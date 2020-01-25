1. Совсем недавно, когда Ялта была городом счастья, День Соборности выглядел так! “Фотографии ниже — это история украинской Ялты. И она не только в прошлом, на снимках. Она продолжает жить в сердцах крымских украинцев”. Фото и цитата с паблика Ялты в ФБ

2. Российские оккупанты в Крыму снова сообщили об обнаружении “тайника с боеприпасами” и арестовали очередного жителя Крыма, которого обвинили в работе на “спецслужбы Украины”. Имя арестованного не сообщили. Видео “тайника”, в который оккупанты положили “девять электродетонаторов, три запала, детонаторы замедленного действия и взрывчатое вещество общей массой более пяти килограмм”, тоже состряпали

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3. Сегодня день рождения Решата Аметова, зверски замученного и убитого в Крыму в марте 2014 года. Сегодня крымскому татарину должно было исполниться 45 лет, но 3 марта 2014 года во время захвата Крыма “без единого выстрела” российские оккупанты его похитили, пытали и зверски убили

4. Стало известно о том, что 16 января политзаключенные Рустем Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров и Риза Изетов брошены оккупантами в психбольницу для проведения карательной психиатрии

5. Севастополец Владимир Дудка, осужденный оккупантами на 14 лет по “делу украинских диверсантов”, впервые позвонил сыну Илье из колонии №11 Ставропольского края. “Сегодня, наконец, после нескольких месяцев этапа, неизвестности и тишины я услышал голос отца! Передает привет родным, друзьям, бывшим политзаключенным и всем, кто борется за свободу оставшихся в заключении. Отец говорит, что в колонии его осмотрели врачи, назначили диету. На этом все… Боли в желудке и пахе не уходят, головные боли продолжаются, давление высокое, сбивает его таблетками, которые я передал ему еще в Симферополе. Ко всему этому добавилась еще сыпь по телу и значительная потеря веса. Несмотря на все это, меня радует, что папа сохраняет крепость духа и надежду. Да, он еще надеется на обмен, особенно после сентябрьского обмена политзаключенных. Верю, что его жизненных сил хватит, чтобы дожить до освобождения. Верю, что скоро обниму своего отца. Адрес для писем: Владимир Михайлович Дудка, 1964 г.р., ФКУ ИК-11 УФСИН россии по Ставропольскому краю, 355044 г. Ставрополь-44”

6. В Прокуратуре АР Крым сообщили о подозрении бывшему прокурору Раздольненского района оккупированного Крыма в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Речь идет о Дмитрии Шмелеве, который перешел на сторону оккупантов и помогал им репрессировать Владимира Балуха

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7. Зубков после поездки в Москву и встречи с Гоблином сообщил, что конфликт исчерпан. Источники сообщают, что в Кремле “было принято решение: немедленно открыть парки, отозвать иски, оформить землю”, то есть “убежать от него (Зубкова) в ужасе!”. Думаю, это еще не конец истории

8. В Черном море в 146 км от побережья оккупированной Феодосии обнаружили очередное пятно нефтепродуктов площадью 86 кв. км и протяженностью 55,1 км. Оккупанты продолжают гадить в нашем доме. Напомню, в декабре 2019 года у берегов оккупированной Керчи произошел разлив нефти. Акватория вдоль набережной была покрыта пленкой, а в воздухе чувствовался зловонный запах нефтепродуктов

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9. Встретил знакомого, который работает в строительной компании “Консоль” Константинова. Так вот, в Керчи “Консоль” — фсе, помер бобер. Их предупредили, что через 2 месяца всех увольняют и закрывают. Причина — у местных на квартиры нет бабок, нищета. А приезжие больше любят Симферополь и Севастополь. Камни все падают с неба…

10. Рашистка и певичка ртом Василиса Старшова, которая в 2016 году незаконно посещала оккупированный ее страной Крым в составе группы “Ленинград”, а теперь приперлась в Киев на шоу “Голос країни”, взвыла к Зеленскому с просьбой не выдворять ее из Украины: “Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено "в черный список" базы данных сайта "Миротворец" как "нарушительницы государственной границы…" и "участницы пропагандистских акций россии…". Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители "Голоса країни" и телеканала "1+1", что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. "Голос країни" — это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести моё творчество до широкой аудитории. Мне хочется надеяться, что позитивная творческая энергия, которую я и другие участники "Голоса" стараемся вложить в наши песни, способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро. Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте”

P.S. Вывела меня из себя эта поющая ртом тварь Василиса Старшова, которая скулит, что у нее может не сложиться “большой шаг в музыкальной карьере”, если ее выдворят из Украины. На Украину рашистка наплевала, когда незаконно въехала в оккупированный россией Крым, чтобы донести свою “позитивную творческую энергию”, которую, видимо, она доносила словами “на лабутенах, нах, и в ох*ительных штанах”. Очень надеюсь, что не только спецслужбы Украины выдворят Старшову из нашей страны, но и канал “1+1”, не дожидаясь решения вышеупомянутых ведомств, покажет крысе дорогу на Московию. Кстати, сегодня пятая годовщина обстрела российскими оккупационными войсками Мариуполя. Тогда, 24 января 2015 года, погибли десятки мирных жителей. Вы помните, как Старшова возмутилась обстрелу? А помните, как ее шокировали слова Стрелкова о том, что к нему вернулось “крымское чувство”? Или, может, вы помните, как Старшова — поющий ртом “голубь мира” — протестовала против оккупации Крыма, похищений, пыток и убийств крымчан? Или была возмущена, когда российские войска с территории россии обстреливали населенные пункты Украины? Когда россия отправляла к нам эшелоны ихтамнетов и военной техники? Когда россия устраивала теракты на нашей территории и по обмену забирала к себе их исполнителей? Нет? Вот и я не помню. Поэтому пусть вся эта “творческая” шобла сидит на замостовых берегах, пляшет в Кремле и не сует нос в нашу страну, войну против которой поддержали своей активной или пассивной, что не менее страшно, позицией… Карьера у нее рушится, сук@! У миллионов людей жизни рухнули!

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