1. В Черное море в шестой раз в этом году направляется американский эсминец “Рузвельт” с управляемым ракетным оружием. Эсминец будет задействован в проведении операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе

2. В Черное море вошел гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации. Не менее 4 кораблей НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений Кавказ-2020, которые состоятся в конце сентября

3. Заложники оккупации: 20 семей — 20 историй. По ссылке прочтите 10 историй семей крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым, и 10 — которые остались на оккупированной россией территории Украины

4. Мать одного из координаторов объединения “Крымская солидарность”, политзаключенного второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сервера Мустафаева вчера вышла на одиночный пикет в Бахчисарае. Сегодня ее сыну оккупанты вынесут приговор

5. В селе Родниковое Симферопольского района теща политзаключенного второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Смаилова Эдема вышла с одиночным пикетом. Она держала в руках плакат с надписью “Наши дети — не террористы! Говорить в мечети — не преступление!”

6. Меня часто в офф-лайне спрашивают, как остановить уничтожение культурного наследия в Крыму? Что нужно сделать с археологами? Строителями? На кого поменять упоротого директора Хансарая? Знаете, такие кухонные разговоры… Спасти Хансарай, археологию и в целом культурное наследие Крыма может только ДЕОККУПАЦИЯ!

7. Про воду. Бахчисарайщина. “Счасливенское водохранилище снабжается водой из Загорского водохранилища, а Загорское в свою очередь снабжает наша Кача. Так вот, от Качи же почти ничего не осталось, да и от Загорского тоже. Это фото Загорского еще весной, а сейчас вообще 0”

8. Это река Сухой-Индол. Оправдывает своё название. Два года назад тут текла вода где-то шириной метр… Для справки: Сухой-Индол — река в северо-восточном Крыму, длиной около 53 километров. До “исконной русскости” Крыма река называлась Куру-Индол. Куру в переводе — сухой/ая

9. Оккупанты сообщили, что до конца сентября в Крым прибудет самолет для вызова дождей. В самолете будет сидеть шаман с бубнами и Гундяев с хороводом в рясах на случай, когда самолет не сработает

10. У Аксенова на Фейсбуке под очередным водным вскукареком непривычно много залесных лаптей с теле-лапте бредом. Что-то им беспокойно стало. Ну, и понаехов — этим просто страшно: “Надо искать другие источники для водопровода и питьевой воды. Искать на близлежащих российских территориях. Керчь, Новороссийск, Краснодар, Ростов. Нефтепроводы тянем, а водопровод не можем протянуть. Смешно!”, “Счастье, что КРЫМ наконец-то не зависит от мачехи-УКРАИНЫ, которая довела его до такоооого ужаса… и до сих пор пытается представить себя матерью. Но, увидев, как она "любит" своих детей Донецк, Луганск, Одессу (пожары, убийства, обстрелы, ликвидации инакомыслящих), нормальный ребёнок просто сбежит туда, где ему будут рады! Всё же ОЧЕВИДНО, хотя и невероятно для Украины. Раньше любить надо было, а она любит, только когда за неё кто-то другой полюбит”, “А не проще зайти танковым взводом на территорию Херсонской области и открыть створ, запустить воду в канал? Уверен, население встретит танкистов цветами и будет скандировать Ро-си-я! Война? Да ради Бога! Они и не пикнут! Санкции Запада? Сколько угодно. Пора действовать решительно, впереди зима, с водой будет непросто”, — пишут рашисты

11. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 18. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4109 человек, в том числе 693 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 81 человека, в том числе 21 — в Севастополе

12. Оу, щит, через улицу тип умер от COVID. Подруга мамы — двухсторонняя пневмония легких. Подбирается зараза. Люди, соблюдаем дистанцию. Вата, продолжай собираться на ватные мероприятия.

13. Окупований Крим, “курортний” Джанкой. Місцевий путлєр’югенд з користю провів вихідні в польовому поході “Крим партизанський”. Малята-путінята вчилися стріляти, брати смугу перешкод, виносити поранених. А ля гер ком а ля гер (на войне как на войне). Чудовий початок навчального року!

P.S. Новый день для Крыма завершился еще одной черной страницей: сталинскими сроками очередной группе политзаключенных. Южный окружной военный “суд” в Ростове-на-Дону вынес приговор политзаключенным второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. Марлен Асанов получил 19 лет колонии строгого режима, Мемет Белялов — 18 лет, Тимур Ибрагимов — 17 лет, Сейран Салиев — 16 лет, Сервер Мустафаев — 14 лет, отец 13-ти детей Сервер Зекирьяев — 13 лет, Эдем Смаилов — 13 лет. Эрнес Аметов был признан невиновным и освобожден в зале судилища. Поддержать репрессируемых в Ростов-на-Дону приехали из Крыма около 200 человек. Десятки из них надели футболки с фотографиями обвиняемых по сфабрикованному делу крымчан и надписями: “19 лет за что?”, “20 лет за что?”, “Разговоры об Исламе — не терроризм”, “Мы никогда не смиримся с обвинениями в терроризме”, “Крымские татары — не террористы”. Возле здания т.н. “суда” стоял наряд полицаев, которые фиксировали на камеру лица собравшихся, чтобы потом часть из них сделать новыми узниками кремлевского оккупационного режима. На судилище прибыли также консул Украины в Ростове-на-Дону Сергей Юрченко и генконсул Тарас Малышевский. Активисты объединения “Крымская солидарность” вели прямую трансляцию из-под здания “суда”. Посмотреть ее можно здесь. Еще 33 крымских ребенка оккупанты лишили отцовской опеки.