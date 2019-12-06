1. Судебная коллегия Южного окружного суда (г. Ростов-на-Дону) в составе Сергея Горелова, Николая Гулько и Александра Генералова приговорила фигуранта севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Энвера Сейтосманова к 17 годам колонии строгого режима! Это ровно столько, сколько запрашивал накануне прокурор Игорь Надолинский по сфабрикованному делу о “терроризме”. Энвера Сейтосманова оккупанты арестовали 10 мая 2018 года после обысков в Балаклавском районе Севастополя. Адвокат Эмиль Курбединов, который также подвергался репрессиям, прокомментировал приговор крымскому татарину: “17 лет — это акт устрашения, конечно. Этот год у нас вообще "урожайный" на эти сумасшедшие сроки. Я уверен в том, что, когда Сейтосманова брали, сотрудники убивали двух зайцев. Во-первых, это была месть Энверу за то, что в 2015 году, когда у него провели обыск и настаивали на том, чтобы он дал показания против Руслана Зейтуллаева, тот отказался. Его уже тогда предупредили — жди, за тобой придут. И второй "заяц" — это оправдание званий сотрудников, которые занимались так называемым расследованием”

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2. Повторение истории ГУЛАГов, ссылок, каторг, которые были в прошлом: крымские татары рассказали, через что они проходят прямо сейчас в российских СИЗО, и спели песню о Бахчисарае

3. Санкции только на пользу. Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения российским, итальянским, американским компаниям и работникам в попытке избежать санкции США, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. Лица и компании, названные в обвинительном акте, скрывали назначение произведенной в США энергетической турбины, которую неназванный российский государственный бизнес планировал использовать на российской арктической глубоководной буровой платформе. Американские санкции запрещают поставки товаров, связанных с разведкой или добычей для российских нефтяных проектов в Арктике

4. В СБУ сообщили, что процессуального задержания члена партии “Единая россия” из аннексированного Севастополя Игоря Кучерявого на админгранице Крыма с Херсонщиной НЕ БЫЛО! Поэтому после беседы коллаборанта ОТПУСТИЛИ!!! Отпустили того, кто ПОМОГАЛ ЗАХВАТЫВАТЬ КРЫМ, занимался пропагандой “русского мира” среди детей! Из рук оккупантов получил медаль за захват Крыма! На данный момент арестовано имущество коллабррата, которое было при нем. У меня слов нет!

5. Помогавший оккупантам захватывать Крым кизяк Сергей Акимов продолжает выть: “ХВАТИТ ЛЮДЯМ ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ!!! Начались репрессии против тех казаков, которые не хотят видеть и мириться с тем, что сейчас происходит в Крыму!!! Уже ПОСТРАДАЛИ! Атаман Акимов. МЕДВЕДЬ. АГУРЕНКО. МАРЕТО. ТРУШ. ЗЛАТОУСКИЙ. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?”. Почти у всех из них, включая Акимова, имеются выданные оккупантами медальки за захват Крыма

6. Оккупанты констатировали и признали, что за 2019 год в Крыму выросла смертность и уменьшилась рождаемость, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Процветание прет

7. Оккупанты заявили, что Севастополь могут перевести на почасовую подачу воды: “Если зима и весна тоже будут безосадочными, то город ждет беда. Северо-Крымский канал перекрыт Украиной, и на эту воду надежды нет”. Пропагандоны назвали ситуацию “беспрецедентной”. Оккупанты также добавили, что “в Севастополе есть небольшое резервное водохранилище под горой Гасфорта, которое могло бы помочь в случае серьезной проблемы. Только вот оно находится в частной аренде у “Ночных Волков”.

8. Саранча прет и интересуется у себе подобных и местных, как живется в Крыму. Местные традиционно шлют саранчу назад и пишут, что бардак и разруха начались в 2014 году. Понаехавшие самки ихтамнетов в основном довольны всем, т.к. угробленный Крым еще не дотянул до уровня угробленных регионов россии: “Керчане, подскажите, как живётся вам? Как с работой, медициной, образованием дела обстоят? Муж военный, хотим перебраться к вам на ПМЖ из Перми, надоела эта осень круглый год! И вопрос к приезжим: легко ли дети адаптировались в местных школах?”. Ответы: “Лучше не надо! Вдруг пожалеете. Чужие мы”, “(Понаехавшая) Дети, в отличие от злобных взрослых, здесь нормальные”, “В любом городе есть ужасные дороги и злые и неприветливые люди. Мы у себя дома, а вы понаехали и ещё ругаете Нашу Керчь”, “Не стоит, дыра”, “У меня тоже муж военный, переехали с материка (прим — из россии), из города с очень плохой экологией. Может, город и далёк от курортного, но я не жалею, дети дышат свежим воздухом, да и з/п у мужа тут выше”, “Работа у нас где угодно, но не дома. В больничку лучше не попадать. Берегите здоровье. Это Спарта!!!”, “С мужем-военным везде хорошо. У нас, походу, военных уже больше, чем коренных керчан”, “А нам очень нравится! Мы из Приморского края! Приехали три года назад и решили остаться. Дети адаптировались очень легко. Я, кстати, тоже жена военного”, “Город хорош, но в экономических реалиях россии он обречен на нищету и деградацию. Нет, застройщики, кончено, смогут создать на вкусных землях несколько "элитных" ЖК, возможно, изуродуют набережную, но медицине полный трындец, как и остаткам предприятий”, “Сами недавно переехали в Керчь, тоже супруг военный. Если есть возможность сюда не ехать, лучше откажитесь от этой идеи. Разруха полная, в том числе и в головах”, “Это с 14 года так, россия пришла. Спросите, как Керчь была ухожена при прежнем мэре, её в пример ставили всем городам Крыма”, “Не надо приезжать и отнимать и без того мизер тех рабочих мест, которые здесь есть”, “Переехал в Керчь из Москвы, и полностью доволен”, “Никаких перспектив по работе, и тем более для детей. С медициной мрак”

9. В Киеве прошла пресс-конференция, на которой представили 3-й этап развития радиовещания на юге Херсонщины и на территорию аннексированного Крыма. Руководитель Крым.Реалии Владимир Притула и продюсер Радио Крым.Реалии Екатерина Некречая рассказали о начале вещания Радио Крым.Реалии на средних волнах на частоте 648 АМ. Один из наших крымчан прокомментировал: “Нам тут дуже важливо слухати Українське радіо, оскільки це дає відчуття єдності з материковою Україною. Звісно, можна слухати радіо й у Інтернеті, але не в усіх є така можливість (бо не всі користуються Інтернетом; до того ж мобільний Інтернет часто-густо поганенький). Дякую, що відновили мовлення на середніх хвилях”

P.S. Сегодня 25-я годовщина подписания “Будапештского меморандума”, гарантировавшего нам защиту территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире ядерного арсенала. Меморандум был подписан лидерами Украины, США, Великобритании и долбанутой россии. Спустя 20 лет после подписания меморандума россия, позорно сорвав нашивки со своих военных, напала на Украину, оккупировала и аннексировала Крым, оккупировала части Луганской и Донецкой областей, сделала беженцами миллионы людей, убила тысячи, десятки тысяч сделала инвалидами, превратила в руины города и села… Никогда не забывайте, что нельзя верить ни одному слову, сказанному в клятой россии, и нельзя забывать все, что она натворила и, увы, еще натворит! Это должен помнить каждый украинец! Всегда!

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