1. Задержанному 31 августа и отпущенному под подписку о невыезде крымскому активисту Ридвану Умерову оккупанты официально предъявили обвинение в “недоносительстве”. Кроме того, оккупанты пригрозили крымчанину карательной психиатрией сроком на 21 день

2. В Прокуратуре АРК сообщили, что на 65 российских самолетов наложены аресты из-за незаконных полетов в аннексированный Крым

3. Послы стран ЕС без обсуждения одобрили продление на полгода санкций в отношении 175 лиц и 44 организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Скоро около 15 лиц и несколько организаций будут добавлены в этот список за строительство Крымского моста

4. Небо оккупированной Керчи бороздит военная авиация рашистских захватчиков

5. Украина ДАЛА — россия ОТЖАЛА. В “суд” на оккупанта Развожаева подали бывшие сотрудники Украинской банковской академии Ольга Огородник и Татьяна Потапская, которых российские военные выселили из жилья в общежитии после того, как предыдущий глава оккупационной администрации Севастополя Дмитрий Овсянников передал все имущество Украинской академии в “федеральную собственность”. Оккупанты отдали построенный Украиной роскошный учебный комплекс военным. “Мы подали иск на Развожаева как на должностное лицо, до этого за несколько лет и сейчас уже при Развожаеве, мы прошли его заместителей. Они говорят, что вопрос может решить только он. Попасть лично к Развожаеву на прием невозможно, просто не записывают. Жилье выдано нам Украиной, бессрочно. Татьяну Потапскую с ребенком военные выселили вообще прямо перед Новым годом на улицу”, — жалуется Ольга Огородник. По ее словам, 7 сентября ей пришлось отстоять семь часов на жаре в очереди, чтобы попасть на устроенный перед “выборами” прием к оккупанту: “Люди дрались в очереди, чтобы попасть. Иск мы подали, потому что хотим решить наш вопрос, он должен принимать регулярно, а не только перед выборами”, — жалуется наивная ватница . Напомню, роскошная Украинская банковская академия, общежития и шикарный парк в Севастополе были построены во времена Ющенко. Квартиры раздали людям бесплатно. Орки выкинули всех с детьми на улицы и сделали из квартир казармы и гостиничные номера, бабки от сдачи которых идут в карманы ихтамнетов

6. Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко проинспектировал дамбу Северо-Крымского канала и заявил: “Хочу заверить, что вода вернется в Крым тогда, когда суверенитет над этой территорией будет восстановлен, когда в Крым вернется украинский флаг, украинская власть и когда оттуда уйдет страна-оккупант”

7. Оккупанты сообщили, что графики подачи воды для жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов могут действовать до марта 2021 года. А потом, как я понимаю, не будет ни графиков, ни воды. Орки призвали “быть готовыми” и “отнестись с пониманием”

8. Жители Симферополя о воде: “Нужно просто засунуть гордость в одно место и просить помощи”, “(Отвечает то ли бот, то ли очень упоротая ватница) Какую гордость? Просить помощи? У кого? У тех, кто “своему” народу электричество и воду отрубил?”, “Вести переговоры, торговаться, что-то предложить взамен. Да мало ли? Вода — это жизнь, извините за банальность”, “(Снова упоротая пишет) Взамен они рассматривают возвращение Крыма. Хотите на Украину? Я, например, нет. Я лучше буду по 4 часа в сутки воду получать”, “По 4 часа в сутки ей скорого будут воду показывать по телевизору — чтобы не забыла, как выглядит”

9. В контексте водной катастрофы ватники вспомнили и обещания путина: “Выкачивают подземные воды, начинаются обширные провалы грунтов”, “Непонятно. В 14 году президент путин сказал во всеуслышание, что днепровская вода Крыму не нужна, будут установлены опреснители, которые в рф не производят, которые избавят Крым от дефицита воды. Неужели обманул?????”, “Не обманул. Тот президент обнулился. У нас теперь новый”, “Значит, обманул. И что ему теперь за это будет?”, “Не обманул, а честно солгал”

10. Ездил по трассе Феодосия Джанкой. Где-то до середины пути. При въезде во Владиславовку слева было большое и глубокое озеро. Теперь там лужа. Подъезжал к каналу (к той части, которую оккупанты используют для перегона воды из водохранилищ и скважин в восточную часть Крыма). Воды в нём где-то четверть от нормы. Вода стоящая. Всё заросло травой и камышом. Много рыбаков. Видимо, в стоячей воде развелись караси.

11. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3533 человек, в том числе 590 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 74 человек, в том числе 20 — в Севастополе

12. До оккупации в Севастополь, как и в другие портовые города Крыма, заходили роскошные лайнеры. Теперь — только военные корыта

13. Песков заявил, что прямой линии с путиным в 2020 году не будет. Надеюсь, ему стало хуже.

P.S. Жители Симферополя устроили народный сход из-за домогательств понаехавших чеченцев к несовершеннолетней: “Инцидент произошёл в микрорайоне Марьино. Как сообщили очевидцы, там проживали десять молодых чеченцев. Трое из них регулярно приставали на улице к девушке. Её отец пожаловался официальному представителю главы Чечни в Крыму, но тот ответил, что не имеет влияния на земляков и ничем помочь не может. Тогда мужчина обратился к соседям, и около 150 местных жителей вызвали уроженцев Чечни на разговор. Во время встречи отец девушки избил обидчиков. "Жители села потребовали, чтобы чеченцы убирались из их района. К их дому подогнали грузовик, на котором возят баранов на рынок для продажи. Чеченцев довезли до ближайшей остановки и настойчиво посоветовали больше в Марьино не появляться"…”