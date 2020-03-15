1. Евросоюз на 6 месяцев продлил санкции против 175 физических лиц и 44 компаний — “за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины”.

2. Оккупанты в Симферополе решили устроить ярмарку гробов, венков и памятников. Ярмарка продлится до 15 июня. В шоке даже пропагандоны: “Мода на передвижные рынки в Симферополе превзошла все мыслимые пределы. К началу курортного сезона жители и гости крымской столицы могут закупиться впрок гробами и другой продукцией из похоронного ассортимента в одном месте”. Зато местные жители, похоже, раскусили идею ярмарки: “Это готовятся к эпидемии. Очень даже правильно, чтобы можно было присмотреться”. Какая говень, такие и ярмарки. Напомню, ранее, в рамках вставания с колен и всеобщего процветания, такие ярмарки оккупанты уже проводили в Ялте.

3. Коллаборант Дмитрий Белик, ныне сидящий в Госдуре, “попросил ФСБ спасти Крым от коронавируса с Украины”. По мнению этого ублюдка, украинцы намерены “вереницей” рвануть в Крым на отдых, но предателя смущает “отсутствие внятных противоэпидемических мероприятий” на материковой Украине. А вы когда-нибудь слышали о том, какие противоэпидемические мероприятия проводят оккупанты в Крыму? Нет? Потому что их нет. А на материковой Украине есть! В общем, ничего в этом ватном королевстве кривых зеркал не меняется.

4. Феодосия. Посетил лежачего в хирургии. На территории вообще никого нет в масках. Режим — только бахилы за 5 руб. в убогой аптеке. Бахилы рвутся после нескольких шагов по этажу. На просьбы продать мне респиратор класса FFP3 — они вообще не знают, что это такое, реагируют неадекватно. Класс защиты респиратора от китайской заразы должен быть FFP3. Плюс герметичные очки. Либо полнолицевая герметичная маска.

5. Большой строймагазин. Нет даже “лепестков” с желтыми клапанами — надо хотя бы с красными клапанами. Есть нечто типа преформованной медицинской маски. Класс защиты не указан даже на почти пустой упаковке. Защитит разве что при распиле древесины и металла дисковыми пилами.

6. Крымчане надеются, что коронавирус остудит пыл оккупантов и ватников, и празднование дня оккупации пройдет не так масштабно и пафосно, как в предыдущие годы. Предатели тем временем опасаются, что очередной паршивый сезон из-за коронавируса накроется еще большим медным тазом: “Позитив! Спасибо китайскому вирусу за наши сбереженные нервы!”, “Зачем нам цирк (прим — который закрыли оккупанты в Симферополе)??? Мы в нем живём!”, “Россия готова к пандемии Covid-19 (с). Простите, а где для начала маски в каждой аптеке? Много вы видите на улицах людей в масках?”, “Масок нет — китайцы не завезли”, “В россии до 22 апреля никакой эпидемии не будет (прим — 22 апреля оккупанты будут проводить псевдореферендум по изменениям в конституции)! Люди и так умирают от отсутствия аппаратов для вентиляции легких. Ну, будут умирать больше. Главное, что ВВП в безопасности!”, “А не махнуть ли в Китай, чтобы там пересидеть пандемию этого вируса?”, “Послушал утрешнего Соловьёва в "Полном контакте" по теме пандемии коронавируса — понял, что курортного сезона таки не будет. Здесь не будет. А вот паника будет”, “Особой паники нет. Живём по сути в мировой изоляции, за рубеж не выезжаем, особых накоплений нет. Казалось бы, что терять? За здоровье близких тревожно. Медицина в Крыму, а в Судаке особенно, сами знаете, какая”, “Я на это всё посмотрела, почитала и позавчера закрыла на это лето свою страничку на сайте сдачи квартир. Может, летом люди и поедут в Крым, но сейчас бронировать и вносить предоплату опасаются”.

7. Цікаво дуже: окупанти все одно влаштують на 9 травня “безсмертну ходу”, коли “безсмертний полк” зустрінеться з “безсмертним вірусом”?

8. Жители Крыма констатировали, что рост цен после обвала рубля не просто начался, а он никогда, собственно, и не останавливался — ни после ввода в эксплуатацию моста, ни после запуска ЖД сообщения. Заверениям Гоблина о том, что ситуация под контролем аж в самом Кремле, не верят даже ватники.

9. Сегодня знакомый директор автомагазина жаловался, что запчасти стали поступать на 10% дороже, чем были неделю назад.

10. Трасса смерти “Таврида” продолжает собирать свои жертвы. Сначала произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса , а позже бетоновоз снес легковушку. В результате этой аварии тоже есть погибшие.

11. Весенние “радости” Крыма: в оккупированном Симферополе “наследники победы” провели “занятие по антитеррору” для учащихся Крымского Многопрофильного колледжа.

Не прекращаются и другие победобесные шабаши, в которые оккупанты активно вовлекают детей в военной форме.

12. Путин подписал закон о своем обнулении. Верней, закон об обнулении россиян.

13. “Під кримським сонцем окупаційний триколор перетворюється… на український прапор” — жительница Крыма поделилась мартовскими фотографиями оккупированной Евпатории.

P.S. Одна из ватниц, дискутируя о коронавирусе на страничке у понаехавшего нациста Горного, предложила не пускать россиян в Крым: “А вот нафиг нам в Крыму весь этот народ? По мне, так лучше закрыть мост, впускать только товары и продукты, ограничить движение, чтобы не пустить заразу в Крым”, — написала ватница. Поздно! Не пускать заразу в Крым надо было в 2014 году. А теперь дожили до того, что коронавирус, который переполошил весь мир, далеко не самая большая угроза, которой мы подвергаемся вот уже седьмой год, 24 часа в сутки.

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