1. Новый мониторинг, который провели правозащитники в Крыму, показал, что вещание украинских радиостанций с помощью вышек, расположенных в Чонгаре и Чаплынке, в 10 населенных пунктах северного Крыма полностью блокируется FМ станциями оккупантов. Еще в 9 населенных пунктах сигнал украинских станций заблокирован частично.

2. Представительство президента Украины в АРК перечислило обстоятельства, при которых гражданам должны разрешать пересекать админграницу с Крымом в порядке исключения во время карантина: 1) отсутствие регистрации в Крыму/на материке, но наличие подтверждения фактического проживания там; 2) смерть близких родственников; 3) необходимость срочного лечения и получения медицинских услуг; 4) выезд с членом семьи в Крым / из Крыма при различной регистрации места проживания, но наличии потребностей гуманитарного характера для пересечения КПВВ хотя бы одним из членов семьи; 5) срочная потребность уехать из Крыма из-за политически мотивированного преследования оккупационными властями и др. Кроме того, в Представительстве рекомендуют обращаться по телефону бесплатной “горячей линии”: 0800502192 или по телефону (0552) 49-59-39; с помощью сети Skype: ark predstavnictvo, на электронную почту: zvernennia@ppu.gov.ua или писать сообщение на страницу Представительства в Facebook.

3. Центр предоставления административных услуг на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда “Чонгар” на административной границе между Крымом и Херсонской областью приостанавливает свою работу с 23 марта по 3 апреля из-за карантина в связи с коронавирусом. Центр предоставления услуг на КПВВ “Каланчак” будет работать по понедельникам и средам — с 9.00 до 16.00.

4. По официальным и, вероятно, лживым данным оккупантов, число людей, находящихся в Крыму под наблюдением из-за подозрений на коронавирус, увеличилось до 286 человек. В стационарах находится 22 человека.

5. Оккупанты заявили, что не будут переносить “весенний призыв в российскую армию” из-за пандемии. Всех “новобранцев” отправят на двухнедельный карантин. Мясо должно учиться убивать во имя путина при любых обстоятельствах. Призыв начнут 1 апреля.

6. Хоч у всьому світі лютує пандемія, весняний призов ніхто не відміняв. В окупованій Ялті сформовані нові загони путлєр’югенду, які встануть на захист кримської колонії замість полеглих від коронавірусу інтервентів. P.S. До 9 травня в рейху повинно бути 1 млн малюків-штурмовиків (відео - у твіті)

Хоч у всьому світі лютує пандемія, весняний призов ніхто не відміняв. В окупованій Ялті сформовані нові загони путлєр'югенду, які встануть на захист кримської колонії замість полеглих від коронавірусу інтервентів.

P.S. До 9 травня в рейху повинно бути 1 млн малюків-штурмовиків. pic.twitter.com/4Bpzmjk9j7 — Крымская Жужелица (@crimea2042) March 20, 2020

7. Детский лагерь “Артек”, захваченный оккупантами и перепрофилированный в военный лагерь для детей, отменяет запланированную смену на апрель из-за угрозы коронавируса, которого в Крыму типа нет.

8. Хотите тупую шутку от крымской ваты? Так вот, они говорят, что в Крыму вируса не будет, потому что мы под санкциями. И смеются, как дети малые. У них или это такая защитная реакция, или, действительно, вата в голове.

9. Оккупанты недавно заявляли, что никакого дефицита продуктов нет и не предвидится, а также настаивали на том, что цены не изменятся — и это я молчу про обещания падения цен после открытия моста. Сегодня оккупанты констатировали, что за последние дни цены уже увеличились на 10-15%. Гоблин грозится жаловаться в Москву на поставщиков. Стройте второй мост!

10. У севастопольской ваты зраднющая зрада нарисовалась — путин снова обманул: “Ну что, кто тут пузыри пускал, что цены не вырастут, типа производство наше от доллара не зависит? В супермаркете позавчера печеньки из Курской области стоили 27 руб, сегодня 33. Консервы Псковская область позавчера 77 руб, сегодня 93. Шош такое?”, “Путин пообещал, поднятия цен не будет”.

11. “Из года в год возят с одной встречи с путиным на другую” — по ссылке прочтите о дрессированных лизоблюдах, которые встречались с путиным в Севастополе и пели ему дифирамбы под видом “общественных активистов”. Цирк для быдла.

12. В Симеизе вчера уровень страстей зашкаливал. Причиной тому — распоряжение оккупантов о ликвидации санатория “Юность”, и какие-то тёмные делишки под этот общий шумок отдерибанить часть примыкающей к санаторию природоохранной территории горы Кошка и Лебединое крыло.

Напомню, детский санаторий “Юность” ликвидирован оккупантами в начале марта. В мае 2018 года сообщалось, что территорию санатория со старинными особняками выкупила Татьяна Навка — жена пресс-секретаря путина Пескова.

13. Евпатория. Услышала, как работница трамвая жаловалась, что 2 месяца не платят зарплату. Как жить, как жить??

14. Обычное российское зажопье. Вымирающие поселки. Ватники скулят, что все деньги ушли на Сирию, Крым, Донбасс (с 11:25 минуты). Всё на россии знают и понимают… В общем, федеральную трассу, которая бы возродила многие населенные пункты, не построят. Все бабки ушли на “величие”. За наводку на это видео спасибо крымчанину, который сейчас не только защищает восточные рубежи нашей страны, но и с удовольствием следит за тем, как “россия встает с колен”.

P.S. “Один не очень трезвый россиянец-понаех жаловался мне на то, что все крымчане, с которым он общался, неблагодарные! "У кого ни спрошу из местных, все говорят, что при Украине жилось лучше!". Как-то так)))”.

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