1. Только очень отважные крымчане до сих пор рискуют украшать свою машину проукраинскими стикерами и лентами в цветах украинского флага

2. В СБУ сообщили об очередной попытке ФСБ завербовать гражданина Украины в аннексированном Крыму: “Установлено, что во время собеседования российские спецслужбисты применяли к украинцу психологическое давление, шантаж и выражали угрозы в адрес его родственников. Они заставили мужчину дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора. По замыслу кураторов, бывший военнослужащий, имея навыки военного дела, должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона”. Как сказано в сообщении ведомства, бывший военнослужащий, полковник запаса ВСУ, попал в поле зрения ФСБ во время поездки к родным в Крым

3. Токсичный Крым: стало известно о подаче ЗАО “Интеравтоматика” заявления о ликвидации юридического лица. “Интеравтоматика” находится под западными санкциями из-за истории с незаконной поставкой газовых турбин Siemens в оккупированный Крым. Выручка компании в 2018 году упала в три раза по сравнению с 2017 годом, до 507 млн руб. Чистая прибыль снизилась в пять раз и составила 51 млн руб.

4. Руководство завода “Крымский Титан” задолжало пятистам своим сотрудникам выплаты по зарплате. Их сверхурочная работа не оплачивалась с момента аннексии, т.е. с 2014 года (это помимо постоянных задержек выплаты основного заработка, а также сокращения персонала). В данный момент завод проходит через процедуру банкротства

5. Деньги не пахнут: глава комитета Госдуры по безопасности Василий Пискарев заявил, что представители американской компании Apple на встрече с ним сообщили о внесении правок в свои продукты. Речь идет о “поправках” в географических обозначениях Крыма на картах и в сервисе “Погода”, где полуостров теперь обозначается “российским”. Отмечу, что “российским” Крым отображаться стал только на территории россии, в то время как на материковой части Украины и в аннексированном Крыму города полуострова не отображаются ни частью Украины, ни россии. Жду реакции самой компании и украинских властей!

6. Окупований рашистами Крим. Дитяча військова база “Артек”. Дивіться, як спритно хлоп’я поводиться зі зброєю! Вмієте так? Ні? Це тому, що ви не відпочивали в сучасному “Артеці”. Іграшки у дітлашні тут прості: автомат, протигаз, бійка. Врятовані від НАТО

7. Утром 27 ноября в Алуште наступил блэкаут. Оккупанты пожаловались на очередную аварию в электросетях. В некоторых домах вместе с электричеством пропало и отопление. Блэкаут также навестил жителей Сакского района: “Кто подскажет, почему нет света на Интернациональной? (Евпатория)”, “Сломалось что-то. Мы в Сакском районе всю ночь без света были. Зима. Крым. Что тут удивительно?”, и в Симферополе: “У вас есть свет? С двух ночи нет света. Свобода”, “Это россия. Есть провода — нет света. Привыкайте, вся для роста населения”, “Писали вчера, что по районам отключать будут”, “Включили на две минуты и опять выключили”

8. С крепости Ени-Кале в Керчи сыплются камни. Несколько из них выпали из арки у центрального входа еще зимой прошлого года, но оккупантам плевать. Многие керчане считают, что многие памятники истории и местные достопримечательности начали разрушаться из-за строительства моста и вибраций от забивания свай. Для справки: Ени-Кале — крепость на берегу Керченского пролива. Построена турками в начале XVIII века. Название в переводе с крымскотатарского языка означает “новая крепость”. И засуньте себе в одно место “исконную русскость” Крыма

9. Начатая оккупантами нанореконструкция центральной части Севастополя привела многих жителей города в ужас — особенно ватников, которые радостно встречали российских оккупантов: “Извините, но это п…ц, а не реконструкция. Почему подрядчик правительства Москвы решил, что разбомбить исторический центр Севастополя — это здорово, остается загадкой”, “На свалку вместе с грунтом выбрасывается масса камней, необходимых для реставрационных работ на объектах культурного наследия”, “А город спал и молчал!”, “Это было ясно с самого начала. И только наивные дурачки думали, что будет всё хорошо!”, “Одни варвары! Дорвались до нашего родного города. Капец! Слоны в посудной лавке. Потом обижаются, что мы их варварами-понаехами называем! Зачем так с нашим городом?”, “Почему все безмозглые к нам едут зарабатывать?”, “Им плевать на наш город. Бабло освоить по карманам им надо и смотаться. Извините за грубость, уже по-культурному невозможно выражаться”, “Ребята, надо поднимать общественность. Природный материал вывезут, бетона нам нальют, давайте спасать нашу Большую Морскую”, “Большой Морской больше не будет. В новый год мы пойдем с улицей Большой Развожаевской”, “Севастопольцы! Выдержит ли эту осаду город-герой?!”, “Руки прочь от Севастополя!”, “А какая была красивая плитка возле Матросского клуба! Содрали”, “Теперь будут каждый год новые бордюры на новые менять, натуральные-то были вечными”, “А что непонятно? Наш город уже 5 лет используют для отмывания (воровства) бюджетных денег на проблемах, которых нет. Нет? Так их можно создать!”, “Кто им дал право распоряжаться городским историческим имуществом?????!!!! Борзометр совсем зашкалило????!!! От безнаказанности совсем обнаглели????!!!!”, “Очень жаль! Уходит история, культура, шарм города”, “Фашисты и даже Бандеровцы до этого не додумались, а гавань смогла…”, “Город выдержал четыре обороны… Похоже, что эту победу… Не выдержит!”, “Да уж… зашли с тыла”. Кроме того, опубликован приказ оккупантов, в котором говорится, что объекты центральной части Севастополя исключены из “перечня объектов культурного наследия”, “Готланд — так назывался Крым на немецких картах, и берегли его немцы для себя. А уж если и разрушали что, так по необходимости. А вот нынче Севастополь для себя не берегут, для себя делают абсолютно другое, оставляя севастопольцам руины”.

P.S. В последнем сообщении дайджеста упомянут термин “Готенланд”. Хотелось бы остановиться на этом подробней… Публикации некоторых авторов, которые в конце XIX — первой трети XX веков писали о встречах с “голубоглазыми крымцами” были использованы германскими нацистами для обоснования “исторической принадлежности Крыма и Причерноморья к арийской территории”. Нацисты во время Второй мировой собирались создать в Крыму немецкую колонию под названием “Готенланд/Gotenland” (земля готов). В 1941 году Гитлер принял решение о будущем Крыма. Выделив его в своей речи среди других регионов Советского Союза, он специально подчеркнул, что полуостров “необходимо очистить от всех чужаков и заселить германцами”. Гитлер полагал, что задача полуострова — быть “немецким Гибралтаром”, с помощь которого можно осуществлять контроль над Черным морем и присматривать за союзниками. Кроме военной базы, нацисты также вознамеривались превратить Крым “в один огромный немецкий курорт”. Полуостров должен был курироваться напрямую из Берлина. Ничего вам все это не напоминает? Как мы знаем, Рейх проиграл войну, и “земля готов” не появилась на карте мира. Но местным жителям пришлось испытать на себе “новый порядок” с его голодом, концлагерями и массовыми расстрелами. Изгнать народы Крыма из их домов пришла сначала советская “армия-освободительница”, а теперь и российская… по стопам нацистов, с которыми теперь россию сравнивают даже вчерашние адепты Москвы.

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