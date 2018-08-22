1. Сегодня исполнилось 100 дней с начала бессрочной голодовки, которую в российской колонии держит украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов. Продолжает голодать и Владимир Балух. Достоверно о состоянии здоровья обоих узников Кремля ничего не известно. Петиция с просьбой ускорить процесс освобождения Сенцова опубликована на сайте Белого дома. Подпишите петицию, пройдя по этой ссылке https://petitions.whitehouse.gov/petition/save-oleg-sentsov

2. В Представительстве президента Украины в АРК отмечают существенное увеличение спроса крымчан на получение всех видов украинских документов. За прошедший год количество биометрических паспортов, выданных ТОЛЬКО на Херсонщине превысило 55 тысяч, в то время как в период с 1 января 2017 года по 14 сентября 2017 года выдали 8398 таких документов

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3. На севастопольском ватном форуме обсуждение украинских документов находится в тренде: “Была в Каланчаке. ВДРУГ КОМУ ИНТЕРЕСНО. Сдать документы на укр. загран или вклеить фото в укр. паспорт можно и без электронной записи — по живой очереди. С собой брать максимум документов, подтверждающих личность и выданных до 2014 года”, “Очень интересно. Буду признателен за подробное описание: вы сдавали на БИО паспорт? Документы сдаются в самом Каланчаке? Как добирались до Каланчака? Документы сдавали сами или через помогаторов?”

4. Оккупанты травят жителей Джанкойского района. Два дня район окутан непонятным смогом с химическим запахом. Вчера вечером у людей началась паника — дышать было нечем даже с закрытыми окнами. Оккупанты молчат, а ватники жалуются, что над городом постоянно летают вертолеты, но когда нужна их помощь — все испарились

5. Оккупанты частично обнародовали Генплан Ялты. У рядовых ялтинцев отнимут не только существующие дома, но и возможность получить землю в будущем, а под элитную застройку отводят заповедники и общественные пространства. Много земли отдадут военным. У людей шок!

6. Нет предела совершенству “русского мира”, в который продолжает погружаться оккупированная Ялта, приводя в ужас тех, кто помнит город совсем другим: “Ну что, скажу своё впечатление о нашей Ялте! То, что стало за два года с Ялтой — ЭТО ТИХИЙ УЖАС! Ялту ЗАСРАЛИ. На мой взгляд, ПОМОЙНАЯ ЯМА. Я такого за свои 28 лет ни разу не видела! Изменения очень большие, во всех смыслах! Радует одно, что наши местные жители держат одну позицию — терпят, ценят, все так же добры и друг за дружку все!”. Комментарии: “Это точно, грязь повсюду!”, “"Всё так же добры" — на этом месте я скатился под стул”, “Ялтинцы как раз-таки добры, а вот те, кто себя таковыми считают, но по факту ими не являются, вот эти "товарищи" — хамоватое быдло, которое непонятно что из себя корчит. А вот то, что город засрали, это факт. Одна сплошная помойка”, “Согласна”, “Одни серуны кругом”, “Странно только, что эти "коренные ялтинцы" свинячат только во время сезона (+фото)”, “Просто дворник убирает 4000 кв. метров за 12 тысяч рублей. А он не трактор, люди уходят с работы”, “Скоро день "освобождения" Ялты от курортного сезона. Предлагаю провести субботники в сентябре”, “Ялта уже не та, к сожалению!”, “(Из Ростова пишет) Ничего подобного. В этом году был в Ялте 4-ый раз. Местные ваши злые очень, и денег им все мало и мало. А засрали сами”, “Не успевают за вами убирать весь этот срач. А злые, потому что уже задыхаемся от вас, приезжих, от ваших машин, везде понатыканных”, “Путинщина влезла, потому и срач”, “Не путин виноват, а быдло, которое сюда едет с материка”

7. На ватофоруме, обсуждая повышение пенсионного возраста в россии, договорились до экстремизма: “В любом случае, после 60-ти лет — это не работа. Путин тому пример”. И еще один ватник вспомнил, каким хйло было раньше, и сравнил с нынешним, придя к заключению, что пора бы путину на покой

8. Ватники обсуждают отмену роуминга в россии, что не коснется Крыма: “Обидно как-то, на материковой россии все операторы связи отменяют роуминг, а у нас нет”, “А потом роуминг назовут, например, межгородом. И суть не изменится”, “Ахах, уже ввели с апреля межгород”, “Отменят роуминг, кроме Крыма и Севастополя”, “Ожидайте поднятие тарифов”, “Ага, отменят роуминг и будет введена "тарификация звонков в другой регион"”, “Видимо, Крым — не россия. Им там виднее”, “Отменят, но не для Крыма. У сотовых операторов активы за бугром, арест их им ни к чему”, “(Понаехавший ихтамнет пишет) Не понимаю возмущения "якобы крымчан". При любых раскладах не могло так получится, что после 2014 года у них вдруг внезапно возникла необходимость часто звонить на материк. А до 14 года тарифы на материк были заграничные. Поэтому не понимаю, в чем проблема. Внутри Крыма этот роуминг пох, а за пределы Крыма, как ни крути, все равно дешевле, чем было при Украине”. Ихтамнету отвечу, что до оккупации мы из Крыма звонили в россию по 0,15 грн за минуту. Сейчас одна минута стоит в среднем 3-5 руб (1,24-2,06 грн). Кроме того, даже сейчас у крупнейшего оператора украинской мобильной связи можно за 20 грн получить 50 минут для звонков в россию, т.е. 0,40 грн за минуту, что в 4-5 раз дешевле крымских цен

9. Жители оккупированного Симферополя культурно пытаются избавиться от очередных рашистов, которые вздумали понаехать, чтобы отнять нашу землю, работу, место в садике… нашу жизнь: “Мы с семьёй, в количестве трёх человек, думаем переехать в ваши края. Сами мы из Санкт-Петербурга. Мне очень понравился ваш город. Но многие знакомые и не знакомые отговаривают. Объясняя это тем, что там нет работы и все вообще не ахти. Как у вас обстоят дела с работой, местами в детский сад, жильём?”. Ответы: “Нет работы, потому что все с материка приезжают, приезжают, приезжают. Мы тут дружелюбные, но скоро, видимо, придётся собрать вещички и освобождать места, ибо уж больно мы много места занимаем. Ситуация складывается не самым лучшим образом для нас”, “Тут жопа”, “Зарплаты маленькие, дела с садами вообще полный ппц — 5 лет стоим на очереди и никак не попадём. Жилье дорогое”, “Люди всё приезжают и приезжают, думая, что здесь цветник. Но, на самом деле, как-то печально и с работой, и с жильем, и с медициной. Ну и самая главная проблема здесь остаётся — это банки, точнее их отсутствие”, “Дома сидите. Плохо у нас”, “Не надо! С з/п плохо, детсады — вообще жопа. Оставайтесь лучше в Питере”, “Скажу как коренной симферополец. Если вам стало скучно или показалось, что жизнь слишком лёгкая, добро пожаловать”, “Медицина — это отдельная история. Очереди к врачам огромные! Да и сами врачи работают на от*бись. Город грязный, кругом пробки. Маршрутки — это вообще ужас. Цены пи*ец!”, “Я представляю, че творится в рф, раз им тут мёдом намазано”, “Вы уж меня простите, но за*бали уже вы, материковые, со своими переездами. Сидите у себя дома на попе ровно. Нет у нас ни работы, ни тем более мест в садах. Из-за вас наши дети не получают свои места. Ещё раз простите, это уже крик души. Я работаю в садике и места есть только для приезжих военных, а наши дети сидят дома”

10. На ватном паблике радостно сообщили, что “в Симферополе развернут огромный флаг россии”. Но в комментариях что-то пошло не так: “Очень полезное занятие”, “А потом свернут, вот это тоже в рекорд запЕшите”, “100 кг флага”, “Лучше бы мяса))) И людей с лопат кормили бы”, “Фу, а можно мне с тарелки, а не с лопаты?”, “Не, нельзя нарушать традиции! (+ фото)”, “О Боже, как свиньям, это где такое?”, “Ставрополь. Но, по-моему, не только там так делали”, “Как им не мерзко есть с лопаты?”, “Они терпилы”

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11. Говорят, скоро достроят мост и всё подешевеет)))

12. Возле водопада Джур-Джур неизвестные написали “ПТН ХЛО” и “РФ — ОККУПАНТ”

P.S. “Скоро день "освобождения" Ялты от курортного сезона. Предлагаю провести субботники в сентябре”, — написала жительница Ялты. До оккупации никто даже не мог представить, чтобы окончание курортного сезона кто-то назвал бы “Днём освобождения”, пусть даже и в шутку. Вот только в оккупации ситуация совсем иная. Если раньше осенью начиналась тихая, размеренная, спокойная жизнь, то сейчас картина не меняется. Потому что вокруг нас не толпы туристов, а толпы понаехавших, которые ВОРвались, чтобы отнять у нас всё!