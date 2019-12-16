1. В оккупированном Крыму убит Игорь Росляков — отец Владислава Рослякова, который, по заверениям оккупантов, устроил теракт в Керченском политехе. Мужчину избили и ограбили родственники одной из жертв теракта. В результате полученных травм он скончался в больнице
2. В оккупированном Севастополе затонул плавучий док рашистов со списанной подводной лодкой. Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась подводная лодка Б-380. Подводная лодка уже всплыла — такое у них не тонет. Кстати, оккупанты и тут остались верны традициям, заявив о том, что “затонувшие объекты структурам Черноморского флота уже не принадлежали”. Уволились задним числом… . Севастопольцы целый день радуются! НАТО Не пройдет — помрет от смеха!
3. Курорт развивается: российские военные провели воздушный бой над Крымом
4. На военной базе для оккупантов людей нет! Есть обслуживающий персонал и ноющий балласт: “В час ночи по селу Михайловка Сакского района раздается ужасно громкий грохот самолетов военной части. Самолет стоит на взлетке и шумит так, что становится невозможно находиться в доме! Ребенок проснулся от испуга! Зачем проверять двигатель, или что они там делают, в час ночи?! Это разве законно нарушать покой в ночное время мирных жителей?”
5. “В Джанкойском районе прошла встреча с современными героями-военнослужащими войсковой части 46453 Пахольским и Пащенко. Тема: Патриотическое воспитание молодёжи как важная составляющая духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания”, -сообщили оккупанты. Герой рф — ихтамнет
6. Одна из самых знаменитых в Украине торговых сетей — литовская компания Novus. Как выяснили в совместном расследовании российский общественный антикоррупционный проект “Муниципальный сканер” и телеканал “Настоящее время”, чтобы сохранить свой бизнес в Крыму после аннексии, владельцы перерегистрировали его через цепочку российских и европейских офшорных компаний в нарушение санкций Евросоюза. Более того, Novus сотрудничал с подсанкционными российскими предприятиями по государственным контрактам — это также запрещают санкции ЕС. Однако ни Литва, ни Кипр не увидели нарушений в деятельности компании
7. Оказывается, крымчан в 2014 году Аксенов обманул! Как так? Куда смотрит путин? Ладно, Серега вам правду говорил. Чего не послушали? Ватники пишут в Фейсбуке у Гоблина: “Аксенов в 2014 году такого нам наобещал, что до сих пор тошнит. Так бессовестно поступить с пенсионерами, кинуть людей со званием Ветерана труда! А теперь зачем ему нужны пенсионеры, а тем более инвалиды. Ему уже и крымчане-то по большому счету не нужны. Куда смотрит путин? Только вваливают сюда деньги, а Аксенов осваивает их. За людей забыли”, “Где зарплаты медиками? Повышенные пенсии?”, “Еще бы!!!! Шестой год у власти в Крыму Единая россия. Крымчан постигло полное разочарование и безысходность. В канун референдума 2014 года Аксенов в эфире одного из телеканалов сказал: что такое россия!? Это те же проблемы, низкие зарплаты, та же коррупция — даже еще больше… Именно эту модель он и его окружение реализовали в Крыму. Сегодня партия власти — это самый коррупционный клан республики, а руководство партии — самые богатые и вороватые чиновники”
8. Хитрожопый Зубков во шо удумал — путиным прикрыться! Но был разоблачен! “Симферопольская администрация отказала в проведении митинга на 21 декабря 2019 года по теме “В защиту Парка львов “Тайган” и поддержку программы президента путина в.в. по возрождению численности амурских тигров”, — сообщил Зубков
9. Ватники Севастополя — о вандалах, захвативших город: “Страшно. Родной Севастополь утрачивает свое лицо, навсегда уходит милая, неброская красота. Город захватили вандалы. Идет разрушение мыса Хрустальный, захватчики разоряют город. Наш город перестает быть неповторимым”
10. Керчь. В Комсомольском парке оккупанты построили копию Крымского моста, на котором разместили табличку с текстом: “Спасибо за дорогу в Крым! За референдум и свободу!!! Империю мы возродим. И славу русскому народу!”. Даже местные ватники такие слова на шестом году оккупации уже бы не написали. Творчество понаехавших имбецилов. Война — это мир, свобода — это рабство
11. Наблюдал в центре Ялты бомжа в КИРЗОВЫХ САПОГАХ модели “деды ваивале”. Это из какого же года он к нам телепортировался? Из какой овечьей сраки? Я такие сапоги крайний раз вживую видел только в музее и на реконструкторах.
12. Дожили до “сарделей”, называется… На шестом году оккупации уже и местные магазины переходят на диалект оккупантов. “Скоро в наших лабазах вы сможете купить куру, гречу. Только при входе осторожней, смотрите, чтобы не прибило сосулей”. Тьфу
P.S. Сообщение жителя Севастополя завершит сегодняшний выпуск: “Кораблей НАТО на рейде пока не видно, но на всякий случай принято волевое решение снова топить в бухте флот. Начали с дока с подводной лодкой. Правда, оказалось, что лодка сделана из говна и палок, а посему предательски всплыла… Может, оккупанты хотят еще один памятник затопленным кораблям поставить? Ведь памятников у нас катастрофически не хватает. Негде бедному уральскому быдлу, понаехавшему из залесья, селфи делать. Будни гавани в говени”. В общем, как когда-то говорил луноликий, “она утонула”…
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