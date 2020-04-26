1. В этот день, 25 апреля 2014 года, оккупанты в Севастополе демонтировали 2 украинских памятника — памятник Гетману Сагайдачному и памятник в честь 10-летия ВМС Украины. Зато вата любит открывать свой вонючий рот по поводу декоммунизации в Украине, причем на материке демонтировали памятники реальным ублюдкам, руки которых по локоть в крови, но ватники таких чтят.

2. Оккупанты в Ростове-на-Дону на полгода продлили срок содержания под стражей троим политзаключенным белогорского “дела Хизб ут-Тахрир”. Таким образом, арестованные 10 июня 2019 года после массовых обысков Энвер Омеров, Айдер Джаппаров и Риза Омеров будут находиться в СИЗО минимум до 15 октября 2020 года.

3. Жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой оккупантами в госизмене в пользу Украины, продлен срок содержания под стражей до 27 июля 2020 года. Ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

4. Мечеть села Копюрликой (Черемисовка) Карасубазарского (Белогорского) района закидали тухлыми яйцами. Вандализм произошел в канун наступления священного для мусульман месяца Рамазан. “Местное славянское население тоже возмутилось и требует найти и наказать виновника, чтобы между местными крымскими татарами и славянами не было конфликта”, — говорится в сообщении.

5. Ограничения на пересечение административной границы между аннексированным Крымом и Херсонской областью продлены до 11 мая, говорится в распоряжении Кабинета министров Украины. Но существуют и ограничения со стороны оккупантов, срок которых неизвестен.

6. В оккупированном Севастополе выявили 5 новых заболевших COVID-19, среди которых два понаехавших военных строителя и медсестра инфекционной больницы.

7. В оккупированном Крыму зафиксирован суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом — 10 новых больных, включая двух медиков. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 98 человек, в том числе 31 в Севастополе. Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1029 человек, госпитализированы — 85, в обсерваторах — 114.

8. Жители Крыма, находящиеся в режиме самоликвидации, продолжают ненавидеть ломящихся в оккупацию балалаек: “Скажите, а зачем вы едете в Крым? Санатории закрыты, рестораны закрыты, всех приезжих сажают на две недели в обсерватор. В Крыму слабая медицина, и вы едете сюда, чтобы тут все заболели и крымская медицина рухнула. Крым — не Москва. Тут нет столько мест в больницах и нет таких возможностей. А штрафы за поселение к частникам и за нарушение изоляции — 30 тысяч”, “Я понимаю тех, кто покупал билеты заранее, но тех, кто не купил, вы куда ломитесь? Вы думаете, все шуточки? Дождитесь спада. Я могу понять, близкий человек умер и т.п. Но давайте разумнее будем”, “Они бегут сюда, чтобы тут все слегли. Людям плевать. Они не понимают, что набережные в Крыму закрыты, и вообще, все закрыто, а кого поймают на частных квартирах или гуляющих по городу или пляжу, влепят штрафы”, “Возмущению нет предела”, “Нас, местных, загоняют полицией по домам, на изоляцию, чтобы приезжие ехали толпами. Как приедут, так и будут сидеть за свой счет в обсерваторах”, “Самое интересное, что местные очень адекватно реагируют на данную ситуацию, хотя это огромные убытки. Зато народ прет — им пофиг”.

9. Ватники из Керчи констатировали, что Крым вляпался, и даже уже выяснили, во что: “Цены не подешевели, можно (мост) закрывать”, “Москвичи и питерцы были хороши, только когда жили в соседнем государстве, а не в одном с нами. Мы зарабатывали хорошо, а для них в Крыму было все дешево из-за разницы курсов валют. А теперь возникает чувство, что Крым просто вляпался в говно. При Украине было лучше”, “Щас скажут: вали вна хохляндию — проверяй”, “(Запоребрик) Валите оба к Зеле”, “(Запоребрику ответ) А давай ты лучше нах*й пойдешь и перестанешь говорить, что мне делать”.

10. Ватники из тоталитарной секты НОД в Ялте придумали, как во время самоизоляции продолжить славить сцаря и требовать предоставить ему чрезвычайные полномочия. Сектанты устроили онлайн флешмоб с листиками в руках, на которых написано: “Срочно хотим голосовать за суверенитет”.

11. Понаехавшие продолжают поражать нас своей безграмотностью. В Ялте новое объявление на дверях магазина гласит, что заведению “требуетЬся” продавец. Спасли русский язык от бандер!

P.S. “Сегодня мы снова не можем выйти под посольство рф в Киеве на акцию протеста против насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. Но мы решили напомнить о жертвах похищений в рамках нашего виртуального марафона. Это 45 акция протеста, которую мы проводим после похищения члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Спустя 4 года о судьбе Ибрагимова до сих пор ничего неизвестно, несмотря на все имеющиеся доказательства о причастности российских спецслужб. Пока весь мир борется с COVID-19, россия продолжает грубо нарушать права людей, живущих в Крыму и на Донбассе. Мы в очередной раз требуем от рф надлежащим образом расследовать все случаи насильственных исчезновений в Крыму и, наконец, ответить, где Эрвин Ибрагимов. На сегодняшний день до сих пор остается неизвестной судьба 15 без вести пропавших в ходе незаконной аннексии Крымского полуострова. По данным "КримSOS", всего после 2014 года в Крыму было похищено 45 человек. Ни одно из этих преступлений до сих пор не было должным образом расследовано. Сделайте репост нашего видео и станьте голосом инициативы Find&Free, чтобы не дать забыть о преступлениях оккупантов”. Я присоединяюсь к этой инициативе и хочу напомнить имена тех, кого, несмотря ни на что, ждут дома: Арлен Терехов, Арсен Алиев, Валерий Ващук, Василий Черныш, Джевдет Ислямов, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Апселямов, Иван Бондарец, Ислям Джеппаров, Маресель Аляутдинов, Мухтар Арисланов, Руслан Ганиев, Сейран Зейнединов, Тимур Шаймарданов и Федор Костенко

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.