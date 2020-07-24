1. Правительства США, Эстонии, Латвии и Литвы по случаю 80-й годовщины Декларации Веллеса опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули непризнание российской аннексии Крыма. В заявлении подчеркивается, что историческое значение Декларации Веллеса остается актуальным для современности, “когда некоторые страны оспаривают основные принципы и нормы международного порядка, в частности, суверенитет и территориальную целостность”. Также в заявлении выступили против любых попыток россии переписать историю, чтобы оправдать оккупацию и насильственную аннексию стран Балтии Советским Союзом

2. Политзаключенного Зекирью Муратова оккупанты оставили в СИЗО до 2 сентября 2020 года. Напомню, крымчанина задержали 7 июля после массовых обысков и обвинили в терроризме. Адвокат политузника сообщил: “У него большое количество хронических заболеваний — гипертония, стенокардия. Есть диагноз, который, по моему мнению, несовместимый с пребыванием в настоящее время СИЗО. Моим подзащитным было подробно обращено внимание суда на то, что он политически преследуемый, что он является гражданином Украины и требует, чтобы на него распространялись нормы IV Женевской Конвенции”

3. При въезде в оккупированный Крым ФСБ требует от крымчан предъявлять “российский паспорт”. Если у жителя Крыма нет с собой аусвайса, а есть только украинский паспорт, оккупанты выносят постановление о назначении административного наказания (до пяти тысяч рейхрублей). По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда/выезда на полуостров является недействительным

4. Архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент получил сегодня постановление т.н. “службы судебных приставов Крыма” о сносе церкви ПЦУ в Евпатории в пятидневный срок. Площадь участка, который оккупанты требуют освободить, всего 30 квадратных метров. “Сегодня 20-летие с моей архиерейской хиротонии. 20 лет назад меня рукоположили в епископы и назначили управляющим Крымской епархии. В этот юбилейный день судебные приставы принесли мне предписание о сносе церкви в Евпатории”, — сообщил Климент

5. Дави их, бл: военная колонна оккупантов в Симферополе устроила очередное ДТП

6. В Севастополе маршируют подводные войска рф — готовятся к очередному шабашу, дню ВМФ сколеновстана, который состряпают 26 июля. Кроме того, город стоит в пробках из-за репетиции шабаша и периодически перекрывают рейд в бухте

7. Будни дельфинария в оккупации. Строго 18+! На видео расчлененный Мирон. Он родился в коктебельском дельфинарии. Молодого, здорового дельфина продали в алуштинскую “Акварель”, где он успел прожить всего месяц… / Афалин в Черном море осталось меньше 7 тысяч. А путинский рейх их усердно истребляет, отлавливая молодых животных для продажи в дельфинарии, загрязняя море и проводя военно-морские террористические учения. Рональд Рейган не зря называл рашку империей зла — это так и есть

8. Производитель минеральной воды ТМ “Моршинская” готовит заявление в суд из-за незаконного использования торговой марки производителями минеральной воды на временно оккупированной территории АР Крым. Все, что в Крыму напоминает об Украине, хорошо продается. И это оккупанты поняли — потому подделывают продукты и воду под полюбившиеся крымчанам украинские торговые марки. В расследовании Центра журналистских расследований говорится о связи бизнесменов, выпускающих подделку “Моршинской” в Бахчисарае, с участниками оккупации Крыма, российскими пропагандонами и чиновниками российского правительства.

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1344 человек, в том числе 306 в Севастополе. Умерли 39 человек, в том числе 6 — в Севастополе

10. “Вот такой кошмар творится на Лизы Чайкиной, 4! О какой социальной дистанции может идти речь, когда не пускают даже в поликлинику! Второй день стоим!” — посмотрите, какие очереди оккупанты собрали возле медучреждений Симферополя

11. В Ханском дворце настолько успешное и человечное руководство, что в разгар сезона увольняется сразу ТРИ экскурсовода: мало денег, работа в маске в непроветриваемом жарком помещении, унижения…

12. Логіка кримських окупантів — якщо мозаїка містить українські мотиви, то ми її не реставруємо, а здираємо мільйони камінців і тупо кладемо однотонні кахлі

13. Вата — это ходячий взаимоисключающий параграф. К примеру, “10 фублей. Феодосия”. Но вместо античных руин они пихают генуэзскую башню. Стопе, подождите, вы ведь генуэзское название города Каффа уничтожили!!! Как можно при этом обращаться к наследию Каффы?! Что ответит ватан?

14. Посмотрите на центральный пляж Симферополя. Если бы не россия, даже не представляю, что могли бы тут делать солдаты НАТО… И такое теперь повсеместно

15. “Бедные стали беднее, богатые — богаче. Я не топлю за Украину, но у меня все иначе было. Только понял я это, когда эйфория прошла. Но отдавал себе отчет в 2014, куда нас вынудила судьба идти”, — проскулил стекловатник из Евпатории Даниил Стволин

P.S. Завершу выпуск словами нашего евпаторийца, который так прокомментировал вой ватника из последнего пункта дайджеста : “Ничего, кроме брезгливого отвращения, такие откровения всяких стволиных вызвать не может, ибо они своими руками и безгранично тупыми, необучаемыми мозгами помогли агрессору уничтожить Крым”.

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