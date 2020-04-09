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10 квітня • оновлено в 02:13
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Обнуление Крыма

17.6т
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1. В очередном расследовании по выявлению российских военнослужащих, принимавших участие в агрессии против Украины в Крыму, международное разведывательное сообщество InformNapalm собрало новые доказательства против военных моряков 41-й бригады ракетных катеров ЧФ рф.

2. Оккупанты в Крыму проводят очередные военно-террористические учения сразу на трех полигонах: “Опук”, “Ангарский” и “Казачий”. Становитесь кучнее, твари, и дышите глубже

3. Оккупанты сообщили еще о трех заболевших коронавирусом в Крыму. Это крымчанин, который вернулся из Москвы, и двое членов его семьи. Семья проживает в Армянске, где вчера была закрыта городская больница из-за подозрения на коронавирус, которое в итоге подтвердилось

4. Армянск. К закрытой на двухнедельный карантин больнице (вместе с пациентами и медперсоналом внутри медучреждения) оккупанты стянут подразделения Росгвардии, которые будут надзирать, чтобы никто из больницы не вышел и не вошел. Свыше 100 человек находятся внутри

5. Пропагандоны показали, как выглядит опустевший Армянск

6. В оккупированном Севастополе диагностировали новый случай коронавируса у прилетевшего 1 апреля рейсом vz-307 Red Wings Москва-Симферополь жителя Крыма. Сейчас ищут все его контакты, включая пассажиров рейса, и оцепили севастопольскую больницу, где лечится инфицированный, закрыв в медучреждении на обсервацию всех, кто там находился. Режим путинских каникул в Севастополе продлен до 19 апреля. Всего оккупанты на данный момент сообщили о 32-ух заразившихся COVID-19, в том числе 6-ти в Севастополе. Оккупанты дозировано сообщают о больных коронавирусом. Реальная картина намного печальней. И почти все случаи заражения у них “завозные”. В Крыму чудесным образом “никто” не заражается друг от друга

7. Гоблин предложил отправлять на принудительную 14-дневную самоизоляцию не только прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, а всех понаехавших из россии. Чего предлагаешь? Действуй, тварь продажная!

8. Гоблин накануне пригрозил ввести комендантский час в Крыму из-за того, что многие крымчане перестали сидеть дома. Ватники активно комментируют угрозы коллаборанта: “Что-то ещё он может, кроме угроз? Какие меры помощи населению и малому предпринимательству, кроме Монолита и Консоли, разработаны властями? У них все хорошо, зарплаты идут, своему бизнесу работать разрешили. Остальным как жить?”, “Мы можем сидеть дома и сидим! Но что власти делают, чтобы облегчить будущую жизнь после "вируса"? Вы что, думаете, всё возьмёт и наладится? Вы думаете, будет сезон и люди поедут? Вряд ли. Вы полностью всех разобщили. Скоро у людей закончатся деньги и нечего будет есть”, “Банки прислали разъяснения, что никаких каникул нет и платить по графику!! Режима, позволяющего объявить каникулы, НЕТ! Так что… будет народ стараться зарабатывать и решать свои проблемы!!!”, “Почему в банках Крыма нет кредитных каникул, нет отсрочки, платить нужно по графику?! А с чего платить? Второю неделю народ дома сидит! Почему приезжих из Москвы не помещают в больницу на карантин? У людей кончаются деньги”, “Почему нет никакого контроля за приезжими? Если бы вы с самого начала контролировали ситуацию, Крым бы нормально жил и работал. А теперь вы спихиваете ответственность на крымчан”, “Так дайте людям денег, и мы с радостью будем сидеть дома, а так попахивает геноцидом”, “Почему наказывают нас? В городе столько машин появилось новых. Простите, но я такие только на картинке видела. Это явно неместные и не те, кто с заработков приехал. Двойные стандарты получаются: вы, крымчане, сидите дома, дайте возможность приезжим спокойно передвигаться, не мешайте им по городу ходить”, “Вирус через аэропорт и мост в Крым заходит, а он (Аксенов) над населением издевается”, “Закрывайте Крым от приезжих. Вы хотите довести до эпидемии??? Сколько будет продолжаться ваша безответственность по отношению к крымчанам???”, “Какой нахрен режим самоизоляции у тех, кто к нам едет, и их пускают? Мы все сидим дома, а в Керчи ездят москвичи свободно, фоткаются на достопримечательностях (как раз вОвремя). Насколько это бесит жителей города! Когда ещё и в пабликах пишут, что они — свободные люди и могут перемещаться, куда захотят. А потом мы читаем, сколько у нас случаев завезенных!”, “Легче нагнуть всех холопов, чем тратить деньги и думать”, “Нам будут завозить и завозить, а мы будем дома сидеть”

9. Запоребриковые балалайки в ответ на массовые требования крымчан перекрыть въезд россиянам исписали крымские паблики примерно такими сообщениями: “Что бы вы делали без этих материковых (прим — российских) идиотов, которые везут вам кучи бабла? С голоду сдохли бы? А, гостеприимные крымчане, твою мать?”

10. Константинов взвыл, что санатории Крыма ожидают массовые банкротства и, как результат, полное “обнуление отрасли”. Кроме того, коллаборант воет, что в Крыму не работает обещанная Москвой схема выдачи кредитов на зарплаты под 0%. Хаха — это и есть путинская “нерабочая неделя с сохранение зарплаты”. Жрите!

11. Жители села Зыбины Белогорского района, как и жители других населенных пунктов, оказались отрезанными от мира из-за прекращения курсирования общественного транспорта в ближайшие крупные населенные пункты из-за эпидемии коронавируса. В местных магазинах нет необходимого перечня продукции и нет аптек

12. По крымским городам продолжают рыскать в поисках добычи ряженые с нагайками. Выискивают “нарушителей самоизоляции”.

Новости Крымнаша. Обнуление Крыма

P.S. “Когда прекратите этот бред??? Когда перестанете пускать людей в Крым? Значит, вы сидите дома месяц, лапу сосите, а мы будем продолжать пускать заразу в Крым, так получается??? Почему работает аэропорт, если самоизоляция? Или тех, кто летает на самолетах, она не касается??? Закройте Крым на месяц, а не крымчан!!!” — взывает ватник к Аксенову. Вот только поздно, слишком уже поздно. Да и закрываться надо было в 2014, а не с караваями встречать заразу, как некоторые. А теперь, на протяжении 6 лет, происходит обнуление не только туристической отрасли, как заявил Константинов, а всего Крыма. И дело тут далеко не в вирусе.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Обосс трёт во всю! да всё напрасно, недолго вам осталось..
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Опять истерика у Крымской Иди от ки! Уже не знает, где набрать в рот гумна, чтобы плюнутьв Крым! Ну такую ФЕрню несёт! Ей за пад ло признать начало рассвета Крыма после глубокого застоя украинского периода! Ну, а о Крымском мосте эта.... уже и не вспоминает! О новом аэропорту в Крыму не вспоминает! О Двух новых ТЭЦ забыла! О трассе *Таврида* и думать не хочется! О 108 жилых комплекса в Крыму, сдача которых предусмотрена в 19-20 гг! О строящемся судостроительном заводе в Феодосии... О двух построенных новых школах, и трёх строящихся... В реконструкции винзавода " Массандра" не вспоминает! О ремонтах и реконструкциях многих пляжей! А 9 млрд дол США- общий обьём инвестиций России в Крым!!!! А Украина выпрашивает 1 млрд. у МВФ!
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Коронавирус широко шагает по оккупированному украинскому Крыму. Москвичи ездят свободно, ну так белые люди до негров не опускаются. Массовые банкротства а что раньше было процветание :-) . Да думать и закрываться надо было раньше а теперь чем дальше тем будет все только хуже.
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