1. В Крыму растет превышение смертности над рождаемостью. По данным оккупантов, в 2014 году смертей в Крыму было на 5097 человек больше, чем рождений. В 2019 году эта разница выросла до 9385. Всего за период оккупации естественная убыль населения составила 41771 человек. Даже понаехи не перекрывают эту отрицательную динамику.

2. Политзаключенных первого симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” оккупанты доставили в исправительные колонии города Салават в Башкортостане для отбывания наказания по сфабрикованному уголовному делу о терроризме.

3. Рашисты на Первом кАнале так торопились состряпать очередной пропагандонский выпуск новостей, что отобразили Крым на карте мира — территорией Украины, что, безусловно, верно.

4. С сегодняшнего дня в Крыму начались “ограничительные меры”, которые продлятся до 1 июня: санатории и гостиницы прекращают прием ватников на отдых. Успевшие понаехать на отдых рашисты должны сидеть в самоизоляции или вернуться в россию, но что-то мне подсказывает, что они продолжат разносить заразу.

5. В Севастополе под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирус находятся уже 2421 человек, при этом 37 человек, включая пятерых заболевших в городе коронавирусом, госпитализированы. В остальном Крыму под наблюдением медиков уже 2414 человек, 79 из которых госпитализированы. И сегодня в Крыму выявлен еще один зараженный коронавирусом. На этот раз он заболел уже на территории полуострова, а не за пределами Крыма, сообщили оккупанты.

6. Жители Крыма в соцсетях продолжают писать гневные посты и требовать закрыть полуостров и вышвырнуть всех россиян, которые прутся со всякими вирусами. Рашисты в недоумении: “Хера вы тут охеревшие все. А может, вас вообще Украине отдать?”.

7. Трое крымчан, которые находятся на самоизоляции, пытались покинуть оккупированную территорию и выехать на материковую Украину. Они были задержаны оккупантами на админгранице. Сейчас оккупанты думают, что делать с беглецами.

8. Путинские каникулы. Начало: “Постояльца гостиницы "Ялта-Интурист" поместили в обсерватор с подозрением на коронавирус”.

9. В Феодосии закрылось только около 20% шалманов. И еще впечатление такое, что на улицы вышли и выехали вообще все, даже неходячие. На АЗС со стороны Керчи много понаехавших и сплошное аканье. “Паааакет дайте… А что, шоокаааладку нельзя тут есть?”.

10. Оккупанты перекрыли набережную Ялты заборами. Но понаехавшие рашисты требуют продолжения банкета, потому что сцарь сказал, что никакого карантина нет — есть длинные выходные. Поэтому часть забора рашисты сдвинули и поперли гулять по набережной и (фото с вебкамеры). Аналогичная ситуация в Гурзуфе.

11. Оккупанты в Симферополе организовали продовольственные ярмарки. Весь товар находится на открытом воздухе, без защиты. Посетители ярмарок приходят в основном без масок, много пенсионеров. Гоблин заявил, что ярмарки отменять не будут, несмотря на угрозу заражения коронавирусом.

12. В оккупированной Ялте в рамках программы “умереть в россии” стартовала сельскохозяйственная ярмарка. Большая часть посетителей — люди возрастом старше 60 лет, которые находятся в группе риска по COVID-19. Такой вот “карантин” по-путински.

13. Несмотря на распространение коронавируса в аннексированном Крыму, оккупанты продолжают проводить в “Артеке” всякого рода массовые победобесные шабаши и занятия для детей. Дети в “Артеке” в основном из россии завезенные. А на россии, как известно, бабы еще нарожают.

14. Появляются и такие сообщение в крымских группах: “В Алупке до сих пор не закрыт Воронцовский дворец, несмотря на то, что власти Крыма ранее призывали закрыть музеи в связи с распространением на АННЕКСИРОВАННОМ полуострове коронавируса”. Понаехавшая из Томска в Крым рашистка возмутилась: “В смысле — аннексированном?”. Рашистке ответили: “А каком? Если тут банков материковых нет, операторов нет, сетевых магазинов нет и многого другого. Сервисы многие только через ВПН работают! Какой тогда Крым, а?!”.

15. Новости: 1) Конгресс США принял пакет экономической помощи на $2 трлн. Граждане смогут получить единовременные выплаты в размере 1,2 тыс. долларов на человека; 2) В педерации создадут реестр вкладов в банках для взимания налога в 13% на доход или инвестиции в ценные бумаги свыше 1 млн руб.

16. В ночь с субботы на воскресенье материковая Украина перейдет на летнее время, переведя стрелки часов на 1 час вперед. После этого оккупированные россией территории Украины (Крым и части Луганской и Донецкой областей) вновь будут жить в одном времени со свободной частью страны.

17. Ялта, оккупация, март 2020 года. Кто-то оставил надпись на стене: “КРИМ — КИЕВ”.

P.S. Эти ублюдки ударили по коронавирусу ярмарками, а обнищавшие жители Крыма пошли на них в надежде купить что-нибудь подешевле, но цены там ничем не отличаются от подскочивших магазинных… И все это на фоне понаехавших в Крым рашистов, которым запрещен выезд из россии из-за пандемии. В самой россии при этом уже свыше 1200 заболевших коронавирусом — и это всего лишь вершина айсберга… Согласен с Роксоланой, которая написала, что сейчас блестяще проходит путинская спецоперация “Каникулы в Крыму” — гениальный план россии по избавлению Крыма от крымчан…

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