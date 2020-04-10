1. Прокуратура АРК и главк Нацполиции АРК сообщили о подозрении еще двум участникам созданного российскими оккупантами незаконного вооружённого формирования “Рубеж” Игорю Пронькину и Андрею Тришину, которые участвовали в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе в марте 2014 года. Коллаборантов объявили в розыск

2. Оккупанты обходят дома крымскотатарских активистов, членов Судакского регионального меджлиса, и требуют у них письменные пояснения, в частности, будет ли опрашиваемое лицо принимать участие в акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”, который, кстати, отменен из-за коронавируса

3. Оккупанты снова загрязнили морские воды у Крыма нефтяными танкерами — прокуратура АРК открыла соответствующее дело. Загрязнение зафиксировано в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью более 24 квадратных километров

4. Оккупанты сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, которые выявлены в Керчи. Заболевшие вернулись из Таиланда, а летели через Москву. Всего оккупанты на данный момент сообщили о 34-х заразившихся COVID-19, в том числе 6-ти в Севастополе. Если верить статистике оккупантов, то вирус в Крыму чудным образом не передается от человека к человеку — только завозится извне

5. Крымская правозащитная группа провела второй мониторинг ситуации по реагированию оккупантами на пандемию COVID-19 в Крыму. Тех, кто контактировал с инфицированными, не тестируют, а держат “под наблюдением” — а это тысячи человек. Таким образом, официальные цифры о количестве случаев инфицирования COVID-19 не соответствуют действительности.

6. Все, кто прибывает в оккупированный Крым, должны самоизолироваться на две недели, либо добровольно-принудительно отправиться в обсерватор. Соответствующий указ подписал Гоблин. При этом не имеет значение ни то, откуда едет человек, ни цель его визита на полуостров

7. Оккупанты в Севастополе также отправят всех въезжающих на двухнедельную изоляцию (даже крымчан из других городов полуострова). При этом оккупанты сообщили, что нахождение в обсерваторе будет за счет изолируемых. По словам оккупантов, после разъяснений о ситуации в городе многие въезжающие принимают решение ехать обратно

8. Собака теперь — не роскошь, а средство передвижения: ряженые кизяки продолжают облавы на тех, кто вышел из дома во время путинских каникул

9. Севастопольские пропагандоны опубликовали материал под заголовком “Засуха может ударить по Крыму сильнее коронавируса”. В статье пишут: “В Крыму пока достаточно запасов воды, но при отсутствии дождей их надолго не хватит. Пока все уповают на погоду, эксперты говорят о необходимости внедрения альтернативных источников. По прогнозам источника ForPost, знакомого с ситуацией, в случае, если не будет обильных осадков, проблемы с водой могут в Крыму начаться уже осенью”. Пропагандоны процитировали и скулящих ватников, которые описали ситуацию так: “Многие родники так и не заработали после осенней засухи. Речки и ручьи по дебету воды соответствуют августу, а не апрелю. Ситуация плачевная и может ударить по Крыму в десятки раз страшнее, чем коронавирус”, “Поток воды (прим — в Большом каньоне) в это время несёт брёвна и ворочает камни, а сегодня… Властям Крыма необходимо все силы бросить на водоохрану и сбережение той воды, которая ещё осталась в водохранилищах. Пора бить в колокола! Вирус — вирусом, а если города останутся без воды, то не только курортный сезон будет сорван, но и местным жителям не позавидуешь”

10. Понаехавшему нацисту Горному нижнюю часть спины мыть нечем: “Каждый день я смотрю прогноз погоды на месяц, особенно на прогноз по осадкам. Сказать, что ситуация непростая — это значит, что ничего не сказать. Судя по фоткам в сети и наличии воды в водохранилищах, там почти на донышке. Что делается в этом направлении? Понятно, что история с коронавирусом подточит экономику, и не только Крыма. В ряде регионов есть скважины, но и их мало. А что делать остальным? Чем дерьмо будем спускать и мыть нижнюю часть спины? Дай Бог, чтобы синоптики очень ошиблись, и нас ждут продолжительные ливни”

11. Паникует из-за воды не только Горный: “Будет голод. Поливать овощи и фрукты будет нечем. Вода будет по графику!!! Но я писал об этой проблеме неоднократно. Власти них*ра не делают!!! Воду не собирают, воду не экономят!!! Моют машины и производят все стройматериалы на ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ!!! Прорывы, сотни прорывов в старых, дырявых трубах. Потери — тысячи кубов ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ!!!”, “Верно народ пишет. Я это твержу давно. Почему Москва не принимает никаких решений по воде в Крыму? Полное безразличие, а ведь решения есть. По поставкам продуктов из Турции сразу говорю: ничего не удастся. После того, как путин посрался с Турцией, они отказываются поставлять что-либо в Крым, хотя поставки россия разрешила давно”, “И по воде, и по сливу говна — полное безразличие. От Крыма нужна только военная база и несколько дворцов на ЮБК. Остальные идут на х*р”

P.S. Говорящая голова Кремля в лице Горного в унисон с пропагандонами вновь подняли тему воды. С водой действительно катастрофа. И я полагаю, что в ближайшее время мы услышим вой консерв с материковой Украины, которые, прикрываясь лозунгами “там же наши люди”, начнут требовать открыть кран. Так вот, в который раз повторяю, “там же наши люди” говорят, что никакой воды Крыму до его полной деоккупации, которая решит все наши проблемы и положит край этому аду “русского мира”. Внимательно следим за руками…