1. Новая волна обысков. Оккупанты рано утром нагрянули в дома крымских татар в Бахчисарае. Обыски в семи домах: Сейдамета Мустафаева — стримера “Крымской солидарности”, корреспондента интернет-издания Грани.ру; Шукри Сейтумерова — историка, бывшего завотделом охраны памятников Бахчисарайского заповедника; Сейтумера Сейтумерова; Рустема Сейтмеметова; Амета Сулейманова — активиста “Крымской солидарности”; Айдера Сулейманова (Бахчисарайский район, с. Холмовка); Сейтумера Сейтумерова — экс-активиста “Крымской солидарности”, который в 2018 году покинул Крым и переехал в Киев, где работает ведущим на крымскотатарском телеканале ATR. Активисты объединения “Крымская солидарность” сообщили, что в ходе обысков оккупанты “изымали телефоны и подбрасывали литературу”. Адвокатов на место обысков не допускали

2. На данный момент известно, что после обысков были задержаны Амет Сулейманов, Сейтумер Сейтумеров (1988 г.р.), Осман Сейтумеров (1992 г.р.) и Рустем Сейтмеметов (1973 г.р.). Крымских татар оккупанты традиционно обвиняют в “терроризме”

3. Оккупанты фиксировали на камеры лица всех, кто пришел поддержать репрессируемых. При этом оккупанты прятали свои рожи не только под балаклавами, но и натягивали капюшоны. Переписывали и личные данные водительских удостоверений у прибывших поддержать семьи крымских татар h

4. В этот день, 11 марта 2014 года, один из крымчан написал: “Встречал сегодня бабушку на вокзале. Ребят с георгиевскими ленточками и дубинками на вокзале больше, чем людей. Один спросил мои документы. Я уточнил, на каком основании? На что мне выдали капитана (!) милиции для проверки документов и несколько версий от “для твоей безопасности”, “на основании военного положения” до “я бы сейчас въеб@л бы ему (в смысле, мне) — во на каком основании”, сказал остановивший меня молодчик с дубиной. Вот что нас ждет, ребята”

5. В Литве суд не признал “свидетельство о расторжении брака”, выданное в оккупированном россией Крыму. Суд заявил, что документы, которые выдаются в Крыму и Севастополе и подтверждены российскими властями, “не имеют юридической силы в Литве и не могут быть легализованы”. БРАВО!

6. С любого возвышения в Симферополе видно, что со склонов Чатыр-Дага практически сошли снега. Однако воды в местном водохранилище заметно не прибавилось. Река Салгир — основной источник воды для созданного более 60 назад на южной окраине города искусственного водоема — так и не получила полноценной подпитки талыми водами гор. Ситуацию усугубили засушливая осень и почти бесснежная зима. Усеянные ракушками и бытовым мусором берега напоминают апокалиптические пейзажи, но один из ватников сказал, что даже если он станет жить еще хуже, то все равно будет рад россии, потому что он “русскоязычный, а Крым — российский”. А пока ватник седьмой год “ожидает лучшего”

7. В сентябре 2019 года возле сбербанковского отеля “Mriya Resort & Spa” в Ялте оккупанты начали строить “Винный парк”. Парадоксы пришельцев: чтобы построить это чудовище, оккупанты уничтожили один из лучших массандровских виноградников. Такого нашествия Крым может и не выдержать. Одна надежда на оползни

8. Оккупанты радостно сообщили, что “круизный лайнер Князь Владимир начал навигацию по Черному морю на 2 месяца раньше”. Гавань, вали из Крыма! Мы не балалайки! Мы злые, с хорошей памятью и кушать любим вкусное, украинское, поэтому такие новости местные воспринимают примерно так: “О, боги, вот оно, свершилось, дождались цивилизации! А мы-то при хохлах такой красоты и не видели! Все жопу лопухом вытирали. Теперь сбудется мечта каждого крымчанина посетить процветающую, благословенную Абхазию”

9. Пока оккупанты заявляют, что в Крыму коронавируса нет, жители Крыма в соцсетях сообщают, что в 7-ой горбольнице Симферополя уже есть подтвержденный случай у мужчины, который вернулся 1 марта из Италии я, приуроченные к годовщине воссоединения с россией”, — сообщили оккупанты. Нет худа без добра.

11. “Российский президент уверен, что экономика страны будет укрепляться, несмотря на ситуацию с нефтью и коронавирусом”. Еще пару кварталов нефтяных цен в этом диапазоне, и ты не досидишь даже до конца этого срока, и получишь настоящий!

12. Глянул я тут одним глазом на выступление в Госдуре статуи Терешковой, которой поручили озвучить поправки в конституцию с обнулением президентских сроков путина… А все уверены, что Терешкова живая? Ее палкой тыкать не пытались? А то она, как кукла Вуду, стоит и рот открывает, а звук из преисподней идет…

13. Блдь, ещё и нам “повезло” оказаться в этой “Северной Корее 2.0”. ААААААААААААААААА!

14. Ялта. Участок воинских захоронений Второй мировой. Привести в порядок могилы оккупантам некогда — все силы брошены на победобесие. Ограничились табличкой “Аллея воинской славы” (да и та, похоже, довоенная ещё, т.к. нет обязательной ныне колорадки). Многие могильные таблички выглядят так, будто их лишь слегка протёрли тряпкой. А по уму можно отмыть, а то и подреставрировать, пока начинающие теряться надписи не исчезли совсем. Но это же заниматься надо — куда проще бегать с дидами на палках и мантрой “низабудимнипрастим”

15. В Джанкое для детей из пютлерюгенда оккупанты провели “Эстафету победы”. Вот как раз их папы — ихтамнеты, очень сильно хотят воды украинской. Жаждут. Победобесные “эстафеты” пройдут во всех городах Крыма

P.S. Оккупанты возобновили пополнение обменного фонда, ведь человеческие жизни для них — ничто. У семей подвергшихся сегодня репрессиям крымских татар начался новый страшный период жизни — заседания судилищ, слезы, передачи в СИЗО, бесконечные продления сроков ареста, этапирование своих близких в россию и приговоры с длительными сроками заключения в колониях строгого режима. Еще семь детей остались без своих отцов…

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