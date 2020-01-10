1. Крым.Реалии продолжают серию публикаций в рамках проекта “Незабытые”, в котором рассказывают о крымчанах, ожидающих освобождения из СИЗО и тюрем в россии и аннексированном Крыму. В этом выпуске речь пойдет об обвинённых в “шпионаже” и “участии в крымскотатарском батальоне”. В статье есть ссылки на другие публикации проекта “Незабытые”
2. Крымская правозащитная группа выяснила, что задержанная в ноябре 2019 года оккупантами по подозрению “в совершении государственной измены” женщина — это 64-летняя жительница Севастополя Галина Долгополая, которая родилась в Бахчисарае. Оккупанты тогда заявили, что она “была завербована украинскими спецслужбами Украины, и по заданию Главного управления разведки целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера”. Сейчас крымчанка находится под арестом
3. Сегодня на очередном судилище оккупанты приняли решение этапировать из СИЗО Симферополя в СИЗО Ростова-на-Дону крымских татар, фигурантов красногвардейской группы “дела Хизб ут-Тахрир”
4. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что у них на контроле находятся “более 4000 человек”, которых проверяют на предмет незаконного посещения временно оккупированного россией Крыма
5. Госпогранслужба Украины подтвердила, что российской блогерше Александре Митрошиной из-за незаконного посещения Крыма в 2017 году запрещен въезд в Украину на 3 года. Опубликовано соответствующее видео, на котором Митрошиной в Киеве ставят отметку в паспорт: “Отметим, что эта гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированные территории”, — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины
6. Над Крымом сегодня кружил самолет Ту-214СР — самолет-ретранслятор, который был разработан для администрации путина. Ранее появилась информация, что ботоксная крыса должна прилететь в Крым. И эта информация подтвердилась. После обеда оккупанты отрапортовали, что путин в Севастополе наблюдал за военными учениями. Скулящих холопов к сцарю традиционно не подпустили
7. Оккупанты в Севастополе провели очередные военно-террористические учения, в связи с чем с 7 до 11 утра был перекрыт рейд в бухте, остановлено движение катеров и паромов. Тысячи людей снова опоздали на работу (сегодня первый рабочий день в Крыму в 2020 году) и выстроились в гигантские очереди на топики (маршрутки). В 14 часов внезапно рейд снова перекрыли
8. Почти шесть лет российской оккупации Крыма не принесли полуострову обещанного предателям Украины процветания. В Москве и Симферополе отчитываются о миллиардных инвестициях, но крымская экономика не может выйти даже на дооккупационный уровень. Несмотря на оптимистичные отчеты оккупантов и коллаборантов, реальные показатели никакого экономического роста не демонстрируют.
9. Прочитал книгу, которую многим советую. Книга Маркиза де-Кюстина “Николаевская россия” (времена Николая I), в которой Маркиз даёт описание людям, чиновникам, характеру в россии тех лет, и, прочитав, понимаешь — это идёт веками, это в крови этого безумного народа. Советую к чтению!
10. М-да … Включил “112” и “News one”. Одновременно на двух каналах говорят о том, какой хороший кум путина Медведчук…
P.S. Завершу выпуск мнением Портникова, которое он изложил после того, как оккупанты попытались подарить президенту Эстонии бутылку шампанского, чтобы, если трюк гэбистов с краденым не заметят, вопить о “признании” Крыма “российским”. Бутылку, я напомню, власти Эстонии вернули россии. И вот, почему они это сделали: “Москва предпринимает все возможные и невозможные меры, чтобы заставить мир признать законность оккупации Крыма. Включает представителей оккупационных властей полуострова в российские официальные делегации. Устраивает различные мероприятия общественного и культурного характера. И вот, как видим, "невзначай" подкладывает бутылки с крымским вином в подарки государственным деятелям стран Евросоюза. Авось не заметят и выпьют. И хотя бы таким образом признают, что "Крым наш". И если все получится, можно будет потом рассказать, что тот или иной политик не побрезговал вином из Крыма, а однако же никак не признает того неоспоримого факта, что полуостров — часть рф. Но ничего не будет получаться по одной простой причине. В мире никто не готов согласиться с вопиющим нарушением международного права, на которое в 2014 году пошли российские власти. Если принять за данность, что одна страна может присоединить к себе территорию другой без ее согласия, это вновь отбросит человечество на столетие назад, к временам Первой и Второй мировых войн, когда господствовало право силы, а не сила права. Жертвами такого отношения к международному праву стали десятки миллионов человек, многие европейские города превратились в руины, миллионы их жителей стали беженцами или перемещенными лицами. И да, аннексия Крыма — это прямое продолжение этих трагических событий, это возвращение к кошмару, от которого мы все, казалось бы, смогли отойти на относительно безопасное расстояние в 1945 году. И то, что начала это возвращение в ад страна, жители которой десятилетиями оправдывают любые преступления собственной власти сакраментальным "лишь бы не было войны" — горькая насмешка истории. Поэтому дело вовсе не в самой бутылке и ее содержимом. Дело в том, что эта бутылка символизирует”.
P.P.S. Ровно 5 лет назад я создал свой блог на WordPress. Спасибо, что остаетесь небезразличными к теме оккупированного россией украинского Крыма, который непременно будет свободным!
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