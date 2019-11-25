1. 23 ноября в Украине отметили День памяти жертв голодоморов. Как и жители свободных от российской оккупации регионов страны, крымчане зажигали свечи, возле которых ставили украинские флажки, и публиковали в соцсетях посты, посвященные этой скорбной дате. По ссылке прочтите сообщения и посмотрите фотографии.

2. Потомки людей, которые въезжали в хаты умерших от голода украинцев, не могут считать Голодомор трагедией. Для них он — джек-пот, позволивший на халяву получить созданное руками других людей. После депортации крымских татар из Крыма было то же самое.

3. В Республике Марий Эл Советский районный “суд” установил 8 лет административного надзора после окончания срока лишения свободы фигуранту одного из первых сфабрикованных ФСБ в оккупированном Крыму “дел крымских мусульман” Нури Примову, 5-летний срок заключения которого истекает в феврале 2020 года.

4. Оккупанты выставили на продажу Керченский металлургический завод. Стартовая цена продажи объекта 706 млн рублей, что в 4 раза меньше стоимости его акций. Завод отжат вооруженными гоблинцами в марте 2017 года, после чего оккупанты пообещали рай. Уже в мае того же года ватники митинговали, требуя вернуть долги по зарплатам, и спрашивали, “зачем их захватили”.

5. Евпатория. Веселый детский курорт. Городской бой — то, что нужно деткам. Для “миру-мира”: “На улице прохладно, но мы не боимся холода и трудностей, нам всё по плечу. Сегодня отрабатывали заход в здание через окно группой”. А как проводят досуг ваши дети?

6. Новости процветания Феодосии: “20 ноября навсегда закрыли единственную в городе станцию переливания крови. Теперь каждый, кто хочет сдать кровь, скажем, для родственника, должен будет ехать в Симферополь. На осмотр онкологу тоже в столицу. А если человек не ходит, выкручиваться самим, скорая в Симферополь везти отказывается. Аптека при городской больнице перестала работать круглосуточно. Это только часть проблем и только одного города. Страшно представить картину, которая происходит во всем Крыму”.

7. В оккупированных Феодосии и Керчи продолжаются перебои в водоснабжении. Некоторым жителя Феодосии повезло — к ним под дом приехала водовозка, расписания которой никто не знает, поэтому черпать воду надо как в последний раз.

8.В районе Семисотки в Едыкуйском (Ленинском) районе Крыма Северо-Крымский канал весь в грязи, траве и тине. В Керчь через канал воду в водохранилище закачивают — из центра Крыма гоняют три капли. Посмотрите, как это выглядит.

9. В Джанкое со школы сорвало кровлю, которую оккупанты заменили в прошлом году. А если бы просто украли, не трогали ничего руками, все было бы нормально с крышей.

10. ВАУ! Алушта. Суть российского режима! ПиНжак Степанченко, пособник гавани, которого гавань в благодарность в тюрьме три года продержала, подает иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)! Фантастика! Как украинский гражданин, наверняка!

11. Говорят, Аксенову дана команда замять историю с парком “Тайган”. Скандал с его закрытием вышел на федеральный уровень, привлечено внимание европейских СМИ. У путина крайне недовольны шумихой. На “суде” через 8 дней должно быть принято решение парк не закрывать, ограничиться штрафом. Скоро узнаем, насколько эта информация достоверна.

12. Дана новая команда из Кремля: Гоблин недоволен отношением новой украинской власти к Крыму. Говорит, что все направлено на то, “как лучше всего нагадить Крыму” и “создать преграды для того, чтобы мешать российскому Крыму развиваться”

13. В Пенсионном фонде оккупированной Ялты чинуши привязали веревкой пластиковый стаканчик у кулера с водой. ПЛАСТИКОВЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ СТАКАНЧИК… ПРИВЯЗАЛИ ВЕРЕВКОЙ… Летим в СССР 2.0. Скоро снова будем стирать целлофановые пакеты. Кстати, в Севастополе еще в 2017 году можно было увидеть, как пакеты сушат на балконах, о чем сообщал в дайджесте.

P.S. В общем, Украина снова виновата и ставит палки в колеса. В чем виновата? Да во всем! Но, безусловно, все созданные Украиной трудности Крым героически преодолевает, о чем и сообщил нам Гоблин. И вот зуб даю, что одноразовый стаканчик в Пенсионном фонде Ялты привязали засланные агенты хунты, чтобы опорочить россиюшку и поставить под сомнение процветание. Вспомнилась поговорка про плохого танцора, которому вечно что-то мешает…

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