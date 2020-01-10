1. Крым.Реалии продолжают серию публикаций в рамках проекта “Незабытые”, в котором рассказывают о крымчанах, ожидающих освобождения из СИЗО и тюрем в россии и аннексированном Крыму. В этом выпуске речь пойдет об обвинённых в “шпионаже” и “участии в крымскотатарском батальоне”. В статье есть ссылки на другие публикации проекта “Незабытые”

2. Крымская правозащитная группа выяснила, что задержанная в ноябре 2019 года оккупантами по подозрению “в совершении государственной измены” женщина — это 64-летняя жительница Севастополя Галина Долгополая, которая родилась в Бахчисарае. Оккупанты тогда заявили, что она “была завербована украинскими спецслужбами Украины, и по заданию Главного управления разведки целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера”. Сейчас крымчанка находится под арестом

Новини Кремлевская бутылка Путина

3. Сегодня на очередном судилище оккупанты приняли решение этапировать из СИЗО Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону крымских татар, фигурантов красногвардейской группы “дела Хизб ут-Тахрир”

4. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что у них на контроле находятся “более 4000 человек”, которых проверяют на предмет незаконного посещения временно оккупированного россией Крыма

5. Госпогранслужба Украины подтвердила, что российской блогерше Александре Митрошиной из-за незаконного посещения Крыма в 2017 году запрещен въезд в Украину на 3 года. Опубликовано соответствующее видео, на котором Митрошиной в Киеве ставят отметку в паспорт: “Отметим, что эта гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории”, — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины

6. Над Крымом сегодня кружил самолет Ту-214СР — самолет-ретранслятор, который был разработан для администрации путина. Ранее появилась информация, что ботоксная крыса должна прилететь в Крым. И эта информация подтвердилась. После обеда оккупанты отрапортовали, что путин в Севастополе наблюдал за военными учениями. Скулящих холопов к сцарю традиционно не подпустили

7. Оккупанты в Севастополе провели очередные военно-террористические учения, в связи с чем с 7 до 11 утра был перекрыт рейд в бухте, остановлено движение катеров и паромов. Тысячи людей снова опоздали на работу (сегодня первый рабочий день в Крыму в 2020 году) и выстроились в гигантские очереди на топики (маршрутки). В 14 часов внезапно рейд снова перекрыли

8. Почти шесть лет российской оккупации Крыма не принесли полуострову обещанного предателям Украины процветания. В Москве и Симферополе отчитываются о миллиардных инвестициях, но крымская экономика не может выйти даже на дооккупационный уровень. Несмотря на оптимистичные отчеты оккупантов и коллаборантов, реальные показатели никакого экономического роста не демонстрируют.

9. Прочитал книгу, которую многим советую. Книга Маркиза де-Кюстина “Николаевская россия” (времена Николая I), в которой Маркиз даёт описание людям, чиновникам, характеру в россии тех лет, и, прочитав, понимаешь — это идёт веками, это в крови этого безумного народа. Советую к чтению!

10. М-да … Включил “112” и “News one”. Одновременно на двух каналах говорят о том, какой хороший кум путина Медведчук…

P.S. Завершу выпуск мнением Портникова, которое он изложил после того, как оккупанты попытались подарить президенту Эстонии бутылку шампанского, чтобы, если трюк гэбистов с краденым не заметят, вопить о “признании” Крыма “российским”. Бутылку, я напомню, власти Эстонии вернули россии. И вот, почему они это сделали: “Москва предпринимает все возможные и невозможные меры, чтобы заставить мир признать законность оккупации Крыма. ​Включает представителей оккупационных властей полуострова в российские официальные делегации. Устраивает различные мероприятия общественного и культурного характера. И вот, как видим, "невзначай" подкладывает бутылки с крымским вином в подарки государственным деятелям стран Евросоюза. Авось не заметят и выпьют. И хотя бы таким образом признают, что "Крым наш". И если все получится, можно будет потом рассказать, что тот или иной политик не побрезговал вином из Крыма, а однако же никак не признает того неоспоримого факта, что полуостров — часть рф. Но ничего не будет получаться по одной простой причине. В мире никто не готов согласиться с вопиющим нарушением международного права, на которое в 2014 году пошли российские власти. Если принять за данность, что одна страна может присоединить к себе территорию другой без ее согласия, это вновь отбросит человечество на столетие назад, к временам Первой и Второй мировых войн, когда господствовало право силы, а не сила права. Жертвами такого отношения к международному праву стали десятки миллионов человек, многие европейские города превратились в руины, миллионы их жителей стали беженцами или перемещенными лицами. И да, аннексия Крыма — это прямое продолжение этих трагических событий, это возвращение к кошмару, от которого мы все, казалось бы, смогли отойти на относительно безопасное расстояние в 1945 году. И то, что начала это возвращение в ад страна, жители которой десятилетиями оправдывают любые преступления собственной власти сакраментальным "лишь бы не было войны" — горькая насмешка истории. Поэтому дело вовсе не в самой бутылке и ее содержимом. Дело в том, что эта бутылка символизирует”.

P.P.S. Ровно 5 лет назад я создал свой блог на WordPress. Спасибо, что остаетесь небезразличными к теме оккупированного россией украинского Крыма, который непременно будет свободным!

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