1. Крымская правозащитная группа в декабре 2019 года провела очередной мониторинг радиостанций FM диапазона на полуострове. Итоги мониторинга подтверждают, что украинский FM радиосигнал полностью заблокирован как минимум в 10 населенных пунктах северного Крыма. Еще в 9 населенных пунктах он заблокирован частично.
2. Коллаборант из Ялты и звезда “Миротворца” Арсен Гродский похвастался в своем Фейсбуке тем, что ему знакомые передали из россии жратву из Макдональдса. Ну что, здобули? НАТО, введи Макдональдс!
3. Что ни пытаюсь открыть/закрыть по финансам в Интернете, везде шлют нах! Как же утомил этот “Крымнаш”.
4. Как не умереть в “гавани” нормальному крымчанину? Спасаемся украинскими паспортами и лечимся там же, на материке. По ссылке прочтите историю из Ливадийской больницы в оккупированной Ялте
5. Зато не стреляют: в оккупированном Севастополе неизвестные обстреляли информационный указатель на туристическом маршруте “Большая Севастопольская тропа”. Один из наших крымчан прокомментировал произошедшее: “Охотники так развлекаются. Хрен знает, зачем. На Адым-Чокраке прострелили мраморную надпись на фонтаны 19 века”
6. Суровые будни гавани: в оккупированном Севастополе на остановке “Улица Генерала Хрюкина” зарезали человека. Его ударили ножом в сердце. Подробностей убийства пока нет, но что-то подсказывает, что не обошлось без понаехавших
7. Путин запретил выезжать за границу бывшим сотрудникам ФСБ. Быдлоты на пляжах оккупированного россией Крыма прибавится
8. Гоблин заявил, что в Крыму “сохраняются тенденции к обострению” со стороны террористических угроз. Значит, будут новых заложников брать и вторую линию заборов с колючей проволокой выстраивать — кто-то на этом хорошо капусту косит
9. В оккупированной Феодосии состоялся совместный инструктаж полицаев и кизяков, которые терроризируют город
10. Феодосия. Агенты Госдепа готовят Майдан в городе! Для этого отжимают бизнес у нескольких сотен предпринимателей. Пособник оккупантов и коллаборант Александр Талипов, рвущийся к “власти”, взвыл: “Похоже, кто-то в Феодосии со стороны власти намеренно раскачивает ситуацию в городе, дискредитирует российскую власть. Администрацией города объявлена война предпринимателям, которые и должны наполнять бюджет, но, видимо, кто-то решил иначе. Приехали предприниматели с приема в Симферополе. По полученным ими данным, более 400 НТО отключают от электроэнергии в Феодосии. Это минимум 400 человек останутся без работы. Многие НТО расположены уже более десятка лет, исправно платят аренду, ранее были договора аренды земли — администрация отказывалась их продлевать. А когда они закончились, решила объявить аукционы на размещение НТО на месте существующих. Кто-то сомневается, что лакомые места прежним собственникам не достанутся? Курирует данный вопрос помощник главы администрации. Прямой отжим бизнеса. Люди грозятся попасть на прием к Аксенову, грозятся выйти на улицы. Это такую администрацию мы ждали?”
11. Оккупанты опубликовали программу празднования встречи поезда в Симферополе. Жители Крыма прокомментировали предстоящий шабаш, руснявую помпезность которого можно сравнить с запуском первого человека на Луну: “Вот дебилы, как будто они до этого не ездили, а из-за амбиций какого-то карлика сидим в глубокой жопе”, “Согласен. Раньше, при биндеравцах, вокзал жил. Уже такого не будет”, “Для ватных: все реконструкции вокзалов Крыма были произведены при Кучме. Повторяю — при Украине. Захватчиков здесь и в помине не наблюдалось!”, “Судя по программе, мы из 2019 возвращаемся в 1874 год. Для не знающих, именно в том году была открыта железная дорога в Симферополь. А у людей прям радости столько, будто не обычные поезда ездить буду снова, а какой-то супер скоростной Маглев”, “(Из Одессы пишет) Был в 2013 году новый Интерсити Симферополь-Киев и Симферополь-Днепропетровск. Всё было активно, многие зарабатывали торговлей на железной дороге. На вокзале Симферополя был людской муравейник из встречающих-провожающих, пассажиров, предлагающих такси и жильё. Но потом кое-кто решил на референдум пойти и путина позвал. Сейчас крымчане могли бы сесть на скорый поезд до Берлина, и без визы”, “Ахахахаха "попытаются установить рекорд по буксировке железнодорожного состава общим весом более 800 тонн…" зачем? кому оно надо? просто пыль”, “(Понаехавший из Санкт-Петербурга) Я, наверно, у Гагаринского моста буду встречать питерский поезд. Помашу немножко”
12. Сеанс дідошанування стався в школі загального режиму в окупованому Коктебелі. В сеансі взяли участь так звані “волонтери перемоги” — це такі сучасні “тимурівці”, які поширюють побідошаленство, не даючи умовному Західу вкрасти “велику перемогу”
13. Попытка приварить ворованные украинские унитазы к российскому авианосцу закончилась пожаром
14. Феодосия. Вот вам новости из оккупации. В школах запретили ЦВЕТЫ в классах. И запретили украшать классы цветными украшениями к Новому году — только БЕЛЫМИ!!! Я уже не знаю, смеяться или плакать… Что дальше???
15. Крымчане, дорогие мои! Не знаю, как вам сказать, но… На фото слева — наша с вами столичка, Симферополь. А справа — угнетенный хунтой до нельзя МЕЛИТОПОЛЬ! Жизнь — боль…
P.S. Из всех матюкальников издаются вопли с придыханием по поводу запуска одного замостового поезда… И не видно этой катастрофе ни конца, ни края. Но есть надежда, что оккупация закончится так же внезапно, как и началась. И снова будут развеваться над свободным Крымом наши желто-синие флаги, а сотня поездов в сутки, которые ходили в Крым до оккупации, не будут считаться чем-то из ряда вон выходящим…
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