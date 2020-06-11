1. Оккупанты заявили о предотвращении очередного нанотеракта на симферопольском рынке, а также задержали пятерых крымчан, которых обвинили в этом якобы готовящемся преступлении и связях с “представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины” https://ru.krymr.com/a/news-fsb-terakt-simferopol/30663233.html

2. Оккупанты в Севастополе после обыска задержали 20-летнего Андрея Кулиевича по подозрению в “экстремизме”. Задержанного доставили в гестапо https://graty.me/news/v-sevastopole-fsb-zaderzhala-20-letnego-zhitelya-po-podozreniyu-v-ekstremizme/

3. Правозащитные организации обнародовали новый список пленников Кремля. В тюрьмах и СИЗО россии и оккупированного Крыма содержатся не менее 94 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам в результате агрессии рф против Украины. Среди них уже получили приговор 42 человека. Посмотрите список по ссылке и подпишите петицию https://crimeahrg.org/uk/pravozahisni-organizaczi%d1%97-oprilyudnili-novij-spisok-brancziv-kremlya

4. Оккупанты продлили арест политзаключённым второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Минимум до 15 сентября в СИЗО останутся Яшар Муединов, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Осман Арифмеметов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Владлен Абдулкадыров и Раим Айвазов https://ru.krymr.com/a/news-krym-simferopolskoje-delo-khizb-ut-takhrir/30661940.html

5. В украинском министерстве развития общин и территорий опубликовали карту децентрализации Крыма, которую проведут после деоккупации полуострова https://ru.krymr.com/a/news-karta-detsentralizacii-kryma/30662816.html

6. Послы стран Европейского Союза одобрили продление так называемых крымских санкций, которые, по заверениям путина, только на пользу россии. Но почему-то от этой пользы оккупанты всячески пытаются избавиться https://investigator.org.ua/news-2/225911/

7. Начали работу образовательные центры “Крым — Украина” и “Донбасс — Украина”, обратившись в которые абитуриенты с временно оккупированных россией территорий могут поступить в примерно 100 украинских вузов без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО) https://investigator.org.ua/news-2/225901/

8. Город счастья образца 2020 года: “На улицах Ялты полицейские вручали школьникам листовки с информацией о возможностях поступления в ведомственные ВУЗы МВД россии”, — сообщили оккупанты. Напомню, что подобные действия оккупантов являются военным преступлением

9. В Херсоне представители общественных организаций начали сбор подписей под обращением к президенту Украины, главе Верховной Рады и премьер-министру, в котором выражается категорический протест против гипотетического возобновления водоснабжения аннексированного Крыма до деоккупации. В документе общественники призывают руководство Украины “срочно сделать официальные заявления, которые положат конец всем инсинуациям на эту тему и навсегда опровергнут возможность водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, а также любые другие хозяйственные отношения с оккупированной территорией” https://ru.krymr.com/a/news-kherson-voda-krym/30661318.html

10. Оккупанты заявили, что вместо привычных 12 млн кубометров воды в виде осадков Крым получил в этом году всего 3 млн. Говорят, что надо экономить, но на сколько хватит воды, пока не знают. Возможно, сразу после обнуляции путина вода из кранов исчезнет, а пока пьем вдоволь, но уже далеко не все. Кроме того, оккупанты добавили, что “практически во всех реках Крыма, кроме Бельбека, наблюдается пересыхание. Кроме того, из-за жары испарения с поверхности водохранилищ увеличились почти в два раза”

11. В оккупированном Крыму зафиксировано рекордное количество выбросов китообразных: за 5,5 месяцев 2020 года — 416 случаев. Для сравнения, за весь 2019 год — 468. Очередные антирекорды оккупации

12. Новости мародерства: в Керчи к строящемуся многоквартирному дому ФСБ КАМАЗами свезли кучи грунта с черепками амфор и костями, похожими на человеческие. Напомню, 6 июня оккупанты объявили сезон мародерства Керчи, на который свезут добровольцев со всей россии. Нынешние черепки и кости, видимо, остались от прошлогоднего сезона

13. Крымчане ставят на место понаехов даже на автофорумах. “Какие все тут злые. До отдачи Крыма хохлам, до 1992 года, крымчане были добрее и гостеприимнее”, — написала рашистка из Владимира и получила ответы: “Добрая вы наша, не хохлам, а украинцам! И историю подучите — какой 1992 год?”, “В УССР был Крым больше чем полвека. И это самые лучшие времена для полуострова”, “(Снова рашистка из Владимира пишет) В том-то и дело, после 1954 года отношение к приезжающим было хорошее, а после 1992 корона и Трезубец на мозги стали давить”, “Вам из Владимира виднее, наверное”, “Я помню 90-ые годы. Крымчане, независимо русский или украинец, были гостеприимными хозяевами! А вот после 2014 года нас подразбавили, и результат налицо”

14. Жители Ялты продолжают вспоминать золотые времена Крыма — когда порт Ялты был портом, а в гавань заходили океанские лайнеры, а не лохани

15. Оккупанты в Алупке закрывают свободное посещение пляжей и парков, оставив для этого ограниченные дневные часы. Ватники в недоумении, почему раньше они могли спокойно гулять и купаться в утренние часы и после работы, а теперь этого сделать нельзя? Любопытно, ватники сами найдут ответ на свои глупые вопросы или им снова надо подсказать?

16. Крымский паблик обсуждает “народную дипломатию” в Крыму — так оккупанты называют приезд за счет Кремля всякого рода европейских проституток, которые потом ретранслируют все лживые российские штампы про Крым: “(Кизяк Акимов пишет) А она была НАРОДНАЯ? В этой стране, особенно после 1991 года, есть что-то народное?”, “Не народная, а антинародная — после единогласного принятия решения об оккупации Крыма и введения войск рф на территорию Украины. Вот тогда и стали изгоями. Политика непринятия международными сообществами аннексии после оккупации Крыма привели к такому падению авторитета рф”

P.S. Оккупанты открыли сезон набора новых заложников. И даже не сомневайтесь, судя по вновь используемым оккупантами фразам “юго-восток Украины” и “радикальные украинские формирования”, политика Кремля в отношении нашей страны — по ее полному порабощению или уничтожению — ничуть не изменилась. Будут и новые задержания, т.к. оккупанты ищут “сообщников террористов”. А “сообщником” теперь может стать каждый — тот, кто изначально был против оккупации, и тот, кто прозрел и открыл свой рот.

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