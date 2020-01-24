1. Крымчанин в честь Дня Соборности Украины, который отмечался вчера, сделал фото, которым напомнил, что на полуострове живут далеко не только предатели Украины, но и патриоты, а также написал: “Україна єдина. Крим — Україна. Birlikte quvet. Сила в єдності”

2. Эксперты Крымскотатарского ресурсного центра подсчитали количество нарушений прав человека в аннексированном Крыму в 2019 году. Согласно этим данным, за минувший год на полуострове произошло больше 150 задержаний и более 300 мер по ограничению свободы. Активисты также отметили ужесточение обвинений политзаключенным и различные нарушения в сфере образования, культуры, религии и военного призыва.

3. Один из фигурантов севастопольской группы по “делу Хизб ут-Тахрир” Рустем Ваитов освобожден вчера из российского заключения. Он отбывал пятилетнее наказание по сфабрикованному делу о терроризме в колонии города Курган. Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова. В первом после освобождения интервью политузник рассказал, что в будущем хочет помогать “таким же, как он”, и о том, как его поддерживали письма, которые он получал, находясь в заключении. Вместе с Ваитовым на свободу вышел и Нури Примов. Другие фигуранты этого дела — Ферат Сайфуллаев и Руслан Зейтуллаев — продолжают сидеть в тюрьме.

4. Освобождённые накануне Рустем Ваитов и Нури Примов прибыли сегодня из россии в Крым, где их встречали крымскотатарские активисты, адвокаты и родственники. В отношении обоих крымчан вступила в действие очередная мера, которая ограничит их свободу — 8 лет админнадзора

5. Прокуратура Автономной Республики Крым за последние три месяца сообщила о подозрении еще 16 участникам т.н. “самообороны Крыма” по статье 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Как сообщает пресс-служба ведомства, всего правоохранители установили более 1300 человек, которые участвовали в деятельности созданной россией преступной организации, при этом 217 лицам уже сообщены подозрения

6. Житель Крыма, имя которого не называется, попытался совершить самоубийство, нанеся себе тяжелые раны в здании оккупационной администрации Ялты. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован. Напомню, в мае 2018 года с 6-го этажа поликлиники в Ялте выпрыгнул и разбился насмерть 70-летний мужчина, которому врачи отказали в направлении на госпитализацию. До оккупации мы о таком и мечтать не могли

7. Директор Эрмитажа: “Эрмитажа важен не меньше, чем армия и экономика”. Культура и музеи в рашке — это тоже оружие.

8. В Ханском дворце срочно демонтируют экспозицию Художественного музея. Вроде как дальние корпуса будут “реставрировать”.

9. Чтобы вставать с колен было чуток веселей, оккупанты в Крыму с февраля повысят тарифы на газ для населения. Потом снова повысят в июле. Газовая смехдержава, так сказать

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10. Ялта. Приводят детскую площадку к российским стандартам. Спилили по периметру 7 деревьев (2 ореха, гималайский кедр, 2 сливы, благородный лавр и тополь). В тот же день растущую ель оградили бордюром, подрубив корни. Когда бригада уехала, ель рухнула! Хорошо, что еще дети не бегали, и ель рухнула до торжественной сдачи площадки! Дерево не подлежит укоренению! Еб@нарий пришел в Крым!

11. Окупований Сімферополь, 22/01/2020. Колонізатори несуть кримчанам світло “руського миру”: у школі особливого режиму № 10 (гімназія) відбувся семінар для вчителів міських шкіл “Кізячий компонент як основа цивільно-патріотичного виховання учнів”. Вчити вчителів приїхав “отаман”

12. Вата ненароком узнала, что МТС “первым из российских мобильных операторов установил в Антарктиде базовую станцию сотовой связи”, и начали выть. Пишут, что им “обидно”. Кроме того, в компании МТС объявили о повышении с 30 января тарифов для россиян, которые будут пользоваться связью, понаехав в Крым со своими сим-картами. Вата снова воет: “Вот собрались россияне отдохнуть в своем российском Крыму, а мобильные тарифы — как будто ты находишься за границей”

13. Некоторые ватники все еще не привыкнут к российскому качеству во всем: “Хочу спросить, кто заметил, что где-то последний месяц примерно связь МТС и Волна просто кошмар!!! То пропадает, то что-то непонятное. Например, звоню на телефон, который у меня в другой руке — то занято, то отключено… Потом, спустя минут 20, СМС — вам звонили… и, соответственно, абонент на связи. Живу в центре, не за городом. У кого в Ялте ещё такое происходит? Анонимно”. Ответы: “Заметил с 2014 года”, “Да, у меня то же самое происходит”, “Да-да, та же беда и в Симферополе”, “И не только в Ялте. Ситуация по всему Крыму отвратительная со связью”, “Так это не последний месяц, а последние 5 лет происходит”, “Ужаснейшая связь”, “У всех такое происходит. Инет мобильный тупит. Пропадает. Связь тоже лагает”, “С 2014 связь — говно”, “Скажу вам по секрету, в Краснодаре МТС не лучше работает”, “Связь просто полный пиз… Платишь 750 руб в месяц за МТС, а в итоге хрен работает”, “У меня в центре города вообще телефон только в определённом месте работает. Заходишь вглубь помещения — и связи нет. 3G вообще в помещении не берёт”, “Такая хрень все время”, “Связь — говно и это мягко сказано!!!”, “У нас всегда так, а не в последнее время”, “Связь постоянно ужасная”, “В Крыму со связью кидалово”, “Зато россия”, “Постоянно такое, и не только в Ялте. Оборудование себе Киевстаровское хорошее поснимали, а нам фуфло своё вместо него поставили”

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина, который своеобразным образом прокомментировал появление нового вируса, который захватывает все большее количество стран: “Ладно, Китай. Есть страна, где 140 миллионов человек инфицированы опаснейшим ватовирусом, и они распространяются по всему миру. Нужно вводить карантин и ликвидировать нулевого пациента”.

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