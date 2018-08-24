1. Оккупанты наконец-то придумали причину, по которой жители Джанкоя задыхаются от химического запаха, который ежедневно окутывает город: “С 20 августа 2018 года на территории Джанкойского района произошло возгорание камыша”. Жители района прокомментировали ложь оккупантов: “Запах шел не с 20 числа! Ну, спасибо, рассказали”, “А он с 20-го по расписанию возгорать начинал? После 21:00? Вот глаза замыливают!!”, “Камыш теперь из пластика?”, “Звиздоболы, однако”, “Запах и цвет дыма явно не от горения камыша”, “Пыль в глаза. Не камыш это горел”, “(Написано в 21:00) И сейчас как по расписанию снова камыш? Вонь стоит”

2. У жителей Яны-Капу (Красноперекопска) накипело от жизни в говени. Одни предлагают терпеть и молчать, другие — собираться тысячами: “Объясните мне, пожалуйста, в какой заднице мы живём и чем дышим? Приезжаешь в город и ох*реваешь от количества дыма. Весь город в тумане, за 100 метров уже ничего не видно. А потом у многих проблемы со здоровьем и х*ровая экология. Стоит резкий запах, как серы, и никто его не чувствует? Почему все молчат? Самое интересное, что всем насрать на это. Люди, вы и ваши дети этим дышат. Второе — это вода. Когда, бл*ть, уже не будет проблем с этой водой, заеб*ли. Странно ещё, что свет с газом есть, но я так полагаю, что это временно. Ну, про дороги я просто молчу — без слов всё ясно. То, что сейчас там асфальт кладут, так через месяц опять все перероют, потому что обязательно что-то прорвет. И так будет всегда, пока не будет нормального руководителя и не начнут нормально всё делать, а не через одно место”. Комментарии: “Рабы должны молчать. Еще и заставят говорить, как вкусно пахнет”, “Наконец-то хоть один умный человек заговорил о настоящей проблеме города — об экологии. Автор — КРАСАВЧИК!”, “А что толку возмущаться??? Всё равно от этого ничего не изменится”, “Автор не красавчик, автор — анон. Чего бояться-то? И с другой стороны, не нравится, зачем мучить себя присутствием в этом городе? Даже если все не будут молчать, ничего не поменяется”, “Автор абсолютно прав! В городе бардак! Дышать нечем! Весь город перерыли, а толку никакого! А с водой это уже реально достало, сколько можно????? Предупреждайте хотя бы!!!!”, “Автор-то молодец, но жаловаться-то кому? Если всем глубоко по*бать на простых людей”, “Если объединятся тысячи людей! Вы считаете, что толку не будет?”, “Мы все погрязли в этом бардаке. От мала до велика. Всем насрать. Дышим… Ну и дышим. Воздух чистый, все в порядке (+фото)”, “Вопрос всем недовольным: ПОЧЕМУ ВЫ ПИШЕТЕ ТОЛЬКО В ВК, ЧТО НУЖНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ?”, “У нас за окном такую картинку показывают, хоть топор вешай!”, “Точно, все в тумане”

3. “Хлебальник завали” — крымнашисту Горному угрожают расправой за его вой об очередной экологической катастрофе, устроенной оккупантами в Коктебеле, где произошел очередной слив непонятно чего прям в море

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4. На ватофоруме бурление: “Содержание полицаев и прочих охранников госстроя слишком дорого обходится — настолько дорого, что ставит под вопрос целесообразность существования самого госстроя”. Другой ватник на эту реплику возразил

5. Саранча прёт: “Собираемся с мужем переезжать в Керчь. Как у вас обстоят дела с трудоустройством учителем английского языка?”. Ответы: “Последнее мест, куда стоит переезжать”, “И знакомых врачей прихватите за компанию, любой специализации”, “Да, и работайте за копейки”, “Учителей не хватает в Крыму”, “В Керчь переезжают либо глупые, либо отчаянные. Ты к какой категории относишься?”, “Есть такая тупая категория — "краснодарские"”, “(Понаехавшая из Сургута) Привыкла к цивилизации. Керчане ленивые, работать не хотят, тока пьют да попрошаек развелось. Воду у вас часто отключают, пить ее невозможно, медицина никакая абсолютно. Автор, подумайте еще”, “Я из Керчи уехал и ни разу не пожалел”, “Мы живем в Керчи 4 года, и очень рады и довольны! У нас все ХОРОШО. Я не понимаю вас, местные жители, что вы такие злые. Вам жалко места в вашем городе? Что вы вечно пишете бред о приезжих? Чем больше людей живет в городе, тем больше товарооборот, тем больше денег в городе. Пишете: понаехали, цены на жилье выросли. А вы в жопе сидите. Так вы же сами потирали руки, когда референдум прошел, и давай цены на жилье заламывать в ожидании чуда”, “(Ольгинец) Надо их сюда заманивать, чтобы понаехов было больше, чем неуехов, и тогда будет все иначе”

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6. На автовокзале в Керчи оккупанты установили новые заборы, которыми оградили территорию бесплатной парковки, где оставляли автомобили провожающие и встречающие пассажиров местные жители. Теперь тут будет платная парковка, а на соседних улицах заработал эвакуатор, чтобы никто не парковался бесплатно

7. Из-за санкций США против россии компания Apple удалила из российского App Store приложение краткосрочной аренды жилья “Суточно.ру”, 23% бронирований которого совершаются в оккупированном Крыму понаехавшими

8. Оккупанты заявили, что “в ответ на санкции россия будет избавляться от доллара”. Рубль продолжает пике. А жители Крыма обсуждают вставание с колен: “Блин! Как же задолбали эти скачки доллара и евро! То вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Рубль падает на фоне санкций США”. Комментарии: “Нас е@ут, а мы крепчаем. Хотя хватит нас е@ать”, “И того не замечаем, что, покуда нас е*ут, годы лучшие идут”, “Покупайте баксы”, “А хорошие новости будут когда-нибудь???”, “Все подорожало: овощи, фрукты, мясо”, “Да, крымчанам тяжеловато”, “Курс доллара и евро стабилен. Это не они скачут”, “Живя в россии, нужно чётко понимать одну вещь: никогда не хранить накопления в рублях”, “Курс будет больше 80. Покупай сейчас, потом выйдет дороже”, “Зачем в рф доллары? Сжечь под танцы нагайкоменов и благословения РПЦ”, “Странно, что никто не кукарекает про госдолг США”, “Скоро зарплата будет по 200 000. Поклонитесь путину и Медведеву за светлое будущее”, “В сентябре упадет до 75”, “В 14 году был $ вроде 37.5, и ниже он не падал, а только рос. Вывод делайте сами”, “С 1998 года рубль падает, а доллар растет. Даже в нулевые, когда, как говорят, был какой-то мифический подъем, рубль постоянно падал. Т.е. в россии уже 20 лет длится кризис”, “После 2015 года очень многие на материке перестали держать сбережения в рублях, и это правильно. До 2015 с кем ни разговаривал — делали круглые глаза: а зачем нам это? Зомбоящик делает свое грязное дело по обнищанию своего народа”

9. Сегодня осужденный оккупантами за украинский флаг Владимир Балух поздравил украинцев: “Поздравляю всех, кто любит Украину! Крепкого здоровья и ангелов-хранителей всем, кто держит ее на своих плечах: украинское войско, украинское духовенство, украинское гражданское общество! Сердечно благодарю всех единомышленников за счастье ощущать себя членом большой семьи, которая руководствуется идеалами Правды, Чести и Достоинства”.

10. Владимира Балуха за время содержания в гестапо Симферополя трижды хотели посадить в штрафной изолятор, но не смогли, так как карцер переполнен

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11. На Чуфут-Кале, выше и левее Демир-Капу, они же Малые Ворота, до 2017 года спокойно висела информационная табличка на украинском языке… Сняли. Какой-то гниде мышебратской не понравилась — накатали жалобу. На расейском таблички нет до сих пор.

P.S. С момента вторжения россии в Крым и на Донбасс оккупанты начали делать то, чем занимались всю свою жизнь — уничтожать всё украинское. Больше всего у них вызывает ненависть, раздражение и страх — сочетание двух цветов: синего и жёлтого. Они знают наш флаг лучше собственного. Он снится им в кошмарах. За него преследуют… Для нас же украинский флаг — это символ свободы, символ независимости, символ непокорённости. Словом, все то, что в россии считается дурным тоном и подлежит истреблению… Поздравляю всех, кто любит свою РОДИНУ, с Днем государственного флага! И с наступающим Днем Независимости!