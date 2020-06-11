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11 червня • оновлено в 05:23
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Оккупанты открыли сезон набора новых заложников

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1. Оккупанты заявили о предотвращении очередного нанотеракта на симферопольском рынке, а также задержали пятерых крымчан, которых обвинили в этом якобы готовящемся преступлении и связях с “представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины” https://ru.krymr.com/a/news-fsb-terakt-simferopol/30663233.html

2. Оккупанты в Севастополе после обыска задержали 20-летнего Андрея Кулиевича по подозрению в “экстремизме”. Задержанного доставили в гестапо https://graty.me/news/v-sevastopole-fsb-zaderzhala-20-letnego-zhitelya-po-podozreniyu-v-ekstremizme/

3. Правозащитные организации обнародовали новый список пленников Кремля. В тюрьмах и СИЗО россии и оккупированного Крыма содержатся не менее 94 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам в результате агрессии рф против Украины. Среди них уже получили приговор 42 человека. Посмотрите список по ссылке и подпишите петицию https://crimeahrg.org/uk/pravozahisni-organizaczi%d1%97-oprilyudnili-novij-spisok-brancziv-kremlya

4. Оккупанты продлили арест политзаключённым второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Минимум до 15 сентября в СИЗО останутся Яшар Муединов, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Осман Арифмеметов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Владлен Абдулкадыров и Раим Айвазов https://ru.krymr.com/a/news-krym-simferopolskoje-delo-khizb-ut-takhrir/30661940.html

5. В украинском министерстве развития общин и территорий опубликовали карту децентрализации Крыма, которую проведут после деоккупации полуострова https://ru.krymr.com/a/news-karta-detsentralizacii-kryma/30662816.html

6. Послы стран Европейского Союза одобрили продление так называемых крымских санкций, которые, по заверениям путина, только на пользу россии. Но почему-то от этой пользы оккупанты всячески пытаются избавиться https://investigator.org.ua/news-2/225911/

7. Начали работу образовательные центры “Крым — Украина” и “Донбасс — Украина”, обратившись в которые абитуриенты с временно оккупированных россией территорий могут поступить в примерно 100 украинских вузов без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО) https://investigator.org.ua/news-2/225901/

8. Город счастья образца 2020 года: “На улицах Ялты полицейские вручали школьникам листовки с информацией о возможностях поступления в ведомственные ВУЗы МВД россии”, — сообщили оккупанты. Напомню, что подобные действия оккупантов являются военным преступлением

Новости Крымнаша. Оккупанты открыли сезон набора новых заложников

9. В Херсоне представители общественных организаций начали сбор подписей под обращением к президенту Украины, главе Верховной Рады и премьер-министру, в котором выражается категорический протест против гипотетического возобновления водоснабжения аннексированного Крыма до деоккупации. В документе общественники призывают руководство Украины “срочно сделать официальные заявления, которые положат конец всем инсинуациям на эту тему и навсегда опровергнут возможность водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, а также любые другие хозяйственные отношения с оккупированной территорией” https://ru.krymr.com/a/news-kherson-voda-krym/30661318.html

10. Оккупанты заявили, что вместо привычных 12 млн кубометров воды в виде осадков Крым получил в этом году всего 3 млн. Говорят, что надо экономить, но на сколько хватит воды, пока не знают. Возможно, сразу после обнуляции путина вода из кранов исчезнет, а пока пьем вдоволь, но уже далеко не все. Кроме того, оккупанты добавили, что “практически во всех реках Крыма, кроме Бельбека, наблюдается пересыхание. Кроме того, из-за жары испарения с поверхности водохранилищ увеличились почти в два раза”

Новости Крымнаша. Оккупанты открыли сезон набора новых заложников

Новости Крымнаша. Оккупанты открыли сезон набора новых заложников

11. В оккупированном Крыму зафиксировано рекордное количество выбросов китообразных: за 5,5 месяцев 2020 года — 416 случаев. Для сравнения, за весь 2019 год — 468. Очередные антирекорды оккупации

12. Новости мародерства: в Керчи к строящемуся многоквартирному дому ФСБ КАМАЗами свезли кучи грунта с черепками амфор и костями, похожими на человеческие. Напомню, 6 июня оккупанты объявили сезон мародерства Керчи, на который свезут добровольцев со всей россии. Нынешние черепки и кости, видимо, остались от прошлогоднего сезона

Новости Крымнаша. Оккупанты открыли сезон набора новых заложников

13. Крымчане ставят на место понаехов даже на автофорумах. “Какие все тут злые. До отдачи Крыма хохлам, до 1992 года, крымчане были добрее и гостеприимнее”, — написала рашистка из Владимира и получила ответы: “Добрая вы наша, не хохлам, а украинцам! И историю подучите — какой 1992 год?”, “В УССР был Крым больше чем полвека. И это самые лучшие времена для полуострова”, “(Снова рашистка из Владимира пишет) В том-то и дело, после 1954 года отношение к приезжающим было хорошее, а после 1992 корона и Трезубец на мозги стали давить”, “Вам из Владимира виднее, наверное”, “Я помню 90-ые годы. Крымчане, независимо русский или украинец, были гостеприимными хозяевами! А вот после 2014 года нас подразбавили, и результат налицо”

14. Жители Ялты продолжают вспоминать золотые времена Крыма — когда порт Ялты был портом, а в гавань заходили океанские лайнеры, а не лохани

Новости Крымнаша. Оккупанты открыли сезон набора новых заложников

15. Оккупанты в Алупке закрывают свободное посещение пляжей и парков, оставив для этого ограниченные дневные часы. Ватники в недоумении, почему раньше они могли спокойно гулять и купаться в утренние часы и после работы, а теперь этого сделать нельзя? Любопытно, ватники сами найдут ответ на свои глупые вопросы или им снова надо подсказать?

16. Крымский паблик обсуждает “народную дипломатию” в Крыму — так оккупанты называют приезд за счет Кремля всякого рода европейских проституток, которые потом ретранслируют все лживые российские штампы про Крым: “(Кизяк Акимов пишет) А она была НАРОДНАЯ? В этой стране, особенно после 1991 года, есть что-то народное?”, “Не народная, а антинародная — после единогласного принятия решения об оккупации Крыма и введения войск рф на территорию Украины. Вот тогда и стали изгоями. Политика непринятия международными сообществами аннексии после оккупации Крыма привели к такому падению авторитета рф”

P.S. Оккупанты открыли сезон набора новых заложников. И даже не сомневайтесь, судя по вновь используемым оккупантами фразам “юго-восток Украины” и “радикальные украинские формирования”, политика Кремля в отношении нашей страны — по ее полному порабощению или уничтожению — ничуть не изменилась. Будут и новые задержания, т.к. оккупанты ищут “сообщников террористов”. А “сообщником” теперь может стать каждый — тот, кто изначально был против оккупации, и тот, кто прозрел и открыл свой рот.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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