1. Оккупанты в лице т.н. “заместителя председателя горсовета” Феодосии Петра Полтавского призвали экономить воду: “В настоящий момент воды в городе хватит более чем на 100 дней, однако разбор воды активно увеличивается. Хочу обратиться к жителям, чтобы они ввели режим экономии воды, хотя бы на дачных участках при поливе”. Ранее сообщалось, что воды в Белогорском водохранилище хватит до конца июля. Расход воды превышает ее приход уже в три раза. Тайганское водохранилище практически пересохло.

2. Ватники обсуждают погибший урожай пшеницы. Напомню, что оккупанты в 4 районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи: “Как-то все плохо с хлебом”, “Писали… Засуха — урожай погиб, режим ЧС”, “Скоро скажут: "денег нет — все ушли на борьбу с засухой. Комбайны, которые нам в мае подарили, пришли в негодность — во всём виноваты морозы, дизтопливо по цене золота. А посему хлеб будем брать из Якутии, плюс перевозка, плюс борьба с грызунами в пути…".

3. Оккупанты в Крыму начали штрафовать фермеров за неучтенных коров. Корова есть? А если найду?

4. Оккупанты превратили поселок Олива на ЮБК в зону отчуждения. Процитирую пропагандонов: “Жители крошечного южнобережного поселка Олива стали заложниками правовой коллизии. ФСО обнесла госдачу в поселке не только двойным забором, но и километровой охранной зоной. И запретила Госкомрегистру Крыма регистрировать права собственности на недвижимость, попавшую в эту зону. Многие дома здесь были построены еще при Украине, но теперь юридически их как бы не существует. Площадку взяли под охрану автоматчики, а рядом в пансионате "Таврия" разместили часть ФСБ. Территорию дач обнесли высоким двойным забором: внутри по периметру выросла кирпичная стена, снаружи вдоль трассы — шестиметровый металлопластиковый забор. Жители поселка Олива, где проживает около 1000 человек, внезапно узнали: их дома и земля им больше не принадлежат”.

5. Жители Ялты шокированы ремонтом дорог по ГОСТам оккупантов: “Это полный пипец, товарищи, по-другому не назовёшь! Таких ремонтов дорог Ялта ещё НЕ ВИДЕЛА. Вместо замены дорожного покрытия залита половина ям. Прямо в мусор и пыль. Дорога в переулке Спортивный практически уничтожена, но ни грамма асфальта не получила! Уложенный материал только на вид напоминает асфальт — рассыпается от тычка пластмассового тапка. Машины колёсами уже выбуксовали ямы. Уважаемая мэрия, прокуратура! Приезжайте и посмотрите сами, как работают подрядчики за деньги города. Пройдитесь по переулку, где куски старого асфальта, как льдины, плавают в земле! Анон”. Комментарии: “Наноасфальт”, “Зато денег списали. Уууу”, “Зато денег отмыли. А напишут, что всю дорогу сделали”, “На Халтурина и Тимирязева точно так же”, “ЛОЖИЛИ ОНТ Х… НА ВСЕХ!!!”, “У нас на Щербака та же бригада работала”, “Тот случай, что до ремонта было лучше, чем после!”, “Твари. Других слов не подобрать. Им, с*ка, самим не стыдно выполнять такой ремонт дорог??? Пусть таким способом себе некоторые места залатают”, “Этим рукожопам, наверное, выдают премии за плохую работу. Делают, как назло, чем хуже, тем для них лучше”, “Ты тупой? Деньги попилены пополам с мэрией и прокуратурой”, “Видимо, в ДЭУ работают гастры, которым плевать на наши дороги!”, “Стыд и позор этим рукожопам и власти в Ялте. Пипец. Всех на шконку”, “Ремонта дорог Ялта вообще не видела”, “Так вся росия с такими дорогами. И нормально ездят люди”, “На Горького так же залатали”, “Зато в россии живём”.

6. С 1 июля в Крыму снова подорожает электроэнергия. Ватники выражают свой восторг: “А что за фигня, кто в курсе? Бензина мало, добрались и до электричества. Что дальше?”, “Мы за это голосовали, чего теперь возмущаться?”, “(Рашистка из-за поребрика пишет) Стыдно как перед крымчанами”, “Это духовные скрепы!! Держитесь!!!”, “Вы как малые дети, не понимаете ничего как будто?! Видите, что в мире происходит, США как давят?! Надо держаться”, “Россия полностью самодостаточное государство, вся таблица Менделеева, залежи газа и нефти одни из самых высоких в мире, и вы говорите, что кто-то давит”, “ Бред, сук@, как будто нефть, газ и электричество мы у кого-то закупаем. Все же свое”, “Верной дорогой идем, товарищи! К средневековью!”, “У камарильи паразитов ещё больше разгорается аппетит и всё больше средств требуется на её содержание”, “За что боролись, на то и напоролись”, “Какого х*ра вообще? Путин сказал повышать уровень жизни, значит тарифы должны падать!”, “Люди, молитесь, чтобы за воздух платить не стали. А то с таким движем это, видимо, не за горами”, “Жопа всем будет”, “А чего все тут ноют!? Сами ж этого хотели, сами ж это выбирали!”, “Скоро все вилы в руки возьмут”, “У нас государство такое. С мониторов телевизора людям в уши ссут, якобы всё хорошо, всё замечательно, а по факту чупа-чупсами нас кормят. Медведев сказал, денег нет”, “(Из Тюмени пишет) Да, дорогие крымчане. Для этого вы и нужны”.

7. Крымоманиакальное расстройство головного мозга — это когда утром говоришь, “как хорошо жить в россии”, а уже после обеда жалуешься, как сложно жить, на маленькую зарплату, высокие цены, грабительские налоги, убивающую медицину и отупевшее образование.

8. Что вы хотите от ваты? Они зомби! На работе из 8 человек только один что-то слышал про Сенцова. Зато все знают, им по ТВ показали, что путин ехал на КамАЗе по мосту. Тошнит уже от этого стада!

9. Крым. Пляж Учкуевка. Севастополь. Оцените количество людей.

10. Пляж в Черноморском. Даже в 90-х народу было гораздо больше.

11. Севастополь. Гуляю на Историческом бульваре. Наблюдаю… Из Панорамы выходит семейство понаехавших. Дети в камуфляже и морских пилотках, отец в сланцах с носками — классика жанра. Прямо у выхода пацан лет 6-ти спустил штаны и помочился на асфальт. Культура-мультура. Хорошо, что мост открыли!

12. У меня для вас шокирующая новость. Я только что впервые в 2018 году по ошибке включил телевизор вместо компьютера.

13. На всех двухсотрублевых купюрах, которые мне попадаются, пишу “Крим — це Україна” и только потом расплачиваюсь ими.

P.S. Севастопольские пропагандоны написали про поселок Олива как про зону отчуждения, где оккупанты лишили людей всех прав и свободы передвижения. По большому счету весь Крым превратился в такую зону. Предателям обещали рай и процветание, а по факту — запреты, акции устрашения и ухудшение социально-экономического положения как отдельно взятой среднестатистической семьи, так и Крыма в целом. Объятия россии оказались тисками, винт которых затягивают всё туже.