), курятина (магазинная тушка) — 155 (56), яйца (десяток) — 60 (21,60), селедка керченская — 250 (90), молоко (литр) — 80 (28,80), картофель — 30 (10,80), капуста — 20 (7,20), лук — 30 (10,80), сахар — 28 (10,10), перцы и кабачки — от 200 (72), помидоры — от 180 (64,80), свежие огурцы — от 75 до 150 (27-54), яблоки — от 65 до 100 (23,40-36), тыква — 30 (10,80), апельсины — 85 (30,60), виноград и груши — 180 (64,80), редис — 50 за пучок (18), карп — 210 (75,60), хамса — 150 (54), бычки — от 100 до 140 (36-50), пиленгас — от 180 до 200 (64,80-72).

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"
Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

12. Сьогодні 2190-ий день каменепаду в Криму.

13. Когда приперся из Алтайского края в Севастополь, всех накрыл тут надежным крылом, а ОНИ (гардемарины неблагодарные) ноют! Абидна: “Целая страна под санкциями из-за Крыма. Всем сейчас трудно. Но только Крым плачет и клянчит. То ли менталитет здесь такой — попрошайнический, как на Украине. Сами ни для города, ни для страны ничего не хотят делать. Надоело слушать про понаехавших. Практически все понаехавшие — военные, которые мобилизованы сюда для вашей же безопасности. Только и слышно — при Украине было лучше. Как будто не понимают, что Украине и Америке нужна была лишь территория Крыма, а не русское население. Вся страна терпит кризис и санкции из-за Крыма, и не ноет. А здесь каждый про пенсии и зарплаты. Прям противно уже читать это все. Уж лучше, и правда, отдать Крым Украине. Посмотреть со стороны, как они его уничтожат, а потом забрать обратно. Здесь, видимо, народ такой. Ладно бы что-то из себя представляли. Во всем мире нестабильная ситуация. Полуостров — лакомый кусочек для многих стран. Скажите спасибо, что под сильным, надежным крылом”, — написала терпеливая балалайка, понаехавшая в Севастополь.

Новости Крымнаша. "Под надежным крылом"

P.S. Умиляют понаехавшие, которые на седьмом году войны и оккупации нам рассказывают, что Крым находится “под надежным крылом”. Умные люди сразу понимали, а до не очень умных только со временем и с большим трудом стало доходить, что в Крыму мы теперь чувствуем себя, как жители многоэтажки в Чите, по которой вертолет Министерства нападения россии сегодня открыл огонь.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Новини Росії
Джерело
Джерело: crimeaua1.wordpress.com
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги