1. У посольства рф в Киеве состоялась акция, приуроченная к Международному дню жертв насильственных исчезновений. С 2014 года жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 45 человек. Судьба 15 из них до сих пор неизвестна. Это Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Ескендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Арсен Алиев, Ескендер Ибраимов и Эрвин Ибрагимов.

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

2. Новая волна обысков в Крыму. Рано утром оккупанты ворвались в дома крымских татар в разных районах полуострова. В частности, в Нижнегорском районе оккупанты нагрянули в дом журналиста Крымской солидарности, корреспондента “Грани.ру” Айдера Кадырова. В доме находилась супруга и четверо детей, младшему из которых 2,5 месяца. В Советском районе обыски прошли в доме Энвера Топчи — отца двух несовершеннолетних детей. В Судаке обыски прошли в доме активистов Ридвана Умерова и Айдера Аблякимова (с. Солнечная долина). Оба мужчины женаты и имеют малолетних детей. Всех четверых активистов увезли в здание ФСБ в Симферополе .

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

3. Прокуратура и полиция Автономной Республики Крым начали уголовное производство по факту очередных “незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов”.

4. Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева назвала утренние обыски у крымскотатарских семей “очередным преступлением оккупационных властей”, а также добавила: “Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ россии и кучи вооруженных людей только потому, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами. Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека экстремиста. А солидарность — это то, что их раздражает больше всего. Обыски являются продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа”.

5. За спинами женщин и детей: штурмовые вертолеты оккупантов отрабатывали упражнения над селом в Сакском районе. Официальной информации о проведении учений в этом регионе на сайте Министерства нападения страны-агрессора нет.

6. Часть жителей Симферополя вторые сутки сидят без воды. Оккупанты говорят, что “идут ремонтные работы”, но дотошные жители города проверили и выяснили, что никаких ремонтных работ нет. Симферопольцы шутят, что “скоро мужики баб будут не в кафе водить и не в кинотеатр, а в душ”.

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

7. Оккупанты сообщили, что “в связи с производством аварийно-восстановительных работ” до 21 часа прекращена подача воды в пяти микрорайонах Симферополя, а также в ряде других частях полуострова.

8. Второй этап введения жестких ограничений в Симферополе оккупанты перенесли с первого на второе сентября: “Мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении”. Из этого делаю вывод, что оккупанты подразумевают, что уже второго сентября в школы и детские сады пойдут грязные свиньи, а не “чистые и опрятные дети”. До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

9. Жители Крыма обсуждают камни с неба в виде устроенной оккупантами водной катастрофы: “Такой грязной воды, как сейчас, не было у нас никогда! Безобразие! Экономия по-идиотски. Каждое утро набираю во все большие емкости, а вечером остатки выливаю, потому что осадок ужасный!”, “Не смейтесь… Скоро медведя начнут по улицам водить”, “В Севастополе стал часто видеть на дорогах перевозку подобных емкостей. Тоже готовятся”, “Вот это довыпендривались. Вода Константинову была не нужна”, “Да здравствует холера”, “Всё они знали, но, как и в случае с Армянском, тянули время, спасая свои места у бюджетных кормушек”, “Это государство и существует для того, чтобы воровать”, “Отличная экономия воды. Сейчас, в 5.20 утра, спускаю воду просто в умывальник. Ведь она ржавая. Кому нужна вода ночью? Утром ее больше выливаешь. Может, кто-то знает, куда ее можно применить? Но столько воды ржавой даже некуда в квартире набрать. Только в ванну”, “В россии абсолютно все — бессмысленно и беспощадно”, “Неделю назад поставили новый фильтр. Неделю назад та часть, которая сейчас поносного цвета, была белой и чистой”, “Вода стала иметь запах плесени, фильтр мгновенно помутнел. Потом из крана бежит голимая хлорка, потом снова запах трубной плесени. Может, они зациклили трубы, и водичка идет по кругу?”, “С каждым днем все радостнее жить!”, “Скоро никакой не будет”.

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 54 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 9. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2971 человека, в том числе 518 в Севастополе. Умерло 67 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

11. “А все это отражается на керчанах, которые уже в открытую стали ненавидеть приезжих, распространяющих заразу”. Прочтите об обстановке в Керчи в контексте пандемии и лжи оккупантов о статистике больных, слухах (как единственном источнике информации) и прочих радостях жизни заложников.

12. Говень испортила в Крыму всё: “Хлеб в Севастополе стал отвратный, просто жуть”, “Все произошло после вступления в россию. Технологии изменились, да и отношение к работникам Царь-хлеба скотское — зарплаты маленькие, вот и бегут опытные специалисты, а набирают с улицы всякую шушеру”, “Вы правы: зарплата копейки, плюс задерживают на целую неделю”.

Новости Крымнаша. Не ставьте на нас точку

P.S. Юлия Качула — украинская певица, автор песен, журналист, переводчик, преподаватель вокала, которая проживает во временно оккупированном россией в Крыму. Юлия — украиноязычная крымчанка. Среди ее проектов — клип на украиноязычную версию крымскотатарской песни “Ey Güzel Qırım” (“Мой Прекрасный Крым”), а также композиции на основе стихов украинских поэтов. В одном из недавних интервью крымчанка произнесла очень важную фразу: “Не ставьте на нас точку”. Сегодняшний день, который прошел с очередными обысками и задержаниями, я бы хотел завершить видеосюжетом, который предлагаю посмотреть по ссылке. Не ставьте на нас точку…

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