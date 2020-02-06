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7 лютого • оновлено в 09:47
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Останется только посмеяться над наивными крымчанами!

31.6т
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1. Т.н. “судья” Денис Диденко продлил до 10 апреля 2020 года арест проукраинскому активисту Олегу Приходько. Диденко имеет личную страницу на Миротворце — как изменник Родины и нарушитель судейской присяги. Сегодня же стало известно, что оккупанты также обвинили Приходько “в планировании взрыва в здании генерального консульства россии во Львове”

Новости Крымнаша. Останется только посмеяться над наивными крымчанами!

2. Украинский Крым — аксиома в диалоге Украины и Турции. 3 февраля 2020 года Украину по приглашению Владимира Зеленского с официальным визитом посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По ссылке прочтите мнение о турецко-украинских и турецко-российских отношениях в контексте оккупированного россией Крыма

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3. Чехия никогда не признавала и не будет признавать аннексию Крыма, заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек после встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко

4. Обвинению в “суде” против Зубкова помогает личный адвокат Аксенова Вячеслав Позигун. Да-да, адвокат того самого Аксенова, который теперь унижает сидящего в СИЗО Зубкова предложениями взять его на поруки. Сам посадил, сам типа может вытащить, а может и не вытащить

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5. Воды для обеспечения Симферополя хватит максимум на три месяца, заявили оккупанты, которые также добавили, что переводят город на подачу воды по графикам, которые сейчас разрабатывают. Оккупанты надеются, что пойдут дожди, а ситуацию назвали “очень напряженной”

6. “Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации”, — написал Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич

7. Сегодня в оккупационной администрации Симферополя был издан приказ, о содержании которого мне сообщили следующее: “С 10.02.2020 года подача воды будет осуществляться с 10 до 12 и с 18 до 22 часов. Подача горячей воды — только в субботу и воскресенье. Будут закрыты автомойки и банные комплексы. Не тяжелых больных будут выписывать из больниц, а лечение, в случае необходимости, будет осуществляться амбулаторно. В школах питание будет производиться только в одноразовой посуде. При необходимости обучение в школах и вузах будет осуществляться дистанционно”. Кроме того, оккупанты дали распоряжение закупить ёмкости для воды и строго соблюдать график подачи воды — “до момента снятия угрозы по воде в Республике Крым”

Новости Крымнаша. Останется только посмеяться над наивными крымчанами!

8. Оккупанты объявили, что практически по всему Крыму и Севастополю с 5 по 7 февраля будут массовые отключения электроэнергии

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9. Я с неделю говорю — из Артека больных детей везут автобусами. По всему Крыму по больницам раскидывают: “Мне уже не один человек написал, что в Симферополе инфекционка переполнена больными пневмонией. В Ялте тоже. Болеют семьями. Людей досрочно выписывают из больницы. Нет мест. Много детей из Артека. Что вообще происходит? Кто в курсе? Что за вирус?”, — написал дрожащими руками понаехавший до оккупации из россии в Крым Илья Большедворов. Ему ответили: “Лечили в больнице малого. Нереально много детей, и 5 дней лечат – и домой. Лошадиные капельницы с антибиотиками. Взрослым та же схема”, “Какое ОРВИ!!! У детей ротавирус! Температуру не могут сбить сутками. У детей понос, рвота!! Из Артека везут автобусами!!! Вчера в приемной мои знакомые ждали врача 2 часа!!! Работал один врач!!! Больница забита битком!!!”

Новости Крымнаша. Останется только посмеяться над наивными крымчанами!

10. А тем временем в феодосийской аптеке возле стеллажа с лекарствами разместили объявление: “Профилактика и лечение коронавируса”. Пока во всем мире ищут вакцину, в Крыму уже лечат

Новости Крымнаша. Останется только посмеяться над наивными крымчанами!

11. В окупованій Євпаторії занепадає та руйнується будинок Лесі Українки. “Грошей немає” (с). У минулому році там жили безпритульні й сталося 2 пожежі. З аукціону будівлю ніхто за $500k купувати не хоче. Рашистських колонізаторів культурна спадщина не цікавить

12. Вместо накрывшегося “овощного бутика” на Пушкинской (в центре Ялты) в том помещении открывается очередная (коих там уже вагон) наливайка. Процветаем

Новости Крымнаша. Останется только посмеяться над наивными крымчанами!

13. В аннексированном Крыму замечен экс-министр образования Украины, бывший рыг Дмитрий Табачник, который находится в розыске за хищение госимущества в особо крупных размерах, а также в санкционных списках. Вся шваль слетается в Крым

14. Керченские пропагандоны получили письмо от портовиков, которых 1 апреля ждет массовое сокращение, а это более 600 человек, за которыми стоят их семьи, не знавшие беды и печали до оккупации, т.к. оплата труда была хорошей и порты были загружены работой. В своем коллективном письме ватники скулят, что оккупанты не сдержали ни одного своего обещания по вставанию портов Крыма с колен, а рыбный порт Керчи и вовсе полностью ликвидируют вместе с паромной переправой. Рыбный порт, по словам ватников, в оккупации превратился в “отстойник для судов на зимний период”. Кроме того, вата скулит, что у порта забрали последнее, что приносило доход — с 3 февраля 2020 года доход от взимания сборов за транзитный проход торговых судов по Керчь-Еникальскому каналу оккупанты забрали у Керчи и отдали своему Темрюку. “Таким образом, мало того, что лишили порты последнего куска хлеба, вы ещё рубите на корню сопутствующий бизнес местных агентирующих судовых компаний! Лоцманских служб, малого флота! А ведь это был ещё не так давно город-труженик, город металлургов, кораблестроителей и моряков! Портовый город. Останется только посмеяться над наивными керчанами! Крымчанами! Спасибо, у нас всё. Анонимно, пожалуйста!”, — скулят в письме ватники. Скулят АНОНИМНО!

P.S. “Останется только посмеяться над наивными крымчанами!” — неужели стало доходить? Или я слишком хорошего о них мнения? Да, предатели наивно полагали, что в Крым припрется россия из телевизора. Предатели наивно полагали, что оккупанты собираются осуществить хотя бы те “10 гарантий для Крыма”, которые тиражировали в 2014 году. Предатели наивно полагали, что незаконно что-то начав, можно получить хороший результат. Предатели наивно полагали, что россия лучше Украины, а их предательство по достоинству оценят те, кому продались. Предатели наивно полагали, что Украина и дальше будет обеспечивать Крым теми благами, которые давала ему сначала с 1954-го, а потом и с 1991-го года. Действительно, остается только посмеяться… сквозь слезы.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Блог КРІМского бандеровца
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Сегодня: "..В Симферополе не будут вводить график по ограничению подачи воды с 10 февраля. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. По словам премьера, за прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу республики водными ресурсами, составил 732 тысяч кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем за весь прошлый месяц. При этом, по оперативной информации госкомитета по водным ресурсам Крыма, на сегодняшний день Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Партизанское – на 34%, а Аянское водохранилище – на 32%. "
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Лет пять назад чу ба тыеба ндер овцы так же возмущались подачей электроэнергии из Украины в Крым! Вз ры ва ли ЛЭП, падали на ж Оп у...! Что-то сейчас молчат. ТАК ЖЕ БУДЕТ И С ВОДОЙ! "... Путин заявил о необходимости усилить работу по решению проблем водоснабжения и водоотведения в Крыму." Значит, вода будет!
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
«Посмотрите на это зверство»: Киевляне в шоке от выставки на Майдане В Киеве на Крещатике появились агитационные плакаты от новой украинской власти «Сохранение милитаристских традиций», «Военные операции», «Украинское войско 1917-1921», прославляющие украинских самостийников, боровшихся за отторжение южнорусских земель, а также гитлеровских коллаборационистов. На плакатах изображена символика украинских военных формирований в виде черепов, портреты Петлюры, Евгения Коновальца, Андрея Мельника, их биографии. «Посмотрите на это зверство: «Украинское войско 1917-1921 год». Здесь ходят дети, граждане. Посмотрите, как эти звери с саблями крошат других людей – красноармейцев. И всё это называется «Освобождение Винницы в 1919 году». Звери они и есть звери», – прокомментировал Волгин одну из картин на плакате.
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