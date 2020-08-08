1. 60-летний узник Кремля Сервет Газиев, родившийся в местах депортации, до своего ареста принимал активное участие в помощи семьям политзаключенных, занимался передачами в СИЗО. В марте 2019 года в домах крымских татар прошли самые массовые обыски с момента оккупации полуострова россией. Оккупанты ворвались и в дом Сервет-ага в селе Каменка под Симферополем. Об обыске в доме пожилого крымского татарина и проблемах со здоровьем рассказала сестра политзаключенного — единственная, кто поддерживает связь с братом, Светлана Аблямитова

2. Российские оккупанты в Крыму учились “точно поражать” цели из “Градов”. Другими словами, пристреливались к жилым домам, как на оккупированной россией части Донбасса

3. “Украина готова обеспечивать людей в Крыму водой в случае гуманитарной катастрофы”, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом, по его словам, “Украина не будет поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз”. А как Шмыгаль себе видит процесс поставок воды для “гуманитарных нужд”? В полуторалитровых бутылках? Где очередь занимать?

4. Новости водной катастрофы: “На сайте ГУП РК “Вода Крыма” теперь можно лицезреть такое объявление-ссылка (кнопка): в связи с проведением ремонтных работ, будет приостановлено водоснабжение по следующим адресам… И дальше идет перечень улиц и районов с указанием времени с 9 до 18. Ремонтных работ становится все больше, ремонт проводится все чаще. Вода из крана на вкус стала с сильно выраженным привкусом щелочи. Вода меняет свой качественный состав. Как в Крыму сберечь почки от отложения в них камней и песка? Покупаем воду, фильтруем, НО…”

5. Жители оккупированного россией Симферополя продолжают жаловаться на грязную воду из крана, а также публикуют соответствующие видео в соцсетях: “Наша улица, как и еще ряд улиц, которым не повезло, нас переподключили на другую водную сеть, которая проложена из водозабора Вилино, и вода к нам поступает через старую трубу, которая ранее поставляла днепровскую воду. Труба эта стояла без эксплуатации 6 лет. Естественно, она вся коррозийная, и чего только в ней нет, судя по воде, которая теперь идет из наших кранов. Мы и так вынуждены теперь покупать воду для приготовления пищи и питья. А как купаться, стирать, как жить теперь? Кто возместит убытки и прежде всего здоровье? Что нам делать????? И какая вода идет у администрации Крыма????? Приглашаю к себе домой принять душ и попить чайку с водичкой из крана!”

6. Я только-только узнал, что русня собрала черепицу с Конюшенного корпуса и Художественного музея Ханского дворца. Слишком часто за сегодня мне приходится писать слово “пид*ры”.

7. Российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) СНОВА запретили въезд в Украину на 3 года за посещение оккупированного ее страной Крыма. На опубликованном Госпогранслужбой Украины видео Глюкоза, находясь в аэропорту Борисполь (летела через Минск), заявляет: “Насколько я помню, вот такого как бы всякого замута (прим — в 2014 году) не было, и Украина не объявляла каких-то ограничений. Я вне политики. Но Крым — украинский. Я просто не понимаю, за что мне отказывают?”. Добавлю, что рашистка пыталась скрыть посещение Крыма во время оккупации, но наши пограничники предоставили ей фотографии и указали названия шабашей, на которых она выступала уже после захвата Крыма россией

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 24 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 11. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1781 человека, в том числе 371 в Севастополе. Умерло 47 человек, в том числе 11 — в Севастополе

9. В Крыму повсеместно теперь коронавирусные очереди и толпы — где бы вы ни были, куда бы ни пошли

10. Севастополь. Привыкли при Украине шляться к дидам, когда вздумается! Тут вам не здесь: “В Черный список руководство мемориального комплекса "Сапун Гора". В записи сообщества "Крым в истории" был анонс мероприятий на 6 августа — реконструкция штурма Сапун Горы в 19:20, вход свободный. Мы приехали, и не только мы, а очень много людей, около 19:00, а охранник нас не пропустил. Ссылался он на то, что мемориальный комплекс работает до 19:00, вход только по пропускам или ветеранам. Несмотря на это, на территории комплекса прогуливалось множество людей!!!!”, “А при Украине вход свободный. Хорошо-то в хавани родной”, “И зомбоящик потом расскажет, как "упоительны" на Сапуне вечера”, “Как упоительны в Сапуне вечера. Ты видишь танки и немножечко деревьев. Но все это тебе дают за то, Что в сентябре проголосуешь за вЕДРО”

11. У нас вату колорадками сильно попустило. Только у самых упоротых ещё висят, и то почти все старые, грязные. Как, впрочем, и с триколорами.

P.S. На паблике Севастополя тоже обсудили проблему водоснабжения: “Главная проблема с водой не решается никак, скоро нечем будет танки и самолеты от Ковида мыть. Ради чего крымчане должны отказываться от благ цивилизации, которые любезно предоставляла Украина до 14 года через Северо-Крымский канал? Не все имеют возможность овощи привозные покупать по 120 руб/кг в сезон, ботоксом накаченные. У людей хозяйство в деревнях, сады с фруктовыми деревьями, свинки, куры, коровы индюки, а не танки и пушки во дворе. Люди хотят жить со своего огорода, а не зависеть от завоза с материка (прим — из россии), что за время перевозки превращается в овощные помои — это первое. Второе, у людей гостиничное хозяйство, виноградники, теплицы и т.д. — тоже воды требует немало. Поэтому НЕ НАДО ДЕЛАТЬ НАМ КАК ЛУЧШЕ — ОСТАВЬТЕ НАМ, КАК БЫЛО ХОРОШО. ВЕРНИТЕ ДНЕПРОВСКУЮ ВОДУ В КРЫМ — это всем чистоплотным хозяйственникам нужно”, — написала тоскующая по хорошим временам ватница… Выход там, где был вход! Просить нужно не воду вернуть в Крым, а чтобы оккупанты убрались. Тогда и вода будет, и не только вода!